Arranca la batalla por buscar la estrella de diciembre y Medellín y Santa Fe son los encargados de abrir el telón de los cuadrangulares.

Medellín vs Santa Fe en vivo por Liga BetPlay | Claro Sports

Comienzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y el grupo A inaugura esa fase con el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el cual es en el Atanasio Girardot. El ‘poderoso de la montaña’ busca hacerse fuerte en casa y empezar sumando de a tres, mientras que el ‘cardenal’ dar el golpe para devolverse a Bogotá con las unidades.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 20 de noviembre de 2026?

El partido entre el cuadro paisa y el bogotano, correspondiente a la fecha 1 del torneo finalización de los cuadrangulares, comienza a partir de las 4:30 p.m. en el Atanasio Girardot. El encuentro tendrá transmisión a través de la señal de Win Sports + y si no desea verlo por televisión, vía streaming la opción es a través de Win Play.

Alineaciones Independiente Medellín vs Santa Fe: así salen a la fecha 1 de cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Daniel Cataño, Yony González, John Montaño y Yeison Medina. DT: Amaranto Perea.

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Jojhan Torres, Daniel Torres, Franco Fagúndez; Jáder Obrian, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de cuadrangulares de Liga Betplay 2026?

Un partido bastante parejo se espera en suelo antioqueño entre estos dos equipos, motivo por el cual ambos podrían iniciar sumando de a un punto. El ‘poderoso’ viene de tres triunfos al hilo, mientras que el ‘león’ de dos. El antecedente más cercano en el Atanasio se dio el pasado 5 de octubre cuando el ‘cardenal’ se impuso por la mínima diferencia.

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