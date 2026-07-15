Cambio de sede: Cruz Azul recibirá a Puebla en el Estadio Corregidora por la jornada 2

Cruz Azul tendrá que cambiar de estadio para su primer partido de local luego de que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes no haya cumplido con las condiciones reglamentarias

Cruz Azul jugará en el Estadio Corregidora | Imago 7

El Apertura 2026 de la Liga MX está por iniciar y uno de los temas que generaba expectativa es la sede en la que Cruz Azul disputará sus partidos como local. Durante este semestre, el primer encuentro de local del club será hasta la jornada 2, cuando reciba al Club Puebla el martes 21 de julio.

Previo al inicio del Apertura 2026, Cruz Azul solicitó jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque la cancha del inmueble aún no estaba lista para cumplir con las condiciones reglamentarias. Por ello, se consideraron otras alternativas para garantizar que el primer partido de local pudiera disputarse sin contratiempos.

En torneos recientes, La Máquina ha alternado estadios para sus partidos locales. En el Apertura 2025, el equipo jugó en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que en el Clausura 2026 utilizó tanto el Estadio Cuauhtémoc como el Estadio Azteca. Para la Liguilla, el Coloso de Santa Úrsula tuvo los cuartos y semifinales, mientras que la final de ida se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul jugará la jornada 2 en el Estadio Corregidora

Según el comunicado oficial de la Liga MX, tras una inspección al terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes, se determinó que “actualmente no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral”.

La liga explicó que se estableció un plan de trabajo conjunto con el club y los responsables del inmueble, para que la cancha cumpla con los parámetros establecidos en el Protocolo de Terreno de Juego y el Reglamento de Competencia. El comunicado añade: “una vez revisada la documentación correspondiente, se autoriza el cambio de sede para el partido de la jornada 2 entre el Cruz Azul y el Puebla, el cual se disputará en el Estadio Corregidora, en Querétaro”.

Además, la Liga MX señaló que “continuará dando seguimiento al plan de trabajo en el Estadio Ciudad de los Deportes e informará oportunamente sobre la situación del inmueble de cara a la jornada 3”.

Con esta decisión, Cruz Azul asegura que su primer partido de local en el Apertura 2026 se dispute sin retrasos y bajo condiciones reglamentarias, mientras se mantiene el plan de regresar a la sede solicitada una vez que cumpla con todos los requisitos de seguridad y mantenimiento.

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