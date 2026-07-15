¡Diego Cocca desmiente su renuncia! Asegura que fue despedido por la nueva directiva del Atlas

El director técnico argentino rompe el silencio y niega que haya existido una falta de acuerdo para la continuidad de su proyecto

Diego Cocca asegura que lo corrieron del Atlas. | Imago 7

Diego Cocca rompió el silencio tras su salida del Atlas y aseguró que nunca renunció al cargo como director técnico, además de desmentir la versión del club sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad del proyecto.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el estratega argentino afirmó que su contrato con la institución seguía vigente y que decidió pronunciarse “con el propósito de evitar especulaciones” que pudieran afectar la integridad profesional de las partes involucradas.

“Con el propósito de evitar especulaciones que puedan afectar la integridad profesional de las partes involucradas, considero necesario aclarar que, contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto, el contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes”, señaló Cocca.

De acuerdo con información recabada, el técnico argentino no presentó su renuncia, sino que fue notificado de su despido por la nueva directiva encabezada por el presidente deportivo Andoni Zubizarreta y el Grupo PRODI. La decisión le fue comunicada la mañana del lunes, antes del entrenamiento del primer equipo.

En el mismo mensaje, Cocca reconoció la gestión de Grupo Orlegi durante la etapa más exitosa en la historia reciente del Atlas, pero cuestionó la determinación de los nuevos propietarios.

“Mi reconocimiento a Grupo Orlegi por su gestión clave en la etapa más exitosa del club. A Grupo PRODI, más allá de no compartir y de sorprenderme profundamente la decisión de poner fin a nuestro vínculo sin una causa justificada, les deseo éxito en el desafío de construir un Atlas a la altura de su historia”, escribió.

El entrenador también agradeció el respaldo de la afición rojinegra y lamentó que, según sus palabras, circunstancias ajenas a su voluntad impidieran dar continuidad al proyecto que inició en su segunda etapa al frente del club.

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