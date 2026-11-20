El mediocampista de Chivas respaldó al delantero del Osijek tras su convocatoria al Tri y también cuestionó el calendario de la Liga MX

Omar Govea respaldó la convocatoria de Armando León | Imago 7

Omar Govea salió en defensa de Armando León después de las críticas que recibió durante su primera convocatoria a la Selección Mexicana. El mediocampista de Chivas cuestionó el tratamiento que se le dio al futbolista del NK Osijek de Croacia y destacó el esfuerzo de los jugadores que deciden continuar sus carreras en el extranjero.

León fue una de las novedades en la convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Aunque no tuvo minutos en ninguno de los dos encuentros, su llamado representó un reconocimiento a su rendimiento en el fútbol croata, al que llegó después de su paso por Andorra.

Govea, quien también desarrolló buena parte de su carrera profesional en Europa, consideró injustos los comentarios realizados sobre el delantero y cuestionó que se emitieran valoraciones sobre un futbolista sin conocer suficientemente su trayectoria. “Se me hizo una falta de respeto total el comentario que se hizo sobre el chico”.

El mediocampista reconoció que no conoce a profundidad las características futbolísticas de León, pero destacó su desempeño en Croacia y aprovechó para enviarle un mensaje de respaldo.

“Yo sinceramente no conozco su perfil de juego. Sé que le está yendo muy bien en Croacia. Yo aplaudo al jugador mexicano que va a buscarse su futuro, a picar piedra con tal de tener ese éxito, esa gloria deportiva. Muy bien, Armando, te felicito. No bajes los brazos”.

Omar Govea destaca el esfuerzo de los mexicanos que buscan oportunidades en Europa

La trayectoria de Govea incluye siete años en el fútbol europeo. Comenzó con el Porto B de Portugal en 2015, posteriormente pasó por Royal Excel Mouscron, Royal Antwerp y Zulte Waregem en Bélgica, antes de jugar con el FC Voluntari de Rumania. Esa experiencia le permitió conocer las dificultades de adaptarse a distintos países y competir por un lugar fuera de México.

Por su parte, Armando León inició su aventura europea en Andorra, donde jugó con Ranger’s FC y FC Santa Coloma. Su rendimiento le permitió dar el salto al NK Osijek en 2026, club con el que llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

“El mexicano es chingón en donde sea y Armando lo demostró, por eso lo llamaron a la Selección, porque le está yendo muy bien. Ya después de ahí dará el salto o no dará el salto, pero él se está jugando su carrera futbolística; que el mexicano salga, arriesgue y si no le va bien, que regrese y siga buscando oportunidad acá”.

El jugador de Chivas insistió en que conoce las exigencias de desarrollar una carrera en el extranjero y reiteró su desacuerdo con las críticas dirigidas al delantero de 26 años.

“Me tocó a mí estar allá y yo por eso lo valoro, porque no es cosa fácil y yo sé que Armando seguramente batalló para estar en donde está, para llegar a donde llegó a Selección a tener esa oportunidad”.

Omar Govea critica la Fecha FIFA antes de la Liguilla: “Se me hace absurdo”

La conferencia también abordó el calendario del Apertura 2026, que tuvo una pausa por los compromisos internacionales cuando los clubes se encontraban cerca del inicio de la fase final. Govea consideró que esta distribución afecta la continuidad competitiva y pidió una mejor organización tanto a la Federación Mexicana de Fútbol como a la Liga MX.

“A mí se me hace absurdo que haya una fecha FIFA una fecha antes de iniciar Liguilla. La temporada pasada, una fecha FIFA antes de empezar Play-In donde los calificados perdían dos, tres semanas de competencia”.

El mediocampista señaló que las instituciones han trabajado para mejorar sus estructuras deportivas, pero considera necesario que la organización del campeonato avance al mismo ritmo para evitar interrupciones y ajustes de última hora.

“Yo también creo que la Federación en este aspecto, y sí me gustaría mencionarlo, que se pueden organizar mejor los calendarios para después no estar a prisas al final de torneo porque se me cruzó una fecha FIFA y dónde meto la Liguilla o cómo cerramos el torneo”.

Chivas se declara candidato al título antes de enfrentar a Cruz Azul

Guadalajara cerrará la fase regular ante Cruz Azul en un enfrentamiento que también servirá para medir sus condiciones antes de disputar la Liguilla. Govea reconoció que la Máquina ha sido un adversario complicado para los rojiblancos y que los pequeños detalles han marcado diferencias en sus enfrentamientos recientes.

El futbolista aseguró que el plantel cuenta con las condiciones necesarias para competir por el campeonato, aunque admitió que deberán corregir las desconcentraciones que les han costado puntos durante el torneo.

“Definitivamente el plantel que se ha conformado está para luchar por el campeonato. Hemos tenido partidos muy sólidos ofensivamente y defensivamente. Hemos tenido partidos donde los detalles, como comentaba, la falta de atención o no ir a un balón dividido como se tiene que ir en un partido, a lo mejor termina ahí afectando y restándonos puntos”.

Sobre el duelo ante Cruz Azul, explicó que una victoria podría representar un impulso anímico antes de la fase final. También destacó la importancia de hacer del Estadio Akron una fortaleza durante las eliminatorias.

“Me parece que es un partido ya totalmente de Liguilla, nos sirve también para empezarnos a enfocar en lo que viene, cuidar los detalles y va a ser un partido lindo porque va a ser un espectáculo bonito para la gente”.

Govea defiende a Gabriel Milito y responsabiliza a los jugadores por los errores de Chivas

Uno de los aspectos que Guadalajara busca corregir es la pérdida de intensidad en los tramos finales de los partidos. Reconoció que, cuando el equipo tiene ventaja en el marcador, algunos jugadores reducen el ritmo y permiten que los rivales generen oportunidades.

“Nosotros hemos manejado mal los tiempos de partido, nosotros los jugadores hemos manejado mal los tiempos y ahí es donde hemos cometido esos errores por a lo mejor exceso de confianza más bien, que son cosas que tenemos claras, que son cosas que se comentan en el vestidor y cosas que discutimos entre los jugadores, incluso con el cuerpo técnico”.

En ese sentido, respaldó el trabajo de Gabriel Milito y rechazó que el entrenador sea el responsable directo de las equivocaciones individuales. Consideró que el argentino ha proporcionado las herramientas tácticas necesarias y pidió paciencia para el proyecto.

“Milito nos da las herramientas tácticas para poder afrontar salidas, presiones, pero él no se equivoca en los pases, él no se equivoca en una oportunidad clara de gol”.