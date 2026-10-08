¡Silencian a Nueva York! Rays barren a Yankees y avanzan a la Serie de Campeonato

Los Rays lograron la segunda barrida en la historia de la franquicia y avanzaron a la pelea por la Liga Americana por primera vez desde el 2020

Los Ray logran el triunfo y eliminan a los Yankees | IMAGN IMAGES via Reuters

Tampa Bay Rays completó la barrida sobre los New York Yankees y consiguió su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con un triunfo de 4-3 en el Juego 3 de la Serie Divisional, Tampa cerró la eliminatoria en Yankee Stadium y dejó fuera a Nueva York, para llegar a la pelea por la Liga Americana por primera vez desde 2020.

Víctor Mesa Jr terminó por inclinar el partido en la sexta entrada con un jonrón de dos carreras ante Max Fried. Los Yankees respondieron en la parte baja del episodio y estuvieron cerca de igualar con un batazo de Anthony Volpe, pero la revisión determinó que un aficionado había interferido con la pelota y la acción quedó en doble productor.

El encuentro comenzó con Fried y Nick Martínez controlando las primeras oportunidades ofensivas. Yandy Díaz abrió el juego con sencillo para Tampa, aunque un doble play sobre Jonathan Aranda permitió al abridor de Nueva York salir sin daño. Martínez respondió retirando la primera entrada de los Yankees sin permitir carrera.

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La pizarra finalmente se movió en el tercer episodio. Jonny DeLuca y Taylor Walls consiguieron embasarse antes de que Aranda conectara un sencillo al jardín derecho que permitió a DeLuca llegar al plato. Walls también intentó anotar en la jugada, pero Spencer Jones realizó el tiro para retirarlo en home y limitar el ataque de Tampa a una carrera.

Nueva York respondió en la parte baja. Jones recibió base por bolas y Ben Rice lo llevó hasta el plato con un sencillo productor que colocó el 1-1. Los Yankees siguieron amenazando con otro imparable de Luis García Jr., pero Martínez logró terminar el episodio sin permitir que el marcador volviera a cambiar.

Anthony Volpe beats the throw, Spencer Jones ties it for the Yankees! https://t.co/cQdeDV0ANR — MLB (@MLB) October 8, 2026

Los Rays recuperaron el control en la cuarta. Ryan Vilade conectó un cuadrangular ante Fried y puso nuevamente a Tampa al frente por 2-1. La ventaja duró poco, porque los Yankees volvieron a responder en su turno.

Anthony Volpe abrió la posibilidad con un sencillo que golpeó a Martínez. El abridor de Tampa dejó posteriormente el encuentro y Ian Seymour ingresó para enfrentar a Jones, quien conectó un doble que llevó a Volpe hasta el plato para establecer el 2-2.

Con el juego nuevamente empatado, los abridores y relevistas consiguieron frenar los ataques durante la quinta entrada. La definición comenzó a tomar forma en la sexta.

VICTOR MESA JR. NO-DOUBT Rays go back in front! https://t.co/7Fn7DczHGj — MLB (@MLB) October 8, 2026

Junior Caminero abrió el camino con un sencillo al jardín central y Mesa Jr aprovechó su turno para mandar la pelota entre los jardines derecho y central. Su cuadrangular de dos carreras colocó el 4-2 y terminó con la labor de Fried, quien dejó el montículo después de cinco entradas y dos tercios en las que permitió siete imparables, cuatro carreras y registró siete ponches.

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La interferencia que frenó el empate de los Yankees

Nueva York tuvo la posibilidad de cambiar el partido inmediatamente. Después de que George Lombard Jr. consiguió llegar a la inicial tras una revisión, Volpe encontró un lanzamiento de Griffin Jax y mandó la pelota hacia el jardín izquierdo.

En primera instancia, la jugada fue marcada como cuadrangular de dos carreras y habría colocado el empate 4-4. Sin embargo, los umpires revisaron la acción debido a que un aficionado extendió las manos sobre la barda y tuvo contacto con la pelota cuando Mesa Jr intentaba completar la jugada.

La revisión determinó que existió interferencia. Al mismo tiempo, los oficiales consideraron que el jardinero de Tampa no habría podido completar la atrapada, por lo que Volpe recibió un doble productor. Lombard anotó para colocar el 4-3, pero los Yankees no consiguieron la carrera del empate. Spencer Jones se ponchó para terminar la entrada.

A partir de ese momento, el bullpen de Tampa se encargó de conservar la diferencia. Jax retiró en orden a Jazz Chisholm, Trent Grisham y Ben Rice durante la séptima entrada y dejó a los Rays a seis outs de completar la serie.

After replay review, the Yankees pull within a run on Anthony Volpe’s RBI double! https://t.co/6Fua0LNVBQ — MLB (@MLB) October 8, 2026

Los Yankees tuvieron otra oportunidad en la octava cuando Paul Goldschmidt alcanzó la primera base después de un error. Sin embargo, Tampa volvió a cerrar los espacios. George Lombard Jr. conectó un rodado que terminó con Goldschmidt retirado en segunda y Kevin Kelly ingresó para terminar el episodio con un ponche a Giancarlo Stanton.

Nueva York evitó más daño en la novena con David Bednar en el montículo, pero ya solo le quedaba una oportunidad para mantener con vida su temporada. Tampa había hecho lo necesario desde la tercera entrada y, después de recuperar dos veces la ventaja, encontró en el batazo de Mesa Jr la diferencia que terminó sosteniendo hasta el final.

El 4-3 completó la barrida de los Rays sobre los Yankees en la Serie Divisional. Tampa Bay dejó atrás la ronda en tres juegos y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mientras Nueva York cerró su participación en la postemporada en su propio estadio.