El Poderoso y los Cardenales abren una nueva fase de cuadrangulares en el certamen doméstico.

Independiente Medellín vs Santa Fe, previa | Claro Sports

Se abre el telón de los cuadrangulares. Inicia oficialmente la conversación por la lucha rumbo al título de Navidad en la Liga BetPlay. Muy temprano este viernes, con horario controversial, Independiente Medellín y Santa Fe serán los teloneros de la fiesta.

El Poderoso, dirigido por Amaranto Perea, arañó la sexta colocación al sumar 32 puntos en la fase regular. Del otro lado, los Cardenales cerraron una casilla más arriba, ostentando 34 unidades. Ambos ya se vieron las caras en el Valle de Aburrá esta fase regular, con saldo de victoria 0-1 para los capitalinos. Esto debe saber rumbo al juego que será el próximo viernes 20 de noviembre a las 4:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Kéiner Klinger, Jhon Montaño; Daniel Cataño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Kilian Toscano, Daniel Torres, Franco Fagúndez; Jáder Obrian, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver a Medellín vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la primera fecha de cuadrangulares, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de este juego y de toda la instancia semifinal.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

14.11.2026 | Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín | Fecha 19.

06.11.2026 | Fortaleza 0-3 Independiente Medellín | Fecha 18.

01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza | Fecha 17.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín | Fecha 5.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Fecha 16.

Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe

13.11.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 Independiente Santa Fe | Fecha 19.

08.11.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto | Fecha 18.

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe | Fecha 17.

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.

29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Independiente Santa Fe | Fecha 5.

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