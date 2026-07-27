Velasco luce en los penales y el América se lleva el Campeón de Campeonas de la Liga Femenil

Irene Guerrero adelantó a las Águilas; Ordóñez firmó el empate en los minutos finales, pero Itzel Velasco se lució desde los once pasos al atajar los disparos de Ordoñez y de Mayor

Las capitalinas cierran temporada con el triplete

Las Águilas del América siguen en plan grande dentro de la división femenil. La escuadra capitalina, si bien sufrió en los minutos finales en su duelo ante Tigres, mostró seguridad y efectividad en la tanda de penales; y con un contundente 4-3 desde los once pasos tras un 1-1 en tiempo regular, terminan haciéndose del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil, en partido realizado en el Toyota Field, en San Antonio, Texas.

La causa americanista no tardó en aparecer en los primeros minutos del encuentro. La presión ejercida en los primeros 10 minutos tuvo premio inmediato, con el gol de Irene Guerrero. Gran jugada de Geyse Ferreira por la banda de la derecha, tras superar a dos marcadoras terminó con pase a la zona del punto penal, en donde apareció la española solo para empujar la de gajos al fondo.

Así cae el primero de la tarde y el que adelanta a las de Coapa… pic.twitter.com/NHfg7d5lcA — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 27, 2026

El tanto golpeó el orgullo de las ‘Amazonas’ quienes rápidamente intentaron aparecer al frente. Disparo de Alison González y remate elevado de María Sánchez lejos se quedaron de besar la red enemiga. El primero quedó en manos de la meta Itzel Velasco y el segundo se terminó estrellando en el travesaño.

Pasada la media hora volvió a aparecer el América al ataque, ahora con Nancy Antonio también estrellando su remate en el arco de las felinas. Más adelante la polémica apareció en el terreno de juego, tras el gol de Montserrat Saldívar y la posterior anulación de la jugada. La silbante echó para atrás la acción, por una supuesta mano de la atacante azulcrema.

El segundo tiempo terminó por ser protagonizado mayormente por las felinas, quienes se dedicaron a romper barreras en busca del tanto de la igualada. María Sánchez no tuvo una buena ejecución sobre un tiro libre al área, mientras que Ordoñez falló en la recepción en el área para el posible empate. Finalmente, Jheniffer Cordinali, quien había entrado de cambio mandó un remate por encima de la meta de Velasco.

Fue entonces cuando el América, parecía despertar y mantener control de juego. Hizo que la pelota se disputara en medio campo, y hasta la propia Geyse Ferreira tuvo un par de acercamientos, aunque sin concretar peligro real.

Todo parecía indicar que el encuentro se resolvía con el solitario tanto de Guerrero, sin embargo una pérdida en el medio campo le permitió a Tigres una jugada a velocidad en contragolpe. La misma terminó con definición de Ordoñez en el área ante la salida de Velasco, lo que terminó por poner el 1-1 en el electrónico, marcador que terminó mandando la definición del campeonato a la tanda de penales.

En dicha etapa, el América demostró mayor efectividad y serenidad, mientras que las ‘Amazonas’ pelearon con el marcador desde el inicio. Ordoñez falló su primera ejecución y Stephany Mayor falló el definitivo, mientras que Guerrero, Camberos, García y Antonio cobraron con seguridad.

ATAJADA QUE SABE A TÍTULO… 🤯🦅

Itzel Velasco es la heroína Azulcrema de esta noche y que manera de arrancar la temporada para el Ave. 🏆😮‍💨 pic.twitter.com/WyUuVvKMpL — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 27, 2026

De esta forma, las Águilas del América cierran la temporada 2025-26 de forme inmejorable, tras vencer 4-3 a Tigres Femenil se terminan haciendo del Campeón de Campeonas de la Liga Femenil, cetro que se suma al conseguido en la Concacaf W Champions Cup y al cetro del Clausura 2026 del campeonato local, haciéndose así de un histórico tricampeonato dentro del fútbol femenil en México.

La actividad del América se reanuda casi de inmediato, con su debut dentro del renovado Apertura 2026. El conjunto de Coapa comenzará con la defensa de su corona, enfrentando a Santos Laguna en calidad de visitante, el próximo 3 de agosto.

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