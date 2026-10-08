Polémica en Yankee Stadium: interferencia de un aficionado evita el jonrón de Anthony Volpe

Un aficionado intervino en un batazo de Anthony Volpe y la revisión cambió el jonrón por un doble productor ante Tampa Bay

Yankees y el cuadrangular fallado | Foto por CALEB BOWLIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Una jugada en las gradas volvió a convertirse en tema durante la postemporada de los Yankees. En la sexta entrada del Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, Anthony Volpe conectó un batazo que en primera instancia fue marcado como cuadrangular de dos carreras, pero la decisión cambió después de la revisión.

Con George Lombard Jr. en primera base, Volpe atacó un sinker de Griffin Jax y mandó la pelota hacia el jardín izquierdo. El batazo tomó altura rumbo a la barda mientras Víctor Mesa Jr se preparaba para intentar la atrapada.

El jardinero de los Rays saltó cerca del muro, pero un aficionado ubicado en las gradas extendió las manos sobre la línea de la cerca y tuvo contacto con la pelota antes de que la jugada pudiera completarse.

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En el campo, la acción terminó inicialmente como jonrón para Volpe, lo que habría igualado el marcador. Sin embargo, los umpires recurrieron a la repetición para determinar si existió interferencia por parte del espectador.

After replay review, the Yankees pull within a run on Anthony Volpe’s RBI double! https://t.co/6Fua0LNVBQ — MLB (@MLB) October 8, 2026

Tras revisar la jugada, los oficiales concluyeron que el aficionado había invadido el terreno de juego. La decisión también estableció que Mesa Jr no habría podido completar la atrapada aun sin el contacto del espectador.

Por ese motivo, el cuadrangular fue anulado y Volpe recibió un doble productor. La carrera de Lombard Jr sí contó y la ventaja de Tampa Bay se redujo a 4-3 al término de la entrada.

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La resolución evitó que los Yankees empataran el encuentro en ese momento y volvió a colocar la interferencia de aficionados dentro de una serie de episodios relacionados con el equipo durante la postemporada.

El recuerdo de Jeffrey Maier vuelve a Yankee Stadium

La jugada de Volpe recordó un episodio ocurrido casi 30 años antes. El 9 de octubre de 1996, durante el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Derek Jeter conectó un batazo hacia el jardín derecho ante Baltimore.

Jeffrey Maier, entonces de 12 años, alcanzó la pelota desde las gradas antes de que el jardinero pudiera intentar completar la atrapada. La acción fue validada como jonrón y permitió que los Yankees empataran el partido.

A diferencia de lo ocurrido con Volpe, aquella jugada no fue modificada y quedó como uno de los antecedentes más recordados de interferencia de un aficionado en la postemporada.

Los Yankees ya habían vivido situaciones similares

La franquicia también estuvo involucrada en episodios recientes. En el Juego 1 de la Serie Mundial de 2024, Gleyber Torres conectó un batazo en Dodger Stadium que terminó con interferencia de un aficionado y fue determinado como doble.

Más adelante en esa misma Serie Mundial, dos seguidores intentaron retirar una pelota del guante de Mookie Betts cuando el jardinero de los Dodgers realizaba una atrapada en territorio de foul. Ambos fueron expulsados y posteriormente recibieron una prohibición de acceso a estadios de MLB.

La jugada de Volpe se suma ahora a esa lista. En esta ocasión, la revisión permitió establecer que el aficionado había intervenido en el desarrollo de la acción, por lo que el batazo no pudo mantenerse como cuadrangular.