Rebeca Bernal cerca del Manchester United: sería la primera mexicana en jugar en Inglaterra

La capitana de la selección mexicana está cerca de dejar Washington Spirit para convertirse en la primera mexicana en jugar en la WSL

Rebeca Bernal puede dar el salto al Manchester United. Imago 7

Rebeca Bernal está cerca de convertirse en nueva jugadora del Manchester United, de acuerdo con información de The Cutback retomada por AS México. La defensa mexicana dejaría al Washington Spirit de la NWSL para dar el salto a la Women’s Super League de Inglaterra, en una operación que el conjunto británico busca cerrar antes del cierre del mercado. Bernal no participó en el último partido del Spirit ante Bay FC y apareció en el reporte de disponibilidad como “ausencia justificada”.

De concretarse el movimiento, Bernal se convertiría en la primera futbolista mexicana en jugar en la WSL. La defensora llegó al Washington Spirit en febrero de 2025 y disputó 41 de los 47 partidos de liga del equipo desde entonces. Antes de su aventura en Estados Unidos, fue una de las referentes de Rayadas, club con el que disputó más de 250 encuentros y conquistó cuatro títulos de la Liga MX Femenil. LEE LA NOTA COMPLETA

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