Atlante vs Santos, en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Guerreros visitan a los Potros con la misión de sacar los tres puntos que los metan a Liguilla

Atlante vs Santos en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

Antecedentes Atlante vs Santos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

¡Santos Laguna domina los antecedentes recientes ante Atlante! Los Guerreros se llevaron la victoria en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga MX, una racha que se remonta al Clausura 2012. El duelo más reciente se disputó en el Clausura 2014, cuando los laguneros se impusieron 4-3 en un encuentro que dejó siete goles. Además, Santos marcó al menos dos tantos en cada uno de esos cinco partidos.

Santos 4-3 Atlante | Liga MX Clausura 2014

Atlante 1-3 Santos | Liga MX Apertura 2013

Santos 2-1 Atlante | Liga MX Clausura 2013

Atlante 1-3 Santos | Liga MX Apertura 2012

Atlante 1-2 Santos | Liga MX Clausura 2012

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

¡Atlante parte como favorito en las apuestas para enfrentar a Santos Laguna! Los Potros de Hierro tienen un momio de +112 para llevarse la victoria en el Estadio Azteca, mientras que el triunfo de los Guerreros se cotiza en +215 y el empate en +265. Pese a las cinco derrotas consecutivas del conjunto azulgrana y la diferencia de posiciones en la tabla, las cuotas se inclinan por los locales. ¿Logrará Atlante romper su racha o Santos sumará tres puntos en su camino hacia la Liguilla?

¿A qué hora juega Atlante vs Santos y dónde ver hoy 6 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Atlante y Santos dará inicio a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México en el Estadio Azteca. Además se podrá seguir por la señal de ESPN y Disney Plus en México.

Atlante vs Santos en vivo

El Atlante recibe a Santos Laguna en el Estadio Azteca, como parte de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un enfrentamiento que puede influir en las aspiraciones de ambos equipos rumbo a la Liguilla. Los Potros de Hierro buscarán aprovechar su condición de locales para terminar con su racha de derrotas, mientras los Guerreros intentarán sumar tres puntos que les permitan mantenerse entre los ocho primeros lugares de la clasificación.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera llega después de caer 4-2 ante Chivas en el Estadio Akron, resultado con el que acumuló cinco derrotas consecutivas y siete en lo que va del campeonato. Con 14 puntos, los azulgranas ocupan la posición 16 de la tabla. Por su parte, Santos Laguna viene de superar a Necaxa gracias a un autogol, con lo que alcanzó su séptima victoria del torneo y llegó a 22 unidades. El equipo de Renato Paiva se encuentra en el octavo puesto, a dos puntos de Toluca, que marcha en la quinta posición.

Con Tahiel Jiménez entre sus protagonistas, Santos buscará extender su racha y dar otro paso hacia la clasificación, mientras Atlante intentará frenar a los visitantes y recuperar terreno en la recta final de la fase regular. Sigue todas las acciones del Atlante vs Santos Laguna, los goles, las jugadas y el resultado a través del minuto a minuto de Claro Sports.