América domina de principio a fin y se impone a Chivas en el cierre de la fase regular del Apertura 2026

Gabriela García, Alexa Soto y Montse Saldívar le dieron forma al triunfo azulcrema en el Akron. El Rebaño se queda con las ganas de acercarse a su rival en el liderato de grupo

Gaby García abrió el camino al triunfo | Imago7

El América Femenil consiguió su 12va victoria en el torneo y la cuarta al hilo, tras imponerse 3-1 a las Chivas en el Estadio Akron, dentro de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas tomaron el control desde los primeros minutos y resolvieron el encuentro con anotaciones de Gabriela García, Alexa Soto y Scarlett Camberos, para cerrar la fase regular con un resultado que las coloca en la pelea por el título.

América comenzó con la posesión y buscó atacar por las bandas. Al minuto 7, Montserrat Saldívar mandó el balón al fondo de la portería, pero la árbitra Priscila Pérez anuló la anotación debido a una infracción previa. Las visitantes mantuvieron la presión y al 16’ encontraron la primera anotación.

Gabriela García apareció dentro del área y remató sin marca para vencer a Blanca Félix, colocando el 1-0 y su primer tanto en un Clásico Nacional. Chivas intentó responder y tuvo su primera aproximación al minuto 25, cuando Natalia Villarreal probó con un disparo que no generó peligro para la portería azulcrema.

América continuó con el control del partido durante la primera mitad. Geyse Da Silva y Nancy Antonio participaron en las acciones ofensivas, mientras Chivas intentó recuperar la pelota en el mediocampo. Antes del descanso, García volvió a acercarse al segundo gol, pero Blanca Félix evitó que la diferencia aumentara. El 1-0 se mantuvo al finalizar los primeros 45 minutos.

Chivas inició el complemento con la intención de acercarse en el marcador, pero América volvió a encontrar una oportunidad al minuto 49. Félix detuvo un mano a mano ante Geyse Da Silva, aunque un minuto después las visitantes ampliaron su ventaja. La arquera rechazó una acción y Alexa Soto aprovechó el rebote para marcar el 2-0.

El tercer tanto llegó al minuto 58. Scarlett Camberos recibió el balón en un contragolpe tras un pase de Saldívar y superó a dos defensoras de Chivas antes de definir frente a Blanca Félix. Con esa anotación, la mexicana llegó a seis goles contra Guadalajara y sumó cinco tantos en el Apertura 2026.

Chivas buscó descontar, pero América continuó generando ocasiones. Da Silva tuvo una nueva oportunidad al minuto 77, cuando enfrentó a Félix, la guardameta rechazó el disparo con las piernas y el contrarremate terminó por encima de la portería. Las Águilas también tuvieron una anotación anulada al 71’, cuando Saldívar marcó, pero la árbitra determinó que Félix tenía el balón controlado en sus manos.

Cuando el resultado parecía definido, una supuesta falta sobre Alicia Cervantes en el área fue señalada como penalti por Priscila Pérez. La propia ‘Licha’ aprovechó para definir con potencia y vencer a Itzel Velasco

Con el 3-1 definitivo, América cerró el Clásico Nacional y la fase regular con una victoria como visitante y mantuvo su producción ofensiva en la parte final del torneo. De cara a la Liguilla, las Águilas se medirán con Toluca, mientras Chivas enfrentará a FC Juárez en la siguiente etapa del Apertura 2026.