Pumas se juega el milagro de llegar a la Liguilla ante los Rayados de Monterrey este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario

Chino Huerta respalda a Solari | Imago7

Los Pumas de la UNAM se juegan la vida ante Monterrey este próximo sábado 21 de noviembre, en la última jornada del Apertura 2026. Sin embargo, el conjunto universitario no depende de sí mismo y necesita un auténtico milagro, pues su clasificación depende de una combinación de resultados para alcanzar su objetivo. Pese a que el panorama luce complicado, César ‘Chino’ Huerta expresó su respaldo a Esteban Solari, técnico del equipo del Pedregal, durante la conferencia de este viernes.

“El equipo sabe perfectamente que lo único importante es lo que depende de nosotros y es lo que hemos trabajado durante la semana y lo concentrados que debemos salir a jugar ese partido porque sabemos que no tenemos margen de error y ya hay cosas de resultados que no dependen de nosotros. Entonces, yo creo que el equipo está enfocado en lo que depende de nosotros, que es salir a ganar mañana”, declaró César Huerta frente a los medios de comunicación.

El delantero reconoció que sus compañeros entienden que no existe margen de error este fin de semana y asumió la responsabilidad del plantel, pues considera que el Tano Solari les proporciona el plan de juego, pero al final son los futbolistas quienes deben responder dentro de la cancha y disputar cada uno de los puntos en el Apertura 2026.

“Yo creo que es un poco engañoso porque por ahí dejamos ir muchos puntos por desconcentraciones y errores puntuales, que esos puntos está claro que ahorita en este momento nos tendrían en otra situación, pero es lo que nos tocó, es lo que estamos viviendo y creo que estamos afrontándolo de esa manera y, si bien aún tenemos la esperanza, el equipo está con esa buena vibra”, indicó el futbolista mexicano. “Tomar también la responsabilidad que debemos tomar nosotros porque el Tano nos da las herramientas para salir a disputar el partido, pero después nosotros accionamos y, en juego, tuvimos creo que cinco penales. Ya son cosas que no dependen del Tano, entonces también yo creo que nosotros debemos tomar la responsabilidad que nos toca y afrontarlo de esa manera. Nosotros estamos a muerte con el Tano. Si bien al principio nos costó no agarrar la idea que tenía el Tano, sino los conceptos de presión, de una cuestión más táctica, yo creo que hemos ido partido a partido mejorando eso y se ha notado”.

Pumas necesita vencer a Monterrey en la última jornada y esperar una combinación de resultados para conseguir su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Los universitarios requieren que León pierda ante Santos Laguna, que Pachuca empate o caiga frente a Toluca y que Tijuana no consiga la victoria ante Atlante. Si se cumplen estos resultados, los dirigidos por Esteban Solari tendrán la oportunidad de alcanzar los 24 puntos y mantenerse en la pelea por uno de los últimos lugares de clasificación.

La diferencia de goles será determinante para los Auriazules. Si derrotan a Rayados por tres o más tantos, igualarán a los regiomontanos en 24 unidades y los superarán en ese criterio. En cambio, si el triunfo es por uno o dos goles, necesitarán que tanto Pachuca como Tijuana pierdan sus respectivos encuentros, además de la derrota de León. El panorama es complicado para el conjunto del Pedregal, que está obligado a ganar y dependerá de lo que suceda en los otros compromisos de la jornada.

“Asumo la responsabilidad de ayudar a mi equipo. Como bien lo dije, el equipo es un equipo, entonces creo que necesitamos de todos y, como bien dices, no soy el salvador y necesitamos de los 28 jugadores, porque muchas veces los que entran de cambio son los que definen un partido para bien o para mal. Entonces yo creo que esa es la responsabilidad que asumo y la responsabilidad que asumen todos mis compañeros como equipo”, sentenció el Chino Huerta. “Es una gran responsabilidad porque sabemos en el equipo que jugamos, sabemos que jugamos en uno de los grandes y, como bien lo vuelvo a mencionar, tenemos todavía la esperanza de calificar y esperemos, mañana va a ser un gran partido y ojalá los resultados que no dependen de nosotros nos ayuden”.