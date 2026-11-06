Chivas vs América, en vivo: horario y dónde ver el clásico mexicano de la Liga MX Femenil 2026

Guadalajara busca su séptima victoria consecutiva frente al América, líder de grupo, antes del arranque de la Liguilla

Donde ver el Chivas vs América, en vivo | Claro Sports

El Clásico Nacional entre Chivas y América marcará el cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, con dos equipos que ya tienen su boleto a la Liguilla, pero que todavía buscan mejorar sus números antes de disputar los cuartos de final. Las rojiblancas llegan con seis victorias consecutivas y 30 puntos, mientras que las Águilas encabezan el Grupo B con 34 unidades y cuentan con la ofensiva más productiva del campeonato, que suma 60 anotaciones.

El enfrentamiento también tendrá como antecedente la remontada del Guadalajara por 3-2 sobre América en marzo de 2026, aunque las azulcremas ganaron los dos partidos de semifinales que disputaron durante noviembre de 2025. Con Alicia Cervantes como referente rojiblanca y Geyse Ferreira como líder de goleo del torneo con 21 tantos, ambos equipos se preparan para un encuentro que no modificará sus posiciones dentro del Grupo B, pero que puede influir en su ubicación para las siguientes rondas de la fase final.

¿Cuándo y a qué hora es el Chivas vs América de la jornada 14 de la Liga MX Femenil 2026?

El Guadalajara recibirá al América este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El encuentro corresponde a la jornada 14, última fecha de la fase regular del Apertura 2026, y será dirigido por la árbitra Priscila Eritzel Pérez Borja.

Las Chivas de Antonio Contreras llegan después de vencer 3-2 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, resultado con el que extendieron su racha a seis triunfos consecutivos. Por su parte, el América de Ángel Villacampa goleó 6-0 al Atlante en la jornada 13, con lo que alcanzó 34 puntos, producto de 11 victorias, un empate y una derrota. Las Águilas han marcado 60 goles y recibido 12, mientras que el Guadalajara registra 32 anotaciones a favor y 13 en contra.

¿Quién transmite en vivo el clásico mexicano de la Liga MX Femenil y dónde ver por TV y online?

El Chivas vs América Femenil tendrá transmisión por televisión a través de FOX, mientras que los aficionados también podrán seguirlo por internet mediante Amazon Prime Video, FOX One y Tubi. Las opciones fueron confirmadas por el propio Club Guadalajara para la jornada 14 del Apertura 2026.

Para quienes se encuentren fuera de México, en Estados Unidos se anunció cobertura de Telemundo Deportes y Peacock, además de una emisión diferida por FOX Deportes. En otras regiones de Latinoamérica, Canadá y el resto del mundo, Chivas TV figura entre las opciones de streaming, de acuerdo con la información publicada por el equipo rojiblanco.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Guadalajara vs América en la Liga MX Femenil

Chivas y América se enfrentaron por última vez el 10 de marzo de 2026, durante la jornada 10 del Clausura. En aquella ocasión, el Guadalajara remontó una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en el Estadio Akron, con anotaciones de Gabriela Valenzuela, Adriana Iturbide y un autogol. El resultado puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas ante las azulcremas.

Sin embargo, América domina el balance de los últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias por dos del Guadalajara. Dos de esos triunfos llegaron en las semifinales del Apertura 2025, cuando las Águilas eliminaron a las rojiblancas por marcador global de 4-0.

Estos son los cinco resultados más recientes entre Chivas y América Femenil:

10 de marzo de 2026: Chivas 3-2 América | Clausura 2026, jornada 10.

Chivas 3-2 América | Clausura 2026, jornada 10. 16 de noviembre de 2025: América 2-0 Chivas | Apertura 2025, semifinal de vuelta.

América 2-0 Chivas | Apertura 2025, semifinal de vuelta. 13 de noviembre de 2025: Chivas 0-2 América | Apertura 2025, semifinal de ida.

Chivas 0-2 América | Apertura 2025, semifinal de ida. 14 de septiembre de 2025: América 0-2 Chivas | Apertura 2025, fase regular.

América 0-2 Chivas | Apertura 2025, fase regular. 4 de mayo de 2025: América 2-0 Chivas | Clausura 2025, semifinal de vuelta.

Toda la Jornada 14 de la Liga MX Femenil 2026: resultados, fechas y horarios

La jornada 14 del Apertura 2026 se disputa entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, con nueve encuentros que determinarán la clasificación definitiva a la Liguilla. Seis equipos ya tienen asegurada su participación, mientras Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas disputan los dos lugares restantes del Grupo B.

Jueves 5 de noviembre de 2026

15:45 horas | Atlante 0-4 Tigres

17:00 horas | Necaxa 1-1 Atlas

19:06 horas | Querétaro 1-1 Toluca

21:10 horas | Santos vs Tijuana

Viernes 6 de noviembre de 2026

17:00 horas | Pachuca vs Puebla | Estadio Hidalgo | FOX One y Tubi.

| Estadio Hidalgo | FOX One y Tubi. 17:00 horas | Pumas vs Atlético de San Luis | Estadio Olímpico Universitario | ViX y Liga Femenil DNDSEA.

| Estadio Olímpico Universitario | ViX y Liga Femenil DNDSEA. 19:06 horas | Chivas vs América | Estadio Akron | FOX, Prime Video, FOX One y Tubi.

| Estadio Akron | FOX, Prime Video, FOX One y Tubi. 19:10 horas | Cruz Azul vs León | Estadio Centenario | ViX y Liga Femenil DNDSEA.

| Estadio Centenario | ViX y Liga Femenil DNDSEA. 20:10 horas | FC Juárez vs Rayadas | Estadio Olímpico Benito Juárez | FOX One y Tubi.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Los resultados reflejan los dos primeros encuentros concluidos de la jornada 14.

El partido entre Pumas y Atlético de San Luis tendrá consecuencias directas en la clasificación, ya que las potosinas llegan con 19 puntos y las universitarias con 17. Pachuca, que suma 16 unidades, también necesita ganar su compromiso frente a Puebla y esperar una combinación favorable de resultados para obtener uno de los últimos boletos.

¿Cuándo empieza la Liguilla y cómo se jugaría hoy? Clasificación al momento

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará el miércoles 11 de noviembre con los cuartos de final, cuyas eliminatorias se disputarán a ida y vuelta. Los partidos de ida están contemplados entre el 11 y el 13 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se celebrarán del 14 al 16 del mismo mes. Las semifinales se jugarán entre el 9 y el 13 de diciembre, y la final está programada entre el 16 y el 20 de diciembre.

El nuevo formato divide a los 18 clubes en dos grupos de nueve y clasifica a los cuatro mejores de cada sector. Los cuartos de final se conforman mediante enfrentamientos cruzados: primero del Grupo A contra cuarto del B; primero del B contra cuarto del A; segundo del A contra tercero del B; y segundo del B contra tercero del A. En semifinales, los cuatro sobrevivientes se reordenarán de acuerdo con su clasificación.

Tabla del Grupo A

Pos. Equipo PJ Puntos 1 Tigres 14 35 2 Rayadas 13 34 3 FC Juárez 13 30 4 Toluca 13 26 5 León 13 22 6 Santos 13 19 7 Cruz Azul 13 18 8 Atlante 14 7 9 Querétaro 13 6

Tabla del Grupo B

Pos. Equipo PJ Puntos 1 América 13 34 2 Chivas 13 30 3 Atlético de San Luis 13 19 4 Pumas 13 17 5 Atlas 14 17 6 Pachuca 13 16 7 Tijuana 13 11 8 Puebla 13 4 9 Necaxa 14 1

Clasificación con corte posterior a los encuentros Atlante-Tigres y Necaxa-Atlas del 5 de noviembre, sin incorporar los partidos restantes.

Así se jugarían los cuartos de final con la clasificación actual

Llave Enfrentamiento 1A vs 4B Tigres vs Pumas 1B vs 4A América vs Toluca 2A vs 3B Rayadas vs Atlético de San Luis 2B vs 3A Chivas vs FC Juárez

Los enfrentamientos de América contra Toluca y Chivas frente a FC Juárez ya no pueden cambiar por las posiciones de los equipos en sus respectivos grupos. En cambio, Tigres y Rayadas todavía pueden intercambiar el primer y segundo lugar del Grupo A, mientras que Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas definirán las dos plazas restantes del Grupo B.

El Clásico Nacional no modificará el primero y segundo lugar del Grupo B, porque América tiene una ventaja de cuatro puntos sobre Guadalajara con únicamente tres unidades disponibles. Sin embargo, ambos equipos buscarán cerrar con una victoria que fortalezca su posición en la clasificación utilizada para las siguientes rondas, antes de iniciar el camino hacia el título del Apertura 2026.