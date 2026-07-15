La Liga Americana blanquea a la Liga Nacional y mantiene su dominio en el Juego de Estrellas

La Liga Americana tomó ventaja desde la primera entrada y dominó el Juego de Estrellas con su cuerpo de lanzadores

La Liga Americana se lleva el Juego de Estrellas | IMAGN IMAGES via Reuters

La Liga Americana se quedó con el triunfo en el Juego de Estrellas 2026, superando 4-0 a la Liga Nacional en un encuentro disputado en Philadelphia, siendo la primera blanqueada que se da en el juego de mitad de temporada desde el 2013. Con este resultado, La Liga Americana llegó a 49 victorias contra 45 derrotas ante la Liga Nacional, además de dos empates.

El daño llegó temprano para la Liga Nacional. En la parte alta de la primera entrada, Yordan Álvarez conectó sencillo al jardín central y Shea Langeliers recibió base por bolas para colocar corredores en circulación. Después de un rodado de Caminero que avanzó a los corredores y una base por bolas a Bobby Witt Jr., Cody Bellinger impulsó las primeras dos carreras, mientras que Ben Rice conectó otro imparable para el 3-0.

Con esa ventaja, el cuerpo de lanzadores de la Liga Americana tomó el control del encuentro. Dylan Cease retiró la primera entrada con ponches sobre C.J. Abrams, Juan Soto y Kyle Schwarber. Luego, Parker Messick dominó la segunda, Michael Wacha trabajó la tercera y Joe Ryan mantuvo el cero en la cuarta entrada.

The American League is on the board first thanks to Cody Bellinger 😤 pic.twitter.com/i99fIYgZpL — MLB (@MLB) July 15, 2026

En la tercera alta se produjo el momento más delicado del juego. Tras un sencillo de Langeliers, Junior Caminero fue golpeado por un lanzamiento de Riley O’Brien y tuvo que abandonar el partid. José Vargas ingresó como corredor emergente y posteriormente ocupó la tercera base. El inning terminó con una jugada de selección de Witt Jr. que dejó a Vargas en circulación.

Another look at the pitch that caused Junior Caminero to leave the game. pic.twitter.com/2Y8ibH8XO6 — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

La Liga Nacional tuvo pocas oportunidades frente al relevo rival. Juan Soto conectó sencillo en la cuarta entrada, Pete Crow-Armstrong hizo lo propio en la octava y Otto López pegó otro imparable en la novena, pero ninguno de esos corredores logró llegar al plato.

La Liga Americana volvió a mover la pizarra en la octava entrada. Con dos outs, Miguel Vargas conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo que recorrió 433 pies y amplió la ventaja a 4-0.

El cierre quedó en manos del relevo. Louis Varland retiró la octava entrada, Aroldis Chapman trabajó la novena y Bryan Baker consiguió el último out con un rodado de Sal Stewart al lanzador, asegurando la blanqueada.

Con el triunfo por 4-0, la Liga Americana volvió a imponerse en el Juego de Estrellas gracias a una ofensiva que resolvió el partido desde el primer episodio y a una actuación colectiva del pitcheo que limitó a la Liga Nacional a tres imparables.

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