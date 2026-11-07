Fortaleza vs Independiente Medellín, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Fortaleza e Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de Techo.

Fortaleza vs Independiente Medellín, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Fortaleza vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 6 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el paisa, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, comienza a las 8:00 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Fortaleza vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, David Ramírez Pisciotti, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Cabezas; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Franco Pulicastro y Mariano Vásquez. DT: Diego Arias.

Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, David Ramírez Pisciotti, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Cabezas; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Franco Pulicastro y Mariano Vásquez. DIM: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Didier Moreno, Halam Loboa, Daniel Cataño, Jhon Montaño; Jeison Medina y Yony González. DT: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

No hay duda alguna de que hay un claro favorito para el primer juego de la decimoctava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Independiente Medellín tiene la primera opción para quedarse con los tres puntos en su partido ante Fortaleza en Bogotá. Pues, más allá de jugar fuera de casa es un duelo que enfrenta al séptimo de la clasificación con el último de la tabla de posiciones.

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