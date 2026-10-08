Rays 0-0 Yankees, en vivo la MLB 2026: Max Fried retira en orden a los Rays
Sigue en directo el partido de la Serie Divisional de la Liga América, donde los Rays buscarán barrer a los Bombarderos del Bronx
¡RETIRADOS EN FILA!
1ra alta | Rays 0-0 Yankees: Max Fried no tiene problemas para sacar tirando a Junior Caminero y consigue el tercer out para sacar su entrada limpia y permitiendo solo un sencillo. Viene la ofensiva del Bronx a buscar despertar en este juego.
¡Doble Play!
1ra alta | Rays 0-0 Yankees: Jonathan Aranda se va con un rodado de doble play que deja tranquilidad para Max Fried. George Lombard Jr manda la bola a José Caballero para sacar a Yandi y Aranda. Dos outs en la cuenta
Yandi Díaz conecta en su primer lanzamiento
1ra alta | Rays 0-0 Yankees: ¡INICIA FUERTE! Yandi Díaz responde fuerte en su primera oportunidad y conecta un sencillo al jardín derecho para iniciar la tanda ante Fried.
Yankees iniciará con Max Fried en el montículo
¡SE CANTA EL PLAYO BALL! Los Yankees usarán a su pitcher estrella Max Fried que buscará mantener a raya a Tampa Bay. Enfrentando a Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero en los primeros turnos al bat.
¡Todo listo para que inicie el Juego 3!
Los New York Yankees llegan con la misión de evitar la barrida, pero los Rays vienen encendidos y quieren el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana ¿Quén ganará está noche en New York?
Rays vs Yankees en vivo: ¿Horario y dónde ver el Juego 3 de los Playoffs de la MLB?
Antes de que inicie el partido les recordamos que el play ball se cantará a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y se podrá seguir a través de ESPN y Disney Plus en México. Además tendremos todos los detalles en Claro Sports.
Los Yankees conocen bien lo que es ganar en casa ante Tampa Bay
Durante la temporada regular, New York se llevó cuatro de los seis enfrentamientos que disputaron ambos equipos en el Yankee Stadium. Los Yankees dividieron la serie de dos juegos a finales de mayo y posteriormente ganaron tres de cuatro encuentros durante la última semana de la campaña.
Sin embargo, los Rays ya demostraron que pueden celebrar en el Bronx. El 22 de septiembre, Tampa Bay venció 6-1 a los Yankees en el segundo juego de una doble cartelera y con ese triunfo aseguró el título de la División Este de la Liga Americana. Ahora, los Rays regresan al Yankee Stadium con una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional y buscando repetir aquella celebración.
Ben Rice ha sido la principal respuesta ofensiva de los Yankees
El primera base llega al Juego 3 como el bateador más productivo de New York en estos playoffs, con 7 imparables en 15 turnos para un promedio de .467. Además, viene de conectar dos cuadrangulares en el Juego 2 y suma ya cuatro jonrones y ocho carreras producidas en la postemporada.
A su lado, Austin Wells también ha encontrado la manera de producir, con 5 hits en 12 turnos (.417) y un par de dobles durante esta Serie Divisional. Sin embargo, el problema para los Yankees ha estado en el resto de la alineación: entre todos los demás bateadores apenas acumulan un hit en 46 turnos (.022) en los dos primeros juegos ante Tampa Bay.
Con los Yankees abajo 2-0 en la serie, la ofensiva necesita encontrar respuestas más allá de Rice y Wells si quiere evitar la eliminación y extender la Serie Divisional.
Jonathan Aranda brilla con Tampa Bay Rays
El mexicano ha sido una pieza relevante para Tampa Bay en el inicio de esta Serie Divisional. Aunque suele quedar fuera de los reflectores cuando se habla de las principales figuras ofensivas de los Rays, su bate zurdo ha encontrado la manera de producir cuando el equipo más lo necesita.
Aranda tuvo un cierre de temporada regular en el que bateó mejor que Junior Caminero y Yandy Díaz durante septiembre, y esa producción se trasladó a los playoffs. En el Juego 1 conectó el único cuadrangular de Tampa Bay, mientras que en el segundo encuentro volvió a responder con dos imparables.
Con los Rays a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Aranda aparece como uno de los bateadores que puede marcar diferencia frente al pitcheo de los Yankees. Su capacidad para generar contacto y aportar desde el lado izquierdo será otro de los elementos que Tampa Bay buscará aprovechar en el Juego 3.
Cleveland responde a los White Sox
En la otra serie los Cleveland Guardians respondieron y evitaron la barrida ante los White Sox, al vencerlos 9-3. Ahora habrá Juego 3 de la Serie Divisional. Lee la crónica completa
¿Pesará la ausencia de Aaron Judge para los Yankees?
Aaron Judge quedó fuera del roster para esta Serie Divisional mientras continúa recuperándose de una distensión en la pantorrilla derecha. Aunque el toletero ya ha participado en prácticas de bateo en vivo y trabajos defensivos, todavía no ha retomado por completo la carrera y el equipo considera que necesita más tiempo para estar en condiciones de competir.
La ausencia de Judge representa una baja importante para New York, especialmente en una serie en la que los Yankees están obligados a responder ante Tampa Bay. El tres veces MVP de la Liga Americana disputó solamente 66 partidos durante la temporada regular, pero registró 18 cuadrangulares y un OPS de .871. Ahora, con los Yankees abajo 2-0, su presencia desde el terreno se convierte en una de las ausencias que más pesan para el equipo.
¿Cuál es el line-up de los New York Yankees para el Juego 3?
Aaron Boone decidió modificar la alineación para este Juego 3 después de haber utilizado en tres ocasiones un orden con varios bateadores zurdos frente a lanzadores derechos durante esta postemporada, incluyendo los dos primeros encuentros de esta Serie Divisional.
Para este partido, Trent Grisham tomará el primer turno al bate, mientras que Anthony Volpe y José Caballero también aparecen como parte de los cambios realizados por New York. Boone busca así una respuesta diferente para el tercer capítulo de la serie, en un partido en el que los Yankees están obligados a reaccionar ante la ventaja de 2-0 de Tampa Bay.
1. Trent Grisham , CF
2. Ben Rice , DH
3. Luis García Jr. , 1B
4. Cody Bellinger , LF
5. George Lombard Jr. , SS
6. Austin Wells , C
7. Anthony Volpe , 2B
8. Spencer Jones , RF
9. José Caballero , 3B
¿Cuál es el line-up de los Tampa Bay Rays para el Juego 3?
Los Rays realizaron un ajuste importante para este Juego 3 y dejaron fuera del lineup al jardinero zurdo Chandler Simpson, quien apunta a comenzar el encuentro desde la banca. La decisión responde al enfrentamiento ante el zurdo Max Fried, por lo que Tampa Bay apuesta por darle mayor presencia a sus bateadores derechos.
Con este movimiento, Victor Mesa Jr. y Ryan Vilade tendrán una mayor oportunidad de aparecer en la alineación frente al abridor de los Yankees. Los Rays modifican así su plan ofensivo para intentar encontrar una respuesta ante uno de los principales argumentos de New York para este tercer juego de la serie.
1. Yandy Díaz , DH
2. Jonathan Aranda , 1B
3. Junior Caminero , 3B
4. Victor Mesa Jr. , LF
5. Ryan Vilade , RF
6. Liam Hicks , C
7. Jonny DeLuca , CF
8. Richie Palacios , 2B
9. Taylor Walls , SS
Rays vs Yankees: ¿Quiénes serán los pitchers abridores de hoy?
Los Tampa Bay Rays enviarán al montículo a Nick Martinez, quien terminó la temporada con efectividad de 3.10 en 180 entradas y un registro de 7-3 con 2.38 de ERA en 16 aperturas como visitante. El derecho también ha tenido buenos números ante los Yankees en el Bronx, donde permitió apenas tres carreras en 12 entradas durante sus dos apariciones de esta temporada.
Por los Yankees, el encargado de abrir será el zurdo Max Fried, quien viene de lanzar seis entradas y permitir una carrera ante los Red Sox en el Juego 2 de la Serie de Comodines. Fried se enfrentará por tercera ocasión a Tampa Bay esta temporada y cuenta con un registro de 5-1 y 1.81 de ERA en siete aperturas de por vida ante los Rays. El antecedente más reciente fue el 22 de septiembre en Nueva York, cuando cargó con la derrota después de trabajar 6.2 entradas, precisamente el día en que Tampa Bay aseguró el título de la División Este de la Liga Americana.
Pronósticos y momios Rays vs Yankees: ¿Quién es el favorito para ganar hoy en los Playoffs MLB 2026?
Los momios favorecen a los Yankees: New York aparece como favorito en la línea de dinero con una cuota de -175, mientras que una victoria de Tampa Bay Rays paga +145. El mercado coloca al conjunto neoyorquino con la oportunidad de conquistar este Juego 3, pese a que los Rays llegan con una ventaja de 2-0 en la serie y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
¿A qué hora inicia el juego de hoy de Rays vs Yankees?
El Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana entre Rays y Yankees dará inicio a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico. El duelo se podrá ver en México en ESPN y Disney Plus. Además del minuto a minuto de Claro Sports donde tendrás todos los detalles.
Rays vs Yankees en vivo el Juego 3
La Serie Divisional de la Liga Americana se traslada al Yankee Stadium para el Juego 3 entre Tampa Bay Rays y New York Yankees, con el conjunto visitante a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato. Los Rays llegan con ventaja de 2-0 después de imponerse en los encuentros disputados en Tropicana Field.
Tampa Bay buscará mantener el control de la serie y conseguir su tercer triunfo consecutivo ante los Yankees. El equipo ya sabe lo que significa celebrar en el Bronx, luego de conquistar hace dos semanas el título de la División Este de la Liga Americana con una victoria ante Nueva York que terminó con festejos en el clubhouse visitante.
Los Yankees, por su parte, necesitan reaccionar frente a su afición para evitar quedar al borde de la eliminación. New York no pudo aprovechar su ofensiva en los primeros dos juegos y cometió errores defensivos que terminaron influyendo en la derrota del segundo encuentro. Ahora tendrá a Max Fried como abridor para intentar cambiar la historia de la serie.
Del otro lado, los Rays enviarán al montículo a Nick Martinez, respaldado por un bullpen que llega descansado y disponible. El pitcheo de Tampa Bay ha limitado a los Yankees a solo dos carreras en las primeras 18 entradas de la serie, por lo que mantener ese rendimiento será clave para buscar una nueva victoria en el Bronx.
Todo está listo en Yankee Stadium para el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Rays buscan cerrar la serie y avanzar, mientras los Yankees necesitan una victoria para mantenerse con vida. Sigue toda la acción de Tampa Bay Rays vs New York Yankees en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.