¡Bravas alzan la voz! FC Juárez pide explicaciones por el arbitraje ante Chivas

Las Bravas cuestionaron un gol anulado por fuera de lugar y solicitaron implementar el Sistema de Revisión en Video

FC Juárez reclama arbitraje ante Chivas. Imago 7

FC Juárez Femenil manifestó su inconformidad ante la Presidencia de la Liga MX Femenil por las decisiones arbitrales de Ximena Márquez Ruiz que se produjeron durante su partido contra Chivas, correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026, al considerar que incidieron de manera importante tanto en el desarrollo como en el resultado del encuentro que finalizó con victoria por la mínima de 1-0 para las tapatías.

El principal reclamo de las Bravas está relacionado con un gol que les fue anulado por un supuesto fuera de lugar. De acuerdo con el club, la anotación habría significado la ventaja para Juárez en ese momento del partido, mientras que la decisión arbitral generó cuestionamientos debido a que, desde la postura de la institución, no se trataba de una jugada cerrada.

FC Juárez pide revisar las decisiones arbitrales ante Chivas

A través de un comunicado oficial, FC Juárez Femenil informó que solicitó que su inconformidad sea turnada a la Comisión de Arbitraje, con el objetivo de que las decisiones tomadas durante el encuentro sean analizadas.

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“Fútbol Club Juárez Femenil informa que, derivado de las decisiones arbitrales durante nuestro partido ante Chivas Femenil, correspondiente a la Jornada 10, hemos manifestado formalmente nuestra inconformidad ante la Presidencia de la Liga MX Femenil para que turne dicha inconformidad a la Comisión de Arbitraje, al considerar que dichas determinaciones incidieron de manera significativa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

En FC Juárez Femenil alzamos la voz por un arbitraje a la altura de las exigencias de nuestro fútbol. Lo hacemos con la convicción de que la mejora continua es fundamental para el crecimiento y el fortalecimiento de la Liga MX Femenil”, se lee en el comunicado.

Las Bravas aseguraron que su intención no es únicamente señalar lo ocurrido en el partido ante Chivas, sino también contribuir a mejorar las condiciones de competencia para todos los equipos del futbol femenil mexicano.

Bravas consideran necesaria la implementación del FVS

Uno de los puntos centrales del posicionamiento de FC Juárez fue la solicitud de implementar el Sistema de Revisión en Video (FVS) como una herramienta para analizar determinadas jugadas durante los partidos.

El club considera que este recurso podría servir para comprobar, revisar y corregir acciones de difícil interpretación, especialmente aquellas que puedan modificar el rumbo de un encuentro.

De acuerdo con FC Juárez, el sistema ya ha sido utilizado en competencias mundiales juveniles, por lo que consideran que su incorporación al futbol femenil mexicano podría contribuir a mejorar la toma de decisiones arbitrales.

FC Juárez pide un arbitraje a la altura de la Liga MX Femenil

Las Bravas también destacaron que el crecimiento de la Liga MX Femenil requiere que todos los elementos que forman parte de la competencia evolucionen al mismo ritmo. En ese sentido, el club pidió un arbitraje que responda a los estándares de imparcialidad y profesionalismo que, a juicio de la institución, exige actualmente la competición.

El equipo fronterizo subrayó que el esfuerzo, la preparación y el compromiso de los clubes merecen ser acompañados por decisiones arbitrales acordes con el nivel de la liga.

Finalmente, FC Juárez manifestó su disposición para mantener el diálogo con las autoridades correspondientes y aseguró que mejorar el arbitraje debe ser una responsabilidad compartida entre los clubes, la liga y los organismos encargados de impartir justicia deportiva.

La inconformidad de las Bravas fue presentada ante la Presidencia de la Liga MX Femenil, mientras el club espera que las decisiones tomadas ante Chivas sean revisadas y que avance la discusión sobre el uso del FVS en el futbol femenil mexicano.