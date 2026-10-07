México vs Jamaica en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil

La Selección Mexicana femenil disputa el primero de dos partidos ante Jamaica de esta Fecha FIFA en Aguscalientes. Conoce la fecha y los canales de TV para seguir este encuentro

¿Cuándo juega México vs Jamaica? Horario y dónde ver el fútbol femenil|Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la actividad en la Fecha FIFA de octubre, con el primero de dos compromisos ante Jamaica que servirán como preparación para el Campeonato Concacaf W, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 y definirá los boletos al Mundial del 2027 y los Juegos Olímpicos de LA28.

El equipo que dirige Pedro López disputará los dos compromisos ante Jamaica en territorio mexicano, previo a la ‘final’ que será el duelo contra Haití de cuartos de final del Campeonato Concacaf W, y llamó a sus principales figuras para la última puesta a punto antes del torneo.

¿Cuándo y dónde juega México Femenil vs Jamaica en partido amistoso de Fecha FIFA? El primero de los dos partidos entre México y Jamaica se llevará a cabo en el Estadio Victoria de Aguascalientes este viernes 9 de octubre. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio del Necaxa.

MÁS INFORMACIÓN: La convocatoria de la Selección femenil para medirse a Jamaica

¿Que jugadoras mexicana están convocadas para la Fecha FIA de octubre 2026?

La lista de Pedro López incluye una base de jugadoras de la Liga Femenil, pero también a futbolistas que militan en Estados Unidos, como Nicolette Hernández y Jacqueline Ovalle, además de Rebeca Bernal del Manchester United de Inglaterra.

Nancy Antonio — América Scarlett Camberos — América Celeste Espino — América Jana Gutiérrez — América Kimberly Rodríguez — América Montserrat Saldívar — América Jasmine Casarez — Chivas Blanca Félix — Chivas Karla Nieto — Pachuca Charlyn Corral — Pachuca Esthefanny Barreras — Pachuca Kenti Robles — Pachuca Alice Soto — Rayadas Alexia Delgado — Tigres Diana Ordóñez — Tigres Maricarmen Reyes — Tigres Ana Mendoza — Pumas Nicolette Hernández — Boston Legacy Aaliyah Farmer — Chicago Stars Rebeca Bernal — Manchester United Jacqueline Ovalle — Orlando Pride Reyna Reyes — Portland Thorns

¿Quién transmite a la Selección Mexicana Femenil en vivo y dónde ver por TV y online?

El partido del viernes 9 de octubre entre las selecciones femeniles de México y Jamaica lo puedes seguir en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por TUDN y ViX, además de seguir la cobertura de este encuentro por Claro Sports.

¿Cuántos partidos ante Jamaica juega México Femenil y dónde puedo comprar boletos?

Los dos partidos que disputará México en la Fecha FIFA serán ante Jamaica. El primero será el viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes, cerrando la ventana internacional el martes 13 en el Estadio Corregidora de Querétaro. Ambos partidos darán inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Para el partido en Aguascalientes, los boletos se pueden adquirir en la plataforma de Boleto Móvil. Los precios van de $154 a $260 pesos, aunque quedan ya pocas entradas disponibles.

Para el partido del martes en Querétaro, los boletos se pueden adquirir directamente en la web de la Selección Mexicana (https://boletos.miseleccion.mx/). El precio es de $200 pesos por entrada, pero en este momento hay promoción de 2×1 en todas las localidades.