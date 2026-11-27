El entrenador del Tricolor femenil habló sobre el trabajo previo al duelo ante Haití, la elección del once titular y el crecimiento de la Liga en este ciclo

Pedro López revela cómo llega el Tri femenil al partido ante Haití | Imago7

La Selección Mexicana femenil está a 90 minutos de terminar con una ausencia mundialista que se remonta a 2015. Este sábado 28 de noviembre, el equipo dirigido por Pedro López enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, donde un triunfo le permitirá asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y mantenerse en la carrera por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En la conferencia de prensa previa al encuentro en el Texas Health Mansfield Stadium, el estratega español aseguró que México llega con la preparación futbolística y mental necesaria para afrontar un compromiso de esta magnitud. Más allá de la presión que implica el formato de eliminación directa, el seleccionador confía en el trabajo realizado durante los últimos meses.

“Creo que llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar. Sabemos lo que tenemos que atacar. Sabemos ante lo que nos enfrentamos y las situaciones que podemos tener en defensa. Mentalmente hemos podido gestionar para no llegar estos últimos días con nervios o la incertidumbre de que te pueda hacer salir el día de mañana con dudas”, explicó.

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“Ese trabajo y ese tiempo que hemos tenido nos ha hecho vivir este proceso o estos últimos días con tranquilidad porque sentimos que lo que podemos hacer lo estamos haciendo. Ese trabajo nos da confianza. Confianza desde el respeto de que siempre hay un oponente que tiene unas virtudes, pero que estamos preparándolo bien y tratando de enfocarnos en lo que realmente podemos hacer para poder sacar nuestro talento”, agregó.

Sin excusas por el formato del Campeonato Concacaf W

El nuevo sistema de competencia ha generado cuestionamientos debido a que buena parte de las aspiraciones mundialistas de las selecciones participantes se concentran en un solo encuentro. Sin embargo, Pedro López considera que no es momento de discutir las condiciones del torneo, sino de enfocarse en las herramientas que tiene México para superar a Haití.

“Yo creo que a un día de este partido ya es tarde para proponer o para quejarse sobre formatos, ¿no? Yo creo que ese tipo de decisiones hay que tomarlas con tiempo si en el caso de que haya una propuesta para poder mejorarlo. Ahora mismo lo que yo quiero transmitir a mis jugadoras, a mi cuerpo técnico o a todos los seguidores, es ilusión, es optimismo, es que da igual el formato, da igual el rival, que la ilusión que tenemos y la vibra es mucho más grande”, sentenció.

Como parte de la preparación, el entrenador destacó la importancia de los dos enfrentamientos ante Jamaica, disputados en Aguascalientes y Querétaro. Ambos compromisos permitieron al cuerpo técnico identificar situaciones que podrían repetirse ante Haití, particularmente frente a futbolistas con velocidad y potencia física. “Yo creo que nuestro equipo es una progresión. Me gustaría después del partido de mañana decir que ese partido se empezó a ganar en Aguascalientes”.

Pedro López revela cómo vive las horas previas al México vs Haití

Aunque reconoció que ha mantenido la tranquilidad durante la concentración, López confesó que fue durante la conferencia de prensa cuando comenzó a experimentar las emociones que rodean la posibilidad de devolver a México a una Copa del Mundo. Sin embargo, su atención permanece en los ajustes que podría necesitar durante el encuentro ante el equipo dirigido por Pia Sundhage.

“Esta noche dormí como seis horas seguidas, desperté, mi cabeza empezó a dar vueltas y si pasa esto, ¿quién saldría? Y si estamos en esta situación, ¿qué esquema puedo cambiar ante lo que me puede proponer Pía? Entonces, mi cabeza empezó a andar. Estuve como una hora así y luego volví a dormir”, relató el entrenador.

Respecto a la conformación de su alineación titular, el español confirmó que las 23 futbolistas convocadas están en condiciones de disputar el encuentro y destacó que las distintas características de sus jugadoras le permitirán responder a las circunstancias del partido, tanto si México necesita buscar un gol como si debe proteger una ventaja.

“Son 23 jugadoras que definen la palabra equipo. Todas están listas, todas tienen un mismo objetivo. Todas son especiales y todas son diferentes. Y eso es lo bonito, la diferencia no es un problema, sino que son soluciones ante las circunstancias que nos puedan suceder en el partido de mañana, ya sea si necesitamos meter un gol o si necesitamos defender. Tenemos 23 jugadoras en perfectas condiciones”.

Respaldo al crecimiento de la Liga MX Femenil

La posibilidad de que México regrese a una Copa del Mundo por primera vez desde la creación de la Liga MX Femenil también abrió la discusión sobre el impacto del campeonato nacional en los resultados de la selección. López reconoció la labor de sus antecesores y destacó que el desarrollo de la competencia ha permitido que las futbolistas mexicanas tengan acceso a entornos cada vez más exigentes.

“La liga cada año es más competitiva y entonces las jugadoras cada año están en contextos más exigentes que les acercan a este tipo de partidos internacionales”, señaló el estratega, quien también resaltó la importancia de que las niñas mexicanas tengan referentes dentro de su propio país, como Blanca Félix.

El seleccionador pidió no reducir el trabajo de toda una estructura deportiva a lo que suceda en un encuentro. “Cuando alguien hace algo por el fútbol femenil de tu país, yo creo que hay que aplaudirle y hay que entender que los procesos no tienen toda la responsabilidad. Mucho menos cuando lo que intentas es apoyar tanto el rendimiento como la difusión o el crecimiento del fútbol femenil en tu país”.

México enfrentará a Haití este sábado a las 15:30 horas, tiempo del centro de México. En caso de conseguir la victoria, el Tricolor asegurará su presencia en Brasil 2027 y avanzará a las semifinales del Campeonato Concacaf W, instancia en la que continuará la búsqueda de la clasificación olímpica. Una derrota, por su parte, lo obligaría a disputar el play-in para aspirar a la repesca intercontinental mundialista.