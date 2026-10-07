Alberto Toril deja al Toluca Femenil por “temas personales” y de mutuo acuerdo

El técnico español termina su etapa con las Diablas Rojas después de 10 jornadas del Apertura 2026, con el equipo en tercer lugar del Grupo 1

Alberto Toril deja a las Diablas | Imago7

El Toluca Femenil anunció este miércoles la salida de Alberto Toril como director técnico del primer equipo, luego de que ambas partes acordaran finalizar su vínculo por “temas personales”. La institución mexiquense informó que el español deja el cargo a partir de este 7 de octubre y agradeció el trabajo realizado junto con su cuerpo técnico.

De acuerdo con el comunicado del club, José Alberto Toril Rodríguez deja de ser el entrenador de las Diablas Rojas por decisión mutua. Toluca señaló que en los próximos días dará a conocer al estratega que asumirá la dirección técnica para los siguientes compromisos del Apertura 2026.

“El Deportivo Toluca Fútbol Club informa que, por temas personales y de mutuo acuerdo, a partir de hoy José Alberto Toril Rodríguez deja de ser el Director Técnico del primer equipo de nuestra categoría femenil. Agradecemos el trabajo desempeñado por Alberto Toril y su cuerpo técnico durante su tiempo al frente del equipo”, escribió el conjunto en un comunicado.

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La salida se produce después de la jornada 10 de la Liga MX Femenil, en la que Toluca derrotó como visitante a Pachuca. Las Diablas Rojas ocupan actualmente el tercer lugar del Grupo 1 con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas, además de registrar 25 goles a favor y 16 en contra.

Toril llegó al fútbol mexicano para dirigir al Toluca Femenil en el Apertura 2026, después de la salida de Patrice Lair. Antes de incorporarse a las Diablas, el entrenador español estuvo al frente del Real Madrid Femenil en la Liga F y posteriormente asumió el proyecto del conjunto mexiquense.

Durante su etapa con Toluca, el equipo tuvo dos derrotas ante algunos de los principales conjuntos de la Liga MX Femenil. Las Diablas perdieron 5-1 ante Rayadas y 7-2 frente a Tigres, pero posteriormente consiguieron triunfos ante Tijuana, Necaxa y Pachuca, estos dos últimos como parte de sus partidos más recientes.

La institución todavía no ha anunciado quién ocupará el banquillo para el cierre de la fase regular. Toluca tiene cuatro jornadas pendientes y actualmente se encuentra dentro de los puestos que permiten avanzar a la siguiente ronda, por lo que el próximo entrenador asumirá el equipo en la recta final del torneo.

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Con la salida de Toril, Toluca deberá definir a su nuevo director técnico mientras mantiene su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El club informó que el nombre del sucesor será anunciado durante los próximos días, antes de sus siguientes compromisos oficiales.