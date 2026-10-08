Rays 0-0 Yankees, en vivo la MLB 2026: Max Fried retira en orden a los Rays

Ben Rice ha sido la principal respuesta ofensiva de los Yankees

El primera base llega al Juego 3 como el bateador más productivo de New York en estos playoffs, con 7 imparables en 15 turnos para un promedio de .467. Además, viene de conectar dos cuadrangulares en el Juego 2 y suma ya cuatro jonrones y ocho carreras producidas en la postemporada.

A su lado, Austin Wells también ha encontrado la manera de producir, con 5 hits en 12 turnos (.417) y un par de dobles durante esta Serie Divisional. Sin embargo, el problema para los Yankees ha estado en el resto de la alineación: entre todos los demás bateadores apenas acumulan un hit en 46 turnos (.022) en los dos primeros juegos ante Tampa Bay.

Con los Yankees abajo 2-0 en la serie, la ofensiva necesita encontrar respuestas más allá de Rice y Wells si quiere evitar la eliminación y extender la Serie Divisional.