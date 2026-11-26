La Selección Mexicana Femenil se jugará el pase a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium ante Haití

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La Selección Mexicana Femenil afrontará ante Haití uno de los partidos más importantes de este ciclo, con el objetivo de conseguir su clasificación directa a la Copa Mundial de Brasil 2027 y avanzar a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026. El encuentro se disputará el próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, bajo un formato de eliminación directa a partido único, por lo que una derrota dejaría al conjunto tricolor sin margen de reacción inmediata. El equipo de Pedro López contará con una convocatoria de 23 futbolistas, entre ellas Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle, en una lista con 17 representantes de la Liga MX Femenil.

El compromiso también representa una oportunidad para que México mantenga sus aspiraciones de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, pues los dos finalistas del torneo obtendrán los boletos de Concacaf para la justa veraniega. Haití será un rival exigente por su velocidad, potencia física y capacidad para generar peligro en los duelos individuales, aspectos que obligarán al Tricolor a mantener el orden defensivo y el equilibrio colectivo. Además del pase a semifinales y el boleto mundialista, el encuentro marcará el rumbo de una selección que busca consolidar su crecimiento ante una de las pruebas más determinantes de su calendario.

¿Cuándo es el México vs Haití femenil y a qué hora?

La Selección Mexicana Femenil se enfrenta a Haití este sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en un duelo decisivo por el boleto a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026. Un compromiso fundamental para las aspiraciones del conjunto tricolor, que buscará dar un paso más en el torneo del área.

México : 15:30 horas.

: 15:30 horas. Estados Unidos: 16:30 horas ET, 13:30 horas PT.

México vs Haití: ¿Dónde ver en vivo el partido por el boleto al Mundial Femenil 2027? TV y online

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México : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, TUDN y ViX.

México vs Haití femenil: posibles alineaciones

La Selección Mexicana Femenil de Pedro López suele apostar por un 4-2-3-1, un sistema que le permite mantener el equilibrio en el mediocampo y contar con distintas alternativas para generar peligro por los costados y entre líneas. Sin embargo, el planteamiento para este compromiso todavía representa una incógnita, pues el técnico español podría realizar ajustes de acuerdo con las características de su rival y las necesidades del encuentro.

Por su parte, Haití, bajo la dirección de Pia Sundhage, tiene en el 3-4-1-2 una de sus principales alternativas tácticas, con una estructura que favorece la presencia de dos delanteras y la proyección de sus carrileras. La batalla por el control del mediocampo será uno de los aspectos determinantes, ya que México buscará aprovechar la amplitud y la movilidad de sus atacantes, mientras que el conjunto caribeño intentará generar superioridad en zonas interiores y explotar los espacios a la espalda de la defensa.

México : Estheffany Barreras, Nicolette Hernandez, Kimberly Rodriguez, Aaliyah Farmer, Reyna Reyes, Rebeca Bernal, Alexia Delgado, Jacqueline Ovalle, Maricarmen Reyes, Scarlett Camberos y Alice Soto.

: Estheffany Barreras, Nicolette Hernandez, Kimberly Rodriguez, Aaliyah Farmer, Reyna Reyes, Rebeca Bernal, Alexia Delgado, Jacqueline Ovalle, Maricarmen Reyes, Scarlett Camberos y Alice Soto. Haití: Naila Louissaint, Kethna Louis, Claire Constant, Jennyfer Limage, Roseline Éloissaint, Anyssa Ibrahim, Sherly Jeudy, Batcheba Louis, Melchie Dumornay, Brittany Raphino y Nérilia Mondésir.

¿Cuál es el formato del Campeonato Concacaf W 2026?

El Campeonato Concacaf W 2026 presenta un nuevo formato de competencia que definirá a las selecciones de la región clasificadas a la Copa del Mundo Femenil Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El torneo se disputa del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas, Estados Unidos, con ocho participantes y un sistema de eliminación directa a partido único, sin fase de grupos. Estados Unidos y Canadá obtuvieron su boleto por su posición en el ranking FIFA, mientras que México, Jamaica, Costa Rica, Haití, Panamá y El Salvador aseguraron su lugar a través de la ronda preliminar. La actividad comenzará con los cuartos de final, este 27 y 28 de noviembre, con cruces determinados por el ranking mundial femenil de abril de 2026: primero contra octavo, segundo frente a séptimo, tercero ante sexto y cuarto contra quinto.

Las cuatro selecciones vencedoras de los cuartos de final avanzarán a las semifinales del 1 de diciembre y conseguirán su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. Los equipos eliminados tendrán una última oportunidad el 2 de diciembre, cuando disputen el play in, un repechaje que entregará dos boletos para la repesca intercontinental de la FIFA. La competencia concluirá el 5 de diciembre en Houston, Texas, con el partido por el tercer lugar y la gran final. El título no será el único premio en juego, ya que las dos selecciones finalistas obtendrán su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, pero si Estados Unidos llega a la final el segundo boleto se repartirá en el partido por el tercer lugar.