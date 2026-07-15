Municipal afrontará el inicio de la temporada con una baja importante

Una noticia que obliga a reacomodar los planes en pleno Centro Deportivo Ernesto Villa, en San José Pinula.

Los Rojos tienen la mira en el inicio del torneo | X: @Rojos_Municipal

El reloj corre para Municipal. A pocos días del arranque del Torneo Apertura 2026, el cuerpo técnico dirigido por Mario Acevedo recibió una noticia que obliga a reacomodar los planes en pleno Centro Deportivo Ernesto Villa, en San José Pinula, donde el plantel escarlata afina detalles para un semestre exigente, con frente local e internacional.

El calendario no da respiro: liga guatemalteca y Copa Centroamericana en simultáneo. En ese contexto, cada futbolista disponible cuenta, y la puesta a punto física se vuelve tan importante como cualquier variante táctica.

La alarma sonó durante un entrenamiento. Rodrigo Saravia sintió una molestia muscular y tuvo que frenar su actividad. El mediocampista ya inició la recuperación, aunque recién el parte médico dirá cuánto tiempo estará al margen.

La lesión de Saravia se suma a la ausencia de José Carlos Martínez

No es un dato menor: Saravia es de los futbolistas con más rodaje en el plantel, y su ausencia —aún de duración incierta— pone en duda su presencia tanto en el arranque del Apertura como en el debut centroamericano. Acevedo y su cuerpo técnico seguirán de cerca cada parte médico.

En ofensiva, el panorama tampoco es alentador. José Carlos Martínez continúa su rehabilitación tras la cirugía por una lesión en el tendón de Aquiles, proceso que lo mantiene lejos de las canchas y sin fecha de regreso confirmada. El club prefiere no apresurar los tiempos: la prioridad es que complete cada etapa antes de volver a competir, aunque eso implique restarle opciones al entrenador en el arranque de temporada.

Las bajas no frenan la preparación. Los Rojos tendrán un nuevo examen de fuego ante la Selección Sub-23 de Guatemala, en un amistoso pactado en el estadio El Trébol, donde Acevedo aprovechará para medir el estado futbolístico de su grupo.

Con el debut liguero a la vuelta de la esquina, Municipal sigue puliendo la maquinaria mientras espera señales alentadoras desde la enfermería. La recuperación de Saravia y Martínez marcará, en gran medida, con qué herramientas contará el equipo escarlata para encarar las primeras fechas del semestre.

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