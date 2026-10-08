Tormenta tropical Simón se forma en el Pacífico mexicano, prevén se intensifique a huracán: estados con fuertes lluvias y trayectoria

La previsión mantiene a Simón desplazándose de forma paralela a la costa del Pacífico mexicano mientras continúa fortaleciéndose

Se fortalece la tormenta | ANTRANIK TAVITIAN / GETTY IMAGES VIA AFP

La tormenta tropical Simón mantiene bajo vigilancia a buena parte del Pacífico mexicano después de fortalecerse frente a las costas del sur del país. El sistema continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste mientras encuentra condiciones favorables para ganar intensidad, por lo que el pronóstico contempla que evolucione a huracán durante las próximas horas.

Aunque el centro del ciclón todavía permanece mar adentro, sus bandas nubosas ya generan efectos en distintas entidades. Lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado forman parte de los principales riesgos, mientras estados del occidente como Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit se mantienen atentos ante un posible acercamiento durante el fin de semana.

Tormenta tropical Simón: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria?

Simón se localizaba la tarde de este miércoles a unos 265 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y aproximadamente 460 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 km/h, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a los 13 km/h.

La previsión mantiene a Simón desplazándose de forma paralela a la costa del Pacífico mexicano mientras continúa fortaleciéndose. Durante el jueves todavía se movería frente al litoral occidental, pero con condiciones suficientes para alcanzar fuerza de huracán.

Hacia el viernes, el sistema podría intensificarse todavía más y alcanzar la categoría 2, mientras que para el sábado existe la posibilidad de que llegue a convertirse en un huracán mayor categoría 3 cerca de las costas de Jalisco.

¿Qué estados tendrán afectaciones y fuertes lluvias por la tormenta tropical Simón hoy?

Las bandas de Simón favorecen lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca, donde los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

En Michoacán también se esperan precipitaciones importantes, con registros que podrían ubicarse entre 50 y 75 milímetros, además de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

Guerrero y el oeste de Oaxaca podrían registrar rachas de entre 50 y 70 km/h, acompañadas de olas de dos a tres metros. Para Michoacán, las rachas previstas son menores, pero el oleaje podría mantenerse entre uno y dos metros.

Conforme el ciclón avance hacia el noroeste, Colima, Jalisco y Nayarit podrían comenzar a resentir con mayor fuerza sus efectos, principalmente por lluvias, viento y marejada.

Las autoridades mantienen especial vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves y crecimiento de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas o con suelos saturados.

Tormenta tropical Simón, prevén se convierta a huracán: ¿Cuándo tocaría tierra, dónde y de qué magnitud?

El escenario previsto contempla que Simón alcance categoría 1 durante el jueves, antes de continuar fortaleciéndose sobre aguas del Pacífico.

Para el viernes podría ubicarse ya como huracán categoría 2 y, hacia el sábado, llegar a categoría 3, condición con la que se acercaría a la costa de Jalisco.

Uno de los escenarios proyecta al sistema cerca de Playa Pérula, Jalisco, durante el sábado, antes de continuar su recorrido hacia Nayarit.

Posteriormente, durante el domingo, el centro del ciclón podría localizarse en las cercanías de San Blas, ya con menor intensidad.

La proyección de largo alcance contempla un posible ingreso a tierra hacia el lunes 12 de octubre, en una zona cercana al sur de Sinaloa, aunque este escenario todavía puede modificarse.

Por ahora, la trayectoria no debe considerarse definitiva. Los cambios en dirección, velocidad e intensidad son posibles, por lo que Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa deberán seguir atentos a las actualizaciones oficiales durante los próximos días.

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