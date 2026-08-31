Toluca vs FC Juárez: ¡Los Diablos se adelantan con golazo de Helinho!
Sigue el resultado al momento: Toluca vs FC Juárez, partido de la jornada 6 de la Liga MX; los Bravos de Juárez buscarán salir del fondo de la tabla
¡Alineaciones confirmadas!
Toluca | Hugo González, Andres Pereira, Luan Garcia, Everardo López, Sebastian Aceves, Franco Romero, Víctor Guzmán, Jorge Díaz, Ernesto Vega, Helio Nunes, Oswaldo Virgen.
FC Juárez | Sebastián Jurado, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Javier Aquino, Francisco Nevárez, Denzell García, Ramón Rodríguez, Ían Torres, Jose Rodriguez, Rodrigo Dourado, Oscar Estupiñan.
¿A qué hora juega Toluca vs FC Juárez y dónde ver hoy 30 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El partido Toluca vs FC Juárez está programado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 30 de agosto de 2026 en el Estadio Nemesio Diez. La señal confirmada para seguir el encuentro en streaming es ViX Premium.
Antecedentes Toluca vs FC Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes favorecen al Toluca. Los Diablos no han perdido ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos contra FC Juárez, con cuatro victorias y un empate, incluida la serie de cuartos de final del Apertura 2025 que terminó con clasificación escarlata.
Toluca 3-1 FC Juárez | Clausura 2026
Toluca 0-0 FC Juárez | Cuartos de final, vuelta, Apertura 2025
FC Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de final, ida, Apertura 2025
FC Juárez 0-2 Toluca | Apertura 2025
FC Juárez 0-4 Toluca | Clausura 2025
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Toluca parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. Los momios de caliente.mx consultados durante la tarde de este domingo colocan el triunfo de los Diablos en -358, mientras que el empate aparece en +500 y una victoria de FC Juárez paga +770. Las cuotas pueden modificarse conforme se acerca el inicio del encuentro.
Toluca vs FC Juárez, en vivo
Toluca y FC Juárez se enfrentan este domingo 30 de agosto en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos llegan con 10 puntos en el quinto lugar de la tabla, después de vencer 2-1 a Querétaro en su compromiso más reciente del torneo mexicano. Además, a media semana derrotaron 2-0 al Austin FC para avanzar a las semifinales de la Leagues Cup.
El panorama es distinto para FC Juárez, que visita el Estado de México con la necesidad de sumar sus primeros puntos. Los Bravos han perdido sus cinco encuentros del Apertura 2026 y llegan después de caer 2-1 contra América. El conjunto fronterizo ocupa el último lugar de la tabla y ha recibido 15 goles en sus primeros cinco compromisos del campeonato.