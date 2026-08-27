Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid tras su paso por México

La campeona del mundo con España deja atrás su etapa en Pachuca y Tigres para volver al club donde inició su camino profesional

Jenni Hermoso vuelve al Atlético de Madrid y firma hasta 2027 | @AtletiFemenino

¡Ya es oficial! Jenni Hermoso volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. La futbolista española fue anunciada como nuevo refuerzo del conjunto rojiblanco, donde vivirá su tercera etapa después de su recorrido por la Liga MX Femenil con Pachuca y Tigres. La delantera firmó un contrato que la vincula con el club hasta el 30 de junio de 2027.

La jugadora de 36 años regresa a una institución que marcó una parte importante de su carrera. De acuerdo con el comunicado del Atlético de Madrid, Hermoso llegó al club cuando tenía 12 años y debutó en el primer equipo en 2006, iniciando una trayectoria que posteriormente la llevó a convertirse en una de las futbolistas españolas con mayor reconocimiento internacional.

¡Bienvenida de nuevo a casa, Jenni! ❤️🤍 pic.twitter.com/JPpmGaaO9T — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) August 27, 2026

Durante su segunda etapa como rojiblanca, Jenni Hermoso fue una de las piezas principales del campeonato de liga conseguido por el Atlético de Madrid. La atacante terminó aquella temporada como máxima goleadora del equipo y de la competición, con 24 goles en una campaña donde marcó en 17 de los 28 partidos que disputó.

Más información: Jenni Hermoso cierra su ciclo con Tigres

Después de aquella etapa, la delantera continuó su carrera en diferentes ligas. Pasó por clubes como el FC Barcelona, Rayo Vallecano, Tyresö de Suecia y Paris Saint-Germain, además de vivir una experiencia en el fútbol mexicano con Pachuca y Tigres, equipos donde continuó como una de las figuras de la Liga MX Femenil.

Su llegada a México representó una nueva etapa en su carrera. Con Pachuca disputó finales y se convirtió en una de las referentes ofensivas del equipo, mientras que posteriormente defendió los colores de Tigres, club con el que cerró su paso por el fútbol mexicano antes de regresar a España.

A nivel internacional, Jenni Hermoso llega al Atlético de Madrid con un amplio recorrido con la Selección Española. La atacante fue parte del equipo que conquistó la Copa del Mundo de 2023 y también cuenta con dos títulos de la UEFA Nations League, además de una trayectoria que la coloca entre las máximas goleadoras del combinado nacional.

Tras completar los exámenes médicos con el Atlético, Hermoso expresó su satisfacción por volver al equipo rojiblanco. “He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero”, señaló la futbolista en sus primeras declaraciones.

Con este movimiento, Jenni Hermoso vuelve a una institución donde dejó una huella durante sus anteriores etapas y afrontará un nuevo reto en el fútbol español. El Atlético de Madrid apuesta por la experiencia de la atacante para reforzar su zona ofensiva en busca de nuevos objetivos durante las próximas temporadas.

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