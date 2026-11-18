El turco extiende su contrato por tres temporadas adicionales y consolida su papel en el mediocampo tras una evolución que lo convirtió en pieza clave del equipo

El turco extiende su contrato por tres temporadas | Claro Sports

El Real Madrid dio un paso en la construcción de su futuro con la renovación de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. El conjunto merengue confirmó este miércoles 18 de noviembre la continuidad del futbolista turco, quien pasó de ser una apuesta a convertirse en una de las piezas que sostienen el funcionamiento ofensivo del equipo. La extensión del contrato por tres temporadas adicionales representa un respaldo a su crecimiento y garantiza su permanencia en el Santiago Bernabéu durante los próximos años.

Con apenas 21 años, Güler se ha ganado un lugar en el centro del campo del Real Madrid, gracias a su capacidad para distribuir el balón, encontrar espacios entre líneas y participar en la construcción de las jugadas de ataque. Su evolución desde su llegada en 2023 ha sido progresiva, con una mayor participación en las decisiones ofensivas del equipo y una presencia que ha cobrado importancia bajo la dirección de José Mourinho.

El camino de Güler en el conjunto blanco comenzó en julio de 2023, después de su paso por el Fenerbahçe de Turquía. Su debut oficial ocurrió el 6 de enero de 2024, durante la victoria por 3-1 ante la Arandina en la Copa del Rey. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el futbolista tuvo que competir por minutos en una plantilla con alternativas en el mediocampo. Las oportunidades fueron limitadas durante su primer año, pero sus actuaciones le permitieron aumentar su participación en las siguientes campañas.

La temporada 2025-2026 marcó un punto de inflexión: disputó 51 encuentros, anotó seis goles y repartió 14 asistencias. Además, terminó como el quinto máximo asistente de LaLiga y, en septiembre de 2026, recibió el premio al Jugador Revelación de la Champions League 2025-2026. Estos registros reflejan su transición de futbolista de rotación a una alternativa para la generación de oportunidades de gol.

¿Hasta cuándo renovó Arda Güler con el Real Madrid y cuáles son sus números?

El nuevo acuerdo de Arda Güler con el Real Madrid tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2032. Su anterior contrato terminaba en 2029, por lo que ambas partes acordaron una ampliación de tres temporadas. El futbolista, nacido el 25 de febrero de 2005, tendrá 27 años cuando finalice este vínculo. La institución no informó públicamente el nuevo salario, las primas ni una posible cláusula de rescisión, por lo que esos detalles económicos permanecen sin confirmación oficial.

El balance desde su incorporación también respalda la decisión del club. Güler acumula 126 partidos oficiales y cinco títulos con el Real Madrid: una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga española y una Supercopa de España. A estos logros se suman 38 encuentros internacionales con la selección de Turquía, donde también ha adquirido responsabilidades en la organización ofensiva.

Su participación en la temporada 2026-2027 muestra la importancia que ha adquirido. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Real Madrid, el turco registra cuatro goles y seis asistencias en 14 partidos oficiales, con 853 minutos sobre el terreno de juego. En LaLiga ha disputado 12 encuentros, con tres anotaciones y cuatro pases de gol. Los números muestran su contribución tanto en la definición como en la creación de oportunidades para sus compañeros.

De promesa a pieza del mediocampo: la evolución de Arda Güler en el Real Madrid

El crecimiento del futbolista también se explica por su evolución táctica. Durante sus primeras temporadas, Güler alternó posiciones por la banda y el centro del campo, mientras buscaba regularidad. Con Xabi Alonso tuvo responsabilidades en zonas más retrasadas para participar en la salida del balón. En cambio, José Mourinho ha optado por adelantar su posición y acercarlo a Jude Bellingham, con el objetivo de aprovechar sus recursos en los metros finales. Esa modificación le permite intervenir cerca del área rival y ofrecer alternativas de pase a los delanteros.

Su influencia no depende únicamente de goles y asistencias. La visión de juego, el pase entre líneas y la capacidad para orientar las acciones hacia el ataque han convertido al turco en un recurso para el funcionamiento colectivo. Desde el costado derecho o los espacios interiores, Güler puede asociarse con Bellingham, encontrar a los atacantes y participar en las jugadas a balón parado. Su presencia ofrece al Madrid una alternativa para superar líneas defensivas mediante la circulación y el pase.

Historia que tú hiciste, historia por hacer. Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única. Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032. 🤍 — Arda Güler (@10ardaguler) November 18, 2026

La continuidad hasta 2032 también tiene un significado personal para el jugador. Después de la confirmación de su renovación, Güler publicó un mensaje en sus redes sociales bajo el título “Historia que tú hiciste, historia por hacer”, en el que recordó su llegada al club y la responsabilidad que representa portar su camiseta. “Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única”, expresó el mediocampista, quien busca seguir los pasos de los futbolistas que han marcado distintas etapas del Real Madrid.

El internacional turco también dedicó palabras de agradecimiento al presidente Florentino Pérez, a su familia, compañeros, entrenadores y personal del club. Además, reconoció el respaldo de los aficionados madridistas desde su llegada a España. “Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032”, concluyó en su publicación. La renovación confirma la apuesta del Real Madrid por un jugador que llegó con 18 años y que ahora tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los referentes de su centro del campo durante las próximas seis temporadas.