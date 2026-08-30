Millonarios vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Millonarios e Internacional de Bogotá por la fecha 8 del FPC.

Millonarios vs Internacional de Bogotá, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Millonarios vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 30 de agosto de 2026?

El duelo entre equipos de la capital de la república que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, dará inicio a partir de las 6:15 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:15 de la tarde.

Alineaciones Millonarios vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra; Daniel Ruiz y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra; Daniel Ruiz y Leonardo Castro. Inter Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoría, Fabricio Sanguinetti; Ronaldo Julio, Cristian Dájome y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga Betplay 2026?

El equipo favorito para quedarse con los tres puntos en el juego entre Millonarios e Internacional de Bogotá, es el conjunto local. El onceno dirigido por el director técnico argentino Fabián Bustos tiene la primera opción de llevarse el triunfo gracias a sus últimas presentaciones y ambiente en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por su parte, Internacional de Bogotá acumula seis puntos en seis partidos jugados y solamente acumula una victoria en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Para nada ha sido un semestre parecido al anterior y eso ha pesado en el conjunto bogotano.

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