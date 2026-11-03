Potro Gutiérrez Y su salida de Cruz Azul Femenil: “La situación se salió de control, salieron muchas versiones dudando de mi profesionalismo”

El estratega reveló que le pidieron disculparse luego de asistir al homenaje del América por sus 110 años

Potro Gutiérrez rompe el silencio tras su salida de Cruz Azul Femenil. | Imago7.

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez habló por primera vez a profundidad sobre su salida de Cruz Azul Femenil. En entrevista para Claro Sports por W Radio, el entrenador mexicano explicó lo ocurrido después de participar en el homenaje por el 110 aniversario del América y reveló que la disculpa pública que ofreció a la afición cementera fue un requerimiento de la directora deportiva del club, María Fernanda Pons, aunque aseguró que no se arrepiente de haber asistido al reconocimiento por su trayectoria como futbolista.

El estratega formó parte de los festejos del conjunto azulcrema el pasado 10 de octubre en el Estadio Azteca, donde apareció con la camiseta del América junto a otros exjugadores de la institución. Su presencia generó cuestionamientos entre los seguidores de Cruz Azul, equipo al que dirigía en la Liga MX Femenil. Después de publicar una disculpa el 12 de octubre, el club anunció su salida de común acuerdo el día 17, con Joaquín Moreno como sustituto interino.

Durante la conversación con Alberto Lati, Félix Fernández, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay, Gutiérrez reconoció que la situación se salió de control, particularmente por los cuestionamientos hacia su profesionalismo. Sin embargo, evitó confrontaciones y agradeció a las personas que confiaron en él para encabezar el proyecto femenil de La Máquina.

‘Potro’ Gutiérrez explica su salida de Cruz Azul Femenil: “La situación se salió de control”

Al ser cuestionado por Alberto Lati sobre si se arrepentía de participar en el homenaje del América, el entrenador recordó una enseñanza de su madre para explicar lo sucedido. “Mi madre siempre decía: ‘No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas’. Entonces, yo lo veo ya desde ese punto de vista”, expresó el campeón del mundo sub 17 con México en 2011.

El Potro consideró que su asistencia a un reconocimiento como exfutbolista terminó por provocar una controversia que rebasó el motivo original de su participación. “Creo que la situación se salió de control por todos, en todos sentidos, porque al final yo fui a un reconocimiento como jugador y después hubo demasiadas versiones dudando de mi profesionalismo y cosas que no tenían absolutamente nada que ver”, aseguró.

Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Félix Fernández le preguntó si realmente consideraba necesario ofrecer una disculpa pública. Gutiérrez reveló que la decisión surgió de una solicitud de la directora deportiva de Cruz Azul Femenil, quien recomendó publicar el mensaje para aclarar la situación: “En realidad, al final eso fue un requerimiento de la directora deportiva, que fue lo que recomendó y evidentemente, así como empezó a darse toda la situación, pues creo que no estaba de más”.

Pese al desenlace, el entrenador defendió el trabajo que comenzó a desarrollar durante su breve paso por el conjunto cementero, con el que dirigió seis partidos y consiguió tres victorias y tres derrotas. “Me quedo con la experiencia, me quedo con esa idea de que estábamos cambiando cosas importantes para una institución como Cruz Azul, en un segmento que le hace mucha falta al club”, afirmó.

Raúl Gutiérrez defiende su trabajo en el futbol femenil y habla sobre su futuro

Más allá de la polémica, el ‘Potro’ Gutiérrez señaló que el fútbol femenil mexicano necesita fortalecer sus procesos de formación, preparación y desarrollo táctico para reducir las diferencias entre los clubes. El entrenador consideró que la inversión en futbolistas no debe ser el único camino para elevar el nivel de competencia y destacó la importancia de contar con profesionales especializados. “En México necesitamos más trabajo formativo, más trabajo de gente profesional que se inmiscuya para que este segmento crezca como debe de crecer”, explicó.

Finalmente, el estratega dejó abierta la posibilidad de asumir nuevos proyectos, tanto en el fútbol femenil como en otras categorías. “Pasar por el fútbol femenil, en particular, te hace mejor entrenador”, aseguró al recordar las experiencias que ha acumulado desde las selecciones juveniles hasta su paso por Honduras, donde alcanzó una final. Aunque reconoció que pocas veces ha podido completar procesos de un año, Gutiérrez reiteró que su etapa en Cruz Azul representó un aprendizaje y cerró el capítulo sin reproches: “Me quedo con la experiencia y a lo siguiente, que el fútbol y la vida es el aquí y el ahora”.

Potro Gutiérrez anticipa una de las mejores Liguillas

En la recta final de la entrevista con Claro Sports por W Radio, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez también analizó el cierre del Apertura 2026 de la Liga MX, donde América, Chivas y Cruz Azul comparten la cima de la clasificación con 29 puntos, mientras que Pumas busca asegurar su lugar en la fase final. El estratega consideró que la presencia de los cuatro clubes históricos podría darle un atractivo adicional a la disputa por el campeonato.

“Yo creo que es una buena noticia, pese a todo lo que hay alrededor, porque encontrarse siempre a los cuatro grandes en la Liguilla le da otro sabor a la parte final del torneo”, expresó Gutiérrez, quien también destacó a Toluca y Monterrey como equipos que podrían tener protagonismo durante la definición del campeonato.

El entrenador mexicano señaló que los posibles enfrentamientos entre América, Cruz Azul, Chivas y Pumas podrían elevar el interés de la fase final, especialmente ante la posibilidad de que se disputen clásicos capitalinos. “Siempre tener a los cuatro equipos históricos que tiene nuestra liga le va a dar un plus y un cierre diferente. Esperando a ver cuáles son sus rivales y por ahí te encuentras los clásicos de la capital, América-Cruz Azul, que puede ser Pumas también, que está ahí todavía queriéndose colar”, agregó.

Finalmente, el campeón del mundo sub 17 en 2011 pronosticó una definición de torneo con varios equipos en condiciones de competir por el título, aunque reconoció que todavía falta conocer los cruces de la fase final. “Me parece que va a ser uno de los mejores cierres de torneo y una de las mejores Liguillas que vamos a encontrar”, concluyó el Potro Gutiérrez.