Toluca vs FC Juárez: ¡Los Diablos se adelantan con golazo de Helinho!

Toluca vs FC Juárez, en vivo

Toluca y FC Juárez se enfrentan este domingo 30 de agosto en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos llegan con 10 puntos en el quinto lugar de la tabla, después de vencer 2-1 a Querétaro en su compromiso más reciente del torneo mexicano. Además, a media semana derrotaron 2-0 al Austin FC para avanzar a las semifinales de la Leagues Cup.

El panorama es distinto para FC Juárez, que visita el Estado de México con la necesidad de sumar sus primeros puntos. Los Bravos han perdido sus cinco encuentros del Apertura 2026 y llegan después de caer 2-1 contra América. El conjunto fronterizo ocupa el último lugar de la tabla y ha recibido 15 goles en sus primeros cinco compromisos del campeonato.