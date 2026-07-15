Final del Mundial 2026: ¿Cuándo es, a qué hora inicia, dónde se juega, qué artistas estarán y dónde ver en vivo?

España espera rival para la disputa por el título de la Copa del Mundo, el próximo domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey

El Estadio New York New Jersey albergará la final del Mundial 2026. | Reuters

La Copa del Mundo 2026 llegará a su final con el último partido este domingo 19 de julio, cuando España se mida al ganador de Inglaterra o Argentina por el título en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La jornada incluirá una ceremonia de clausura antes del encuentro y el primer espectáculo de medio tiempo dentro de una final mundialista. España ya tiene su lugar asegurado, mientras que el segundo boleto aún está por definirse.

Final del Mundial 2026: fecha, horario y sede

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas de la Ciudad de México en Nueva Jersey. Será el partido número 104 del torneo, que comenzó el 11 de junio con la participación de 48 selecciones.

La ceremonia de clausura comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, 90 minutos antes del inicio del encuentro. La FIFA recomendó a los asistentes llegar con anticipación, pues las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial.

¿Qué artistas estarán en la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed participarán en la ceremonia previa al partido. El actor Tom Cruise tendrá una aparición especial y Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes de la salida de las selecciones.

El organismo informó que habrá más invitados, cuyos nombres se darán a conocer durante los días previos a la final. El espectáculo estará producido junto con Balich Wonder Studio y repasará el recorrido del torneo por México, Estados Unidos y Canadá.

La final también contará con un show de medio tiempo encabezado por Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS. La dirección artística quedó a cargo de Chris Martin, integrante de Coldplay. Será la primera ocasión en la que una final de la Copa del Mundo interrumpa el descanso para realizar una presentación musical.

¿Dónde ver en vivo la final del Mundial 2026? Canales de TV y streaming

En México, la final podrá verse por televisión abierta a través de Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. La señal de Televisa Univision también estará disponible por TUDN, mientras que TV Azteca confirmó la transmisión del partido y la ceremonia de clausura.

En streaming, el encuentro estará disponible por ViX Premium mediante el Pase Mundial 2026. Otra opción será el sitio de Azteca Deportes, la página de Azteca 7 y la aplicación TV Azteca En Vivo, que ofrecerán la señal sin costo. No olvides tampoco, que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

¿Qué países disputarán la final del Mundial 2026?

España fue la primera selección que aseguró su presencia en la final, después de vencer 2-0 a Francia en la semifinal celebrada en el Estadio Dallas. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro marcaron los goles que devolvieron al conjunto español al partido por el título después de 16 años.

El rival de España saldrá del encuentro entre Inglaterra y Argentina, programado para el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Atlanta. El ganador disputará la final del domingo, mientras que el perdedor enfrentará a Francia por el tercer lugar.

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