¿Cuándo y a qué hora es el Desfile de la Revolución Mexicana 2026 en CDMX? Fecha, horario y ruta

El Desfile de la Revolución Mexicana 2026 será el 20 de noviembre a las 10:00 horas en CDMX. Conoce la ruta del Zócalo al Monumento a la Revolución y los posibles cierres viales

¿Cuándo y a qué hora es el Desfile de la Revolución Mexicana? | Imago7

La Ciudad de México se prepara para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile cívico-militar, que reunirá a integrantes de las Fuerzas Armadas y representaciones históricas. El evento recorrerá algunas de las principales calles del Centro Histórico y contará con la presencia de contingentes militares, vehículos y caballos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el desfile se realizará el viernes 20 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas. La celebración comenzará en la plancha del Zócalo capitalino y finalizará en el Monumento a la Revolución, uno de los espacios relacionados con la historia del país.

La fecha ha generado dudas entre los ciudadanos debido al calendario de días festivos en México. Aunque el descanso obligatorio por la Revolución Mexicana corresponde al lunes 16 de noviembre, el desfile conservará su fecha histórica del viernes 20, cuando se cumplirán 116 años del inicio del movimiento encabezado por Francisco I. Madero en 1910.

Para esta edición, se contempla la participación de cerca de tres mil elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, además de agrupaciones civiles. Las actividades incluirán representaciones de episodios revolucionarios, exhibiciones de caballería y vehículos históricos, por lo que también se anticipan modificaciones a la circulación vehicular.

Día de la Revolución Mexicana: ¿Cuándo y a qué hora es el desfile?

El Desfile de la Revolución Mexicana 2026 se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre y comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La ceremonia tendrá como escenario inicial el Zócalo de la CDMX, donde se espera la presencia de autoridades federales y contingentes que participarán en el recorrido conmemorativo.

El evento recordará los 116 años del levantamiento armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 contra el gobierno de Porfirio Díaz. Como parte de las actividades, se prevé la participación de agrupamientos militares, una locomotora, vehículos antiguos y una representación de carga de caballería que recreará episodios de la historia nacional.

La conmemoración también contará con la participación de mujeres caracterizadas como protagonistas de la Revolución Mexicana, unidades ecuestres y aeronaves militares. Los preparativos contemplan alrededor de 486 caballos y 14 aeronaves, además de otros vehículos y participantes civiles.

Es importante distinguir entre la fecha del desfile y el descanso laboral. El lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio, conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el tercer lunes de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana. Sin embargo, la ceremonia militar no se adelantará y permanecerá programada para el viernes 20 de noviembre.

¿Cuál es la ruta del Desfile de la Revolución Mexicana 2026 en CDMX?

El recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana 2026 comenzará en el Zócalo capitalino y terminará en la explanada del Monumento a la Revolución, ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Los contingentes avanzarán por la zona centro de la capital, donde se prevé una importante concentración de asistentes.

De acuerdo con las rutas difundidas para la conmemoración, el trayecto previsto contempla Plaza de la Constitución, calle 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y avenida de la República, hasta llegar al Monumento a la Revolución. Estas vialidades formaron parte del recorrido de 2025, por lo que el detalle definitivo del trayecto permanece sujeto a los avisos oficiales de las autoridades capitalinas.

Las principales afectaciones a la circulación se anticipan en los alrededores del Zócalo, los accesos al Centro Histórico y la zona del Monumento a la Revolución. También podrían establecerse restricciones en calles cercanas para facilitar el desplazamiento de los participantes y garantizar la seguridad de los espectadores.

Por el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha confirmado la relación definitiva de cierres viales ni la hora de conclusión del desfile. Se recomienda consultar los avisos de Orientación Vial antes de trasladarse, especialmente para quienes planeen utilizar automóvil o transporte público durante la mañana del viernes 20 de noviembre.