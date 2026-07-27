Triunfo agónico de Jamaica ante Honduras en el Premundial Sub-20

El conjunto caribeño aprovechó los errores de su rival y sumó tres puntos importantes en un grupo que también integran Canadá y Panamá.

Jamaica comenzó el torneo con un triunfo | X: @Concacaf

La Selección Sub-20 de Jamaica comenzó con una victoria su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 al imponerse por 2-1 a Honduras en un partido que se definió en los minutos finales. El conjunto caribeño aprovechó los errores de su rival y sumó tres puntos importantes en un grupo que también integran Canadá y Panamá.

El equipo jamaicano tomó la iniciativa durante la primera mitad y encontró la recompensa a los 20 minutos. Una presión alta provocó un error en la salida de Honduras y Jahmarie Nolan recuperó el balón para definir con tranquilidad y poner el 1-0 a favor de los Reggae Boyz, que controlaron el desarrollo del encuentro durante buena parte del primer tiempo.

Jahmarie Nolan: 16 years old and making an impact 💫 pic.twitter.com/7mlt5GYLxt — Concacaf (@Concacaf) July 27, 2026

Con la ventaja en el marcador, Jamaica administró el juego y limitó las opciones ofensivas de Honduras. El conjunto centroamericano intentó reaccionar antes del descanso, pero le costó encontrar espacios ante una defensa que respondió con orden y mantuvo la diferencia hasta el entretiempo.

La segunda mitad presentó un panorama distinto. Honduras adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro sobre el arco jamaicano. Esa presión terminó dando resultado cuando Víctor Salazar igualó el marcador con un remate que devolvió la esperanza a los dirigidos por Orlando López.

Víctor Salazar, con sangre fría para empatar 🥶 pic.twitter.com/3n6oD25jke — Concacaf (@Concacaf) July 27, 2026

Lejos de conformarse con el empate, Jamaica mantuvo la intensidad y volvió a buscar el arco rival. El partido se hizo más abierto en los minutos finales, con ambos equipos intentando quedarse con los tres puntos en un duelo de ida y vuelta.

The hero of the night: Brandon Bent 🦸‍♂️ pic.twitter.com/u4pc7htHvU — Concacaf (@Concacaf) July 27, 2026

Cuando el empate parecía definitivo, Jamaica encontró la jugada que definió el encuentro. Brandon Bent apareció en el tiempo añadido para convertir el 2-1 y darle la victoria al conjunto caribeño, que aprovechó una de sus últimas oportunidades para quedarse con el triunfo.

El resultado permite a Jamaica iniciar el Premundial con tres puntos y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Honduras, en cambio, quedó obligada a reaccionar en sus próximos compromisos si quiere mantenerse en la lucha por un boleto al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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