Analizamos las eliminatorias desde el Apertura 2021 y son contadas las remontadas tras perder el juego de ida

La difícil misión de Chivas: remontar en la Liguilla | Imago7

La Liguilla no comenzó como lo querían las Chivas. El Rebaño Sagrado fue líder general, pero perdieron en la ida de cuartos de final ante el Pachuca. La llave cierra en el Akron, pero tendrán que remontar, algo que no es del todo habitual en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

En Claro Sports nos dimos a la tarea de analizar los resultados últimas 10 ediciones de la Liguilla, comenzando en el Apertura 2021, cuando cambió el reglamento y los goles de visitante ya no cuentan para determinar quién gana una eliminatoria.

¿Cuántas veces se han dado remontadas en la Liguilla?

Comenzar ganando también da una gran ventaja para llevarse la eliminatoria. De las 70 llaves consideradas, solo en 17 hubo remontadas. La buena noticia para Chivas es que solo perdieron por un gol, ya que solo en tres ocasiones se revirtió una desventaja de múltiples goles: Cruz Azul ante Tijuana en el Apertura 2024, Tigres ante Xolos en el Apertura 2025 y Chivas ante Tigres en el Clausura 2026.

Apertura 2021: Cuartos | Puebla 2-1 León | LEÓN 2-0 Puebla Apertura 2021: Cuartos | Santos 2-1 Tigres | TIGRES 1-0 Santos Apertura 2021: Semifinales | Tigres 2-1 León | LEÓN 2-1 Tigres Apertura 2021: Final | León 3-2 Atlas | ATLAS 1-0 León (4-3 penaltis) Apertura 2022: Cuartos | Tigres 1-0 Pachuca | PACHUCA 2-1 Tigres Clausura 2023: Cuartos | Atlas 1-0 Guadalajara | GUADALAJARA 1-0 Atlas Clausura 2023: Semifinales | Guadalajara 0-1 América | América 1-3 GUADALAJARA Apertura 2023: Cuartos | Guadalajara 1-0 Pumas | PUMAS 3-0 Guadalajara Apertura 2024: Cuartos | Tijuana 3-0 Cruz Azul | CRUZ AZUL 3-0 Tijuana Apertura 2024: Semifinales | San Luis 2-1 Monterrey | MONTERREY 5-1 San Luis Clausura 2025: Cuartos | Monterrey 3-2 Toluca | TOLUCA 2-1 Monterrey Clausura 2025: Semifinales | Cruz Azul 1-0 América | AMÉRICA 2-1 Cruz Azul Apertura 2025: Cuartos | Tijuana 3-0 Tigres | TIGRES 5-0 Tijuana Apertura 2025: Semifinales | Monterrey 1-0 Toluca | TOLUCA 3-2 Monterrey Apertura 2025: Final | Tigres 1-0 Toluca | TOLUCA 2-1 Tigres (9-8 penaltis) Clausura 2026: Cuartos | Tigres 3-1 Guadalajara | GUADALAJARA 2-0 Tigres Clausura 2026: Semifinales | Pachuca 1-0 Pumas | PUMAS 1-0 Pachuca

Chivas, experto en remontadas

De los 14 equipos que han comenzado perdiendo al menos una llave de Liguilla desde el Apertura 2021, el Guadalajara es el que más ocasiones ha revertido el marcador. Las Chivas remontaron en tres de cuatro ocasiones, empatando con el Toluca con más eliminatorias remontadas, pero los escarlatas cayeron en cinco ocasiones.

El Guadalajara remontó ante el Atlas y el América en el Clausura 2023, además de contra Tigres en el Clausura 2026. Solo quedaron fuera ante el Atlas en el Clausura 2022.

Remontar de visitante, una misión casi imposible

El León tendría que una de las remontadas más grandes en la historia del fútbol mexicano para meterse a semifinales, tras perder 4-0 en la ida. De por sí, una derrota el partido de ida en casa es casi sentencia de muerte: desde el Apertura 2021, en 16 ocasiones ganó el visitante en la ida y solo una vez se revirtió la eliminatoria en campo ajeno.

Fueron las Chivas, en las semifinales del Clausura 2023 ante el América, cuando cayeron por la mínima en la Perla Tapatía, pero ganaron 3-1 en la cancha del Estadio Azteca, en un juego que quedó marcado por la expulsión de Álvaro Fidalgo, que permitió esta remontada y terminó la etapa de Fernando Ortiz al frente del equipo azulcrema.

No solo es no perder: si el equipo que cierra de visitante no gana el primer partido, rara vez avanza. En 41 ocasiones sucedió esto y solo siete avanzaron:

Equipos que calificaron pese a no ganar la ida como locales

Cuartos Apertura 2021 | Pumas 0-0 América | América 1-3 PUMAS Semifinales Clausura 2023 | Guadalajara 0-1 América | América 1-3 GUADALAJARA Semifinales Clausura 2023 | Tigres 1-1 Monterrey | Monterrey 0-1 TIGRES Final Clausura 2023 | Tigres 0-0 Guadalajara | Guadalajara 2-3 TIGRES Semifinales Apertura 2024 | América 0-0 Cruz Azul | Cruz Azul 3-4 AMÉRICA Semifinales Clausura 2026 | Cruz Azul 2-2 Guadalajara | Guadalajara 1-2 CRUZ AZUL Final Clausura 2026 | Cruz Azul 0-0 Pumas | Pumas 1-2 CRUZ AZUL

Dominan los locales en la Liguilla

En el pasado reciente, resulta que la Liguilla no está siendo territorio de sorpresas; de hecho, es más probable que ganen los equipos locales que en la fase regular. En este Apertura 2026, los equipos locales ganaron 57 de 153 partidos (37.3%), por 55 victorias del visitante (35.9%) y 41 empates (26.8%). Si comparamos ese desempeño con los resultados de las últimas 10 Liguillas, los equipos que juegan en casa ganan más, sobre todo en el segundo partido.

Una conclusión relativamente lógica, ya que los equipos que no calificaron a la Liguilla tuvieron peor rendimiento, mientras que los que cierran en casa en la Fiesta Grande sumaron más puntos en la fase regular, por lo que serían ‘mejores’.

Sí es mejor cerrar de local. Resulta que las primeras 17 jornadas importan. En total hay 70 llaves y la realidad es que la localía pesa: solo 20 veces avanzó el que cerró fuera de casa. Toluca, Rayados, Pachuca y León buscarán sumarse a la lista.