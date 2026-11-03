Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, al momento: así se juega, equipos clasificados, cruces y dónde ver en vivo 

Seis equipos ya aseguraron su boleto a la fase final, mientras Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas pelean por los dos lugares restantes

Así están los boletos y cruces de la Liguilla Femenil 2026. Claro Sports

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene seis de sus ocho participantes definidos, pero la pelea por los últimos boletos todavía puede modificar los cruces de cuartos de final. Rayadas, Tigres, FC Juárez, Toluca, América y Chivas ya aseguraron su presencia en la fase final, mientras Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas disputan los dos lugares restantes del Grupo B.

El nuevo formato divide a los 18 clubes en dos grupos de nueve y entrega cuatro boletos por sector. La posición que cada equipo ocupa dentro de su grupo determina los cruces de cuartos de final, que se disputan entre clubes de ambos sectores: el 1.º del Grupo A enfrenta al 4.º del Grupo B; el 1.º del Grupo B al 4.º del Grupo A; el 2.º del Grupo A al 3.º del Grupo B; y el 2.º del Grupo B al 3.º del Grupo A.

Por ello, con el corte actual, los enfrentamientos que aparecen son provisionales y dependen de los últimos resultados. La fase regular terminará el 6 de noviembre y la fiesta grande comenzará el 11 de noviembre.

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¿Cómo se juega la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil hoy? Posiciones, partidos y cruces

Los cuatro primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. A diferencia de temporadas anteriores, el Apertura 2026 no utiliza una tabla general para definir los enfrentamientos de esta ronda.

El nuevo formato establece cruces entre los dos grupos, de acuerdo con la posición que ocupe cada equipo al finalizar la fase regular. Los Cuartos de Final quedarán de la siguiente manera:

1.º del Grupo A vs. 4.º del Grupo B

1.º del Grupo B vs. 4.º del Grupo A

2.º del Grupo A vs. 3.º del Grupo B

2.º del Grupo B vs. 3.º del Grupo A

Las series se disputarán a ida y vuelta. En los cuartos de final y las semifinales, si existe empate en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la clasificación general.

¿Cómo estaría la Liguilla si el torneo terminara hoy?

Con las posiciones actuales y suponiendo que los cuatro primeros lugares de cada grupo se mantienen, los cruces de la primera ronda quedarían de la siguiente manera:

1A Rayadas vs 4B Pumas

1B América vs 4A Toluca

2A Tigres vs 3B Atlético de San Luis

2B Chivas vs 3A FC Juárez

Estos cruces son provisionales, ya que Atlético de San Luis todavía debe disputar su partido pendiente de la jornada 13 ante León, mientras Pumas, Pachuca y Atlas todavía pueden modificar los dos últimos lugares del Grupo B.

Liguilla del Apertura 2026: ¿Cuándo y dónde se juegan los partidos de la Liga MX Femenil? Fechas y horarios

La fase regular concluirá el 6 de noviembre, con la jornada 14. Los cuartos de final están programados a partir del 11 de noviembre, mientras que la serie por el campeonato está contemplada para disputarse entre el 16 y el 20 de diciembre.

Los horarios y las sedes de cada serie se definirán una vez que termine la fase regular y se conozcan los ocho clasificados, así como su posición definitiva en la tabla general. Durante la fase regular, los partidos se distribuyen entre plataformas como ViX, Tubi, FOX One y las redes oficiales de la Liga MX Femenil, dependiendo del encuentro.

El último partido pendiente de la jornada 13 será León vs. Atlético de San Luis, programado para este lunes 2 de noviembre a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León. El encuentro podrá verse por Tubi y FOX One.

Tabla de posiciones Liga MX Femenil, Apertura 2026

Grupo A

Posición Equipo PJ Puntos Clasificación 1 Rayadas 13 34 Clasificado 2 Tigres 13 32 Clasificado 3 FC Juárez 13 30 Clasificado 4 Toluca 13 26 Clasificado 5 León 12 22 Eliminado 6 Santos Laguna 13 19 Eliminado 7 Cruz Azul 13 18 Eliminado 8 Atlante 13 7 Eliminado 9 Querétaro 13 6 Eliminado

Los cuatro boletos del Grupo A ya están definidos. Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca no pueden ser desplazados de los puestos de Liguilla, aunque todavía pueden modificar su posición en la tabla general de cara al reordenamiento de los Cuartos de Final.

Grupo B

Posición Equipo PJ Puntos Clasificación 1 América 13 34 Clasificado 2 Chivas 13 30 Clasificado 3 Atlético de San Luis 12 19 En pelea 4 Pumas 13 17 En pelea 5 Pachuca 13 16 En pelea 6 Atlas 13 16 En pelea 7 Tijuana 13 11 Eliminado 8 Puebla 13 4 Eliminado 9 Necaxa 13 0 Eliminado

Aquí está la verdadera pelea por los últimos dos boletos. Atlético de San Luis tiene 19 puntos y un partido pendiente ante León. Pumas suma 17, mientras Pachuca y Atlas tienen 16. Tijuana, Puebla y Necaxa ya quedaron eliminados matemáticamente.

El resultado ante León puede cambiar de inmediato el panorama. Si San Luis empata o gana, asegurará su clasificación, mientras que una derrota dejará abierta la pelea para la Jornada 14, cuando las potosinas enfrentarán precisamente a Pumas.

Pumas, por su parte, sí puede asegurar su clasificación por sí mismo si gana su último partido ante San Luis, porque llegaría a 20 puntos y Pachuca y Atlas ya no podrían alcanzarlo. Si las universitarias dejan puntos, el resultado de los partidos de Pachuca y Atlas será determinante.

Así, seis equipos ya están dentro y dos lugares siguen abiertos, pero la definición de los últimos boletos también modificará el orden general y, por consecuencia, los enfrentamientos de Cuartos de Final. La clave es recordar que la Liguilla no se arma por posiciones de cada grupo: los ocho clasificados se reordenan del 1 al 8 antes de definir los cruces.