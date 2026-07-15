Necaxa vs Atlante, vuelve el clásico del fútbol mexicano más antiguo a la Liga MX

Los Rayos les dan la bienvenida a los Potros este jueves 16 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes

Necaxa vs Atlante, uno de los clásicos más antiguos. | Imago 7

El Apertura 2026 de la Liga MX comenzará con un partido que conecta el presente del campeonato con los primeros años del fútbol organizado en México. Necaxa recibirá al Atlante este jueves 16 de julio en el Estadio Victoria, dentro de la Jornada 1.

El encuentro marcará el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito después de 12 años fuera de la categoría. Su primer rival será el equipo con el que inició una confrontación que se remonta a 1927, cuando ambos clubes competían en el Campeonato de Primera Fuerza.

Rayos y Potros protagonizaron partidos por campeonatos, goleadas y duelos por la permanencia durante distintas etapas del balompié nacional. Ahora volverán a encontrarse en Primera División para abrir un torneo que tendrá al Atlante de vuelta entre los 18 participantes.

¿Cómo se le llama al Clásico entre los Rayos del Necaxa y los Potros del Atlante?

El enfrentamiento entre Necaxa y Atlante recibe el nombre de “El Padre de Todos los Clásicos”. También es presentado como el primer Clásico de México, debido a que su origen es anterior al desarrollo de rivalidades como el Clásico Nacional, el Clásico Joven, el Capitalino y el Regio.

Atlante recuperó esta denominación antes de su regreso a la Liga MX. El club recordó que sus partidos contra Necaxa ya formaban parte del fútbol mexicano antes de la aparición de los clásicos que ocupan la agenda actual del campeonato.

¿Por qué el Atlante vs Necaxa es considerado el clásico más antiguo del fútbol mexicano?

El primer partido oficial registrado entre ambas instituciones se disputó el 2 de octubre de 1927, dentro del Campeonato de Primera Fuerza de la Federación Mexicana de Fútbol. El encuentro concluyó con empate 2-2 y dio inicio a una rivalidad que se acerca a un siglo de existencia.

Uno de sus primeros capítulos por un título ocurrió en la temporada 1931-1932, cuando Atlante venció 3-2 a Necaxa en una serie de desempate y obtuvo su primer campeonato de Liga. Los Rayos respondieron en la campaña siguiente con un triunfo 9-0 sobre los Potros, resultado que formó parte de su camino al título de 1932-1933.

El primer enfrentamiento de la era profesional se celebró el 28 de septiembre de 1950 en el Estadio Ciudad de los Deportes, con victoria 4-1 para Atlante. Antes del partido del Apertura 2026, el historial en Primera División registra 102 encuentros: 36 triunfos para Necaxa, 36 para Atlante y 30 empates.

¿Cuándo debutan los Potros del Atlante en el Apertura 2026 contra el Necaxa?

El Atlante debutará el jueves 16 de julio de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, ante Necaxa. El partido se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes y será el primero de la Jornada 1 del Apertura 2026.

El compromiso también representará el primer encuentro de los Potros en la máxima categoría desde 2014. El club capitalino regresó a la Liga MX mediante la adquisición de la franquicia que pertenecía a Mazatlán, operación que permitió su incorporación al campeonato para el segundo semestre de 2026.

Partido: Necaxa vs Atlante

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes

Jornada 1 del Apertura 2026.

¿Quién transmite en vivo el Necaxa vs Atlante y dónde ver por TV y online?

La transmisión del Necaxa vs Atlante estará a cargo de FOX en televisión de paga y su aplicación móvil FOX ONE, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

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