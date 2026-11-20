Los merengues pagarían 80 millones de euros para recuperar al argentino. Sus estadísticas en el Como y su perfil ofensivo plantean nuevas opciones para la medular

El nacido en Tenerife podreía volver al club donde se formó | Reuters

El Real Madrid tendría decidido recuperar a Nico Paz para la temporada 2027-2028, después de su crecimiento con el Como 1907 de la Serie A. De acuerdo con la cadena COPE, el conjunto español estaría dispuesto a pagar los 80 millones de euros de su cláusula de recompra, una operación que permitiría el regreso del mediocampista argentino al Santiago Bernabéu. Los reportes señalan que la decisión ya fue comunicada al club italiano.

El posible regreso del futbolista de 22 años plantea una interrogante sobre su lugar en el equipo dirigido por José Mourinho. El Real Madrid cuenta actualmente con Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, por lo que la incorporación del argentino aumentaría la competencia en una zona con diferentes perfiles. Su rendimiento ofensivo, capacidad de asociación y presencia entre líneas ofrecen alternativas, pero también obligarían a modificar la distribución de funciones en el mediocampo.

¿Cuánto pagaría el Real Madrid por Nico Paz para recuperarlo del Como?

La operación tendría un costo de 80 millones de euros, cifra reportada para la nueva opción de recompra entre ambas instituciones. En 2024, el Real Madrid vendió al argentino al Como por aproximadamente seis millones de euros y conservó derechos sobre una futura venta, además de opciones de recompra. Sin embargo, en el verano de 2026, el conjunto italiano pagó otros 60 millones para modificar las condiciones del contrato, mientras el equipo español mantuvo una nueva opción para recuperarlo.

Según los reportes publicados en Italia y España, el Real Madrid podría ejercer ese derecho entre el 1 y el 15 de julio de 2027. La existencia de la opción fue confirmada por ambos clubes el 29 de junio de 2026, aunque no se hizo público su importe. Además, cualquier regreso necesitaría el consentimiento del futbolista, quien solicitó permanecer en Italia esta temporada para continuar su desarrollo.

Los números de Nico Paz en el Como: goles, asistencias y generación de juego

Los números explican el interés por el mediocampista. Nico Paz acumula seis goles y ocho asistencias en 14 partidos oficiales de la temporada 2026-2027, con participación directa en una anotación por encuentro. En la Serie A suma tres goles y tres asistencias en diez apariciones, mientras que en la Champions League registra otros tres tantos y cinco pases de gol en cuatro compromisos. Su rendimiento también ha contribuido a consolidar al Como en las primeras posiciones del campeonato italiano.

El crecimiento del argentino no se limita a las cifras de goles y asistencias. En sus primeros diez partidos de la Serie A registra 46 disparos, 18 oportunidades creadas y 86 pases que rompen líneas, además de un 87.9% de efectividad en sus entregas. También suma 18 regates exitosos, estadísticas que reflejan su participación en la generación de oportunidades. Su producción ofensiva mantiene una correspondencia con sus 2.98 goles esperados (xG) y tres tantos convertidos en el torneo.

¿Cómo encajaría Nico Paz en el mediocampo actual del Real Madrid?

El principal desafío para Nico Paz sería encontrar espacio en el 4-2-3-1 utilizado por José Mourinho, donde Jude Bellingham ocupa habitualmente la posición de mediapunta y Arda Güler ha encontrado protagonismo desde el sector derecho, con libertad para participar por dentro. A ellos se suma Brahim Díaz, quien también puede desempeñarse detrás del delantero o como extremo derecho, además de Bernardo Silva, utilizado tanto en el doble pivote como en posiciones más adelantadas. La llegada del argentino aumentaría las alternativas ofensivas, pero también la competencia por los minutos.

La situación de Federico Valverde abre una posibilidad para reorganizar el mediocampo, ya que el uruguayo ha disputado numerosos encuentros como lateral derecho. Hasta octubre de 2026 acumulaba 35 partidos en esa demarcación y 116 actuaciones por el sector derecho, entre diferentes posiciones. Mourinho ha recurrido a esta variante durante la temporada, lo que ha permitido utilizar a Bernardo Silva, Tchouaméni y Camavinga en la zona central. La continuidad de Valverde en el lateral podría facilitar una mayor rotación de futbolistas creativos en el medio campo, aunque no garantizaría un puesto para Paz.

La comparación estadística confirma la competencia que tendría el argentino. Bellingham acumula cuatro goles y tres asistencias en 12 partidos de LaLiga 2026-2027, mientras que Arda Güler registra tres anotaciones y cuatro pases de gol en el mismo número de encuentros. El turco también destaca como uno de los principales generadores de juego del campeonato, con 42 oportunidades creadas, frente a las 18 de Paz en diez partidos de la Serie A. Aunque las cifras corresponden a ligas y contextos distintos, muestran que el argentino llegaría a una plantilla con futbolistas de producción ofensiva importante.

Desde una perspectiva táctica, la principal virtud de Nico Paz es su capacidad para recibir entre líneas, conducir hacia el área y finalizar las jugadas. El argentino suele partir desde posiciones centrales o el interior derecho, aprovecha su pierna izquierda para orientar el juego y tiene facilidad para conectar con los delanteros. Esta característica podría beneficiar a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, especialmente ante defensas cerradas, porque permitiría sumar un futbolista capaz de filtrar pases, generar superioridades cerca del área y amenazar con disparos de media distancia.

¿Cómo encajaría Nico Paz en el mediocampo actual del Real Madrid? | Claro Sports

Una alternativa sería utilizar a Paz como mediapunta en el 4-2-3-1, con Bellingham como interior en determinados encuentros. Otra posibilidad sería modificar el dibujo a un 4-3-3 con Tchouaméni como mediocentro y Bellingham junto al argentino en posiciones interiores, lo que ofrecería mayor capacidad de asociación y llegada desde segunda línea. En este escenario, Güler podría conservar una función ofensiva por la derecha, mientras que Bernardo Silva y Camavinga serían alternativas para controlar la circulación del balón.

La tercera posibilidad sería utilizar al argentino como interior derecho o falso extremo, una función similar a la que Arda Güler ha desarrollado bajo las órdenes de Mourinho. Paz podría comenzar cerca de la banda y desplazarse hacia posiciones centrales para asociarse con Bellingham o conectar con Mbappé. Sin embargo, esta distribución también lo colocaría en competencia con Brahim Díaz, quien ofrece conducción, cambios de ritmo y capacidad para desenvolverse en espacios reducidos. La principal dificultad sería encontrar minutos suficientes para tres futbolistas que comparten características de creación y desequilibrio en los últimos metros.

De concretarse la operación, el Real Madrid sumaría a un mediocampista de 22 años con experiencia en la Serie A y la Champions League, además de recuperar a un futbolista formado en su cantera. Sin embargo, el costo de 80 millones de euros obligaría a definir un proyecto deportivo que justificara la inversión. La continuidad de Valverde como lateral y la versatilidad de Bellingham podrían facilitar su incorporación, aunque su éxito en el Santiago Bernabéu dependería de encontrar una función complementaria a Güler, Brahim y Bernardo Silva, sin reducir el protagonismo ofensivo que actualmente disfruta en el Como.