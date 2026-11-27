La portera del Tricolor recordó sus inicios en el fútbol y el respaldo de su familia, además de enviar un mensaje a la afición antes del duelo clave ante Haití

Para Blanca Félix, conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027 significa mucho más que cumplir un objetivo deportivo. La portera de la selección mexicana femenil tiene frente a ella la oportunidad de alcanzar un sueño que comenzó durante su infancia, cuando el fútbol profesional para las mujeres todavía no contaba con una estructura en México y encontrar referentes femeninos era complicado.

En vísperas del encuentro ante Haití, correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, la guardameta compartió el significado que tiene formar parte de un equipo que está a un triunfo de devolver a México a una Copa del Mundo Femenil por primera vez desde 2015. Durante la conferencia de prensa, recordó sus primeros años en el fútbol y a las personas que la acompañaron en el camino.

La futbolista reconoció que vivir este proceso con la selección representa “una caricia a esa niña que soñaba y que lo veía muy lejos y que ahora está aquí”. Una oportunidad que valora no solamente por lo que pueda suceder este sábado en Texas, sino por todo lo que ha recorrido para llegar hasta este momento.

Blanca Félix y el sueño mundialista que comparte con su abuela

Entre los recuerdos que acompañan a la portera mexicana antes de enfrentar a Haití destaca el de su abuela, quien la impulsó a continuar su carrera cuando todavía no existía la Liga MX Femenil. Su respaldo fue fundamental para que Blanca pudiera imaginar un futuro dentro de un deporte que ofrecía pocas oportunidades profesionales a las mujeres en el país.

“Es el sueño de mi abuelita también, que fue quien me impulsó. Si hay alguien que ha confiado más en mí es ella y que, aún sin haber liga y todo esto, ella siempre me impulsó y supo que podía estar viviendo ese tipo de momentos”, compartió la guardameta.

Blanca también reconoció que representar a México en esta instancia tiene un significado que trasciende sus aspiraciones individuales. La posibilidad de disputar una Copa del Mundo es una forma de reconocer a las generaciones que precedieron al actual Tricolor y que no contaron con las mismas condiciones para desarrollar sus carreras.

“Al final, yo siento que los seres humanos tenemos un propósito que va más allá de lo que haces en la cancha, sino también lo que dejas en las personas. Y creo que el poder entenderlo de esa manera te lleva también más allá de un resultado y entender que el fútbol trasciende por lo que hace sentir y no solo por marcar goles o tapar goles, ¿no? Entonces, me siento muy afortunada de estar aquí”.

Blanca Félix envía mensaje a la afición | Imago7

Blanca asume la responsabilidad de hacer historia con México

El anuncio de que México será una de las sedes de la Copa del Mundo Femenil de 2031 también ha generado expectativas alrededor de la selección. Sin embargo, Félix considera que la posibilidad de recibir un torneo de esta magnitud representa una motivación adicional y una oportunidad para que las nuevas generaciones encuentren referentes dentro del fútbol mexicano.

“Yo creo que el anuncio nos llena de muchísima ilusión más que presión”, explicó la portera, quien considera que el crecimiento de la disciplina permite que las niñas del país vean cada vez más cerca la posibilidad de participar en competencias internacionales.

En cuanto al compromiso ante Haití, la arquera aseguró que México ha trabajado en distintos escenarios para responder a las dificultades que puedan presentarse durante el partido. El cuerpo técnico y las futbolistas también han analizado las fortalezas del conjunto caribeño, entre ellas las cualidades de Melchie Dumornay, una de las principales amenazas ofensivas del rival.

“Creo que este equipo se enfoca en lo que podemos hacer, en las habilidades que tenemos, poder explotarlas y que al final del día sea a lo mejor el equipo rival el que se preocupe más por nosotras”, explicó.

El mensaje a la afición mexicana antes de enfrentar a Haití

La guardameta aprovechó la conferencia de prensa para agradecer el respaldo de los aficionados durante el proceso de Pedro López e invitarlos a acompañar a la selección en un encuentro que podría marcar el rumbo del fútbol femenil mexicano durante los próximos años.

“Principalmente agradecerles todo el proceso porque creo que nos han estado acompañando en las buenas y en las malas y eso nos hace sentir respaldadas. También invitarlos a que estén con la buena energía el día de mañana, que seguramente tengo la fe en que podamos celebrar juntos”.

México y Haití se enfrentarán este sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium. La selección vencedora conseguirá su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027 y avanzará a las semifinales del Campeonato Concacaf W, donde buscará dar otro paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para Blanca Félix, será también la oportunidad de cumplir un sueño que comenzó mucho antes de vestir la camiseta del Tricolor.