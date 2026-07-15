Nathan Ordaz hace historia con su fichaje récord por DC United

La transferencia a DC United representa un cambio importante para el salvadoreño.

Nathan Ordaz, nuevo jugador del DC United | X: @dcunited

Nathan Ordaz inició una nueva etapa en su carrera profesional. El delantero de la selección de El Salvador fue anunciado como nuevo jugador de DC United para la temporada 2026/2027, luego de finalizar su vínculo con Los Angeles FC, club en el que completó su formación y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

El atacante llegó a LAFC cuando tenía 14 años y fue creciendo dentro de la estructura del equipo hasta convertirse en una de las alternativas ofensivas del plantel. Durante su ciclo con la franquicia de Los Ángeles disputó 98 encuentros, en los que registró 14 goles y 8 asistencias, además de conseguir la U.S. Open Cup en 2024.

La transferencia a DC United representa un cambio importante para Ordaz, pero también marca un momento histórico para el fútbol salvadoreño. La cifra que pagó el conjunto de Washington por su incorporación convirtió al futbolista en el traspaso más caro de la historia de El Salvador.

Ordaz supera el récord de un compatriota en el mercado internacional

DC United confirmó que la operación se cerró por 2.3 millones de dólares en efectivo destinados a LAFC por los derechos del jugador. Con este monto, Ordaz superó la marca que pertenecía a Brayan Gil, quien había protagonizado el fichaje más costoso de un futbolista salvadoreño tras su salida de Deportes Tolima rumbo al FC Baltika Kaliningrad de Rusia.

El movimiento de Ordaz podría aumentar en el futuro. El acuerdo entre ambos clubes contempla un pago adicional de 500 mil dólares si el delantero cumple determinados objetivos deportivos durante su etapa en DC United, una condición que podría elevar aún más el valor final de la transferencia.

La operación fue posible gracias a las reglas de la iniciativa Sub-22 de la MLS, un mecanismo que permite a los equipos incorporar jóvenes talentos con condiciones especiales dentro de la estructura salarial de la liga. Esta herramienta fue clave para que DC United pudiera concretar la llegada del atacante.

Desde la directiva del club capitalino destacaron las características de Ordaz y su capacidad para aportar en distintas posiciones del ataque. Erkut Sogut, director general de operaciones de fútbol de DC United, señaló que el futbolista puede desempeñarse como delantero o extremo y valoró su aporte tanto en ataque como en labores defensivas.

Con apenas 22 años, Nathan Ordaz afrontará un nuevo desafío dentro de la MLS. Su llegada a DC United no solo representa un paso adelante en su carrera, sino que también establece un nuevo registro para el fútbol salvadoreño en el mercado de transferencias.

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