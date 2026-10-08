Jugando Claro, en vivo | Miércoles 7 de octubre

Jugando Claro analiza las dudas que dejó México tras la Fecha FIFA de Rafa Márquez

La Selección Mexicana cerró su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez sin conseguir una victoria, un balance que dejó más preguntas que respuestas antes de afrontar el primer compromiso oficial de este proceso. En Jugando Claro se analizarán todos los ecos que dejó la gira del Tricolor y el panorama que enfrenta rumbo a la Concacaf Nations League.

México terminó la Fecha FIFA con dos empates y dos derrotas. El equipo igualó 1-1 ante Colombia y Perú, mientras que posteriormente cayó frente a Estados Unidos y Chile. El balance no solo se refleja en los resultados, sino también en las dudas que dejó el funcionamiento del conjunto nacional durante los cuatro encuentros.

Todas las dudas que dejó la primera Fecha FIFA de Rafa Márquez

En Jugando Claro se pondrá bajo la lupa el rendimiento de México durante esta primera etapa de trabajo con Márquez. La falta de contundencia, los errores defensivos y la dificultad para mantener durante más tiempo los buenos momentos de juego serán algunos de los temas centrales del análisis.

También se revisarán las decisiones tomadas por el técnico durante la gira, desde la rotación de futbolistas hasta las oportunidades que recibieron algunos de los jóvenes convocados. La Fecha FIFA permitió a Márquez observar a distintos elementos, pero el cierre ante Chile volvió a dejar interrogantes sobre la conformación del equipo.

La portería y el ataque, entre los principales pendientes

Otro de los puntos que estarán sobre la mesa será la competencia por la portería, después de que Raúl ‘Tala’ Rangel fuera señalado por sus errores ante Estados Unidos y Alex Padilla recibiera la oportunidad de debutar frente a Chile.

La ofensiva también genera preocupación. México tuvo diferentes alternativas durante la concentración, pero la falta de gol se mantuvo como uno de los principales problemas. Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando ‘La Hormiga’ González estuvieron entre las opciones utilizadas por Márquez, aunque el Tricolor no encontró la contundencia necesaria.

México ya tiene su primera prueba oficial

El margen de experimentación comenzará a reducirse cuando llegue la Concacaf Nations League, donde México tendrá a Jamaica como su primer obstáculo oficial. Después de una Fecha FIFA sin triunfos, el equipo de Márquez tendrá que responder en un escenario en el que el resultado tendrá mayor peso.

En Jugando Claro se analizará qué debe cambiar México antes de ese compromiso, qué conclusiones puede sacar Márquez de los cuatro partidos disputados y cuáles son los futbolistas que podrían consolidarse en el nuevo proceso.

La conversación también abordará el futuro del Tricolor y la presión que comienza a acompañar al entrenador después de su primer bloque de partidos. México terminó la Fecha FIFA con dos empates, dos derrotas y muchas dudas; ahora deberá encontrar respuestas cuando llegue la hora de competir oficialmente.

Todos los ecos de la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez, el análisis del funcionamiento del equipo y el camino hacia el duelo ante Jamaica estarán en Jugando Claro.