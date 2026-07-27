Guerreros contiene reacción de Conspiradores y se lleva la serie en Querétaro

Vuelacercas en la tercera, quinta y sexta entrada parecía le daban tranquilidad a la visita, sin embargo los locales hicieron más decorosa la derrota en su último turno al bat

Los Guerreros de Oaxaca derrotaron 11-5 a los Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana de Béisbol, luego de construir una ventaja de diez carreras y contener una reacción de cinco anotaciones en la parte baja de la novena entrada.

Oaxaca abrió la pizarra en el segundo episodio. Mel Rojas Jr. conectó un doble hacia el jardín izquierdo que permitió la anotación de Leonel Valera. Más adelante, Ricardo Valenzuela pegó otro batazo de dos estaciones al jardín central y llevó al plato a Juan Santana y Juniel Querecuto para aumentar la diferencia.

El ataque continuó en la tercera entrada con dos cuadrangulares. Alexi Amarista mandó la pelota por encima de la barda del jardín derecho para registrar su tercer jonrón de la temporada. Después, Rojas Jr. conectó su vuelacercas número 14 y produjo dos carreras con Leonel Valera en circulación.

Juniel Querecuto se sumó a la producción en la quinta entrada. El bateador de los Guerreros conectó su quinto jonrón del calendario por el jardín derecho y volvió a impulsar a Valera. Una entrada después, Yonathan Daza pegó su sexto cuadrangular entre los jardines derecho y central para colocar el marcador 10-0.

La novena oaxaqueña agregó una carrera en la parte alta del noveno capítulo. Juan Santana conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió a Alfredo López llegar al plato, mientras Pedro Castellano avanzó hasta la antesala. La anotación dejó la cuenta 11-0 antes del último turno de Querétaro.

Los Conspiradores iniciaron su reacción en la parte baja de la novena. Rangel Ravelo recibió una base por bolas y después Arturo Rodríguez conectó un doble al jardín izquierdo para impulsar a Henry Urrutia. Un error de fildeo de Juniel Querecuto permitió que Ravelo anotara y mantuvo con vida el ataque local.

Keven Lamas pegó un sencillo al jardín derecho que llevó al plato a Arturo Rodríguez para el 11-4. La quinta carrera llegó con un rodado de Alen Hanson que terminó en doble matanza, aunque Roel Santos logró anotar desde tercera base. Oaxaca, tras doble cambio de pitcher consiguió los últimos outs y aseguró el triunfo ante los Conspiradores, mismo que los tiene con esperanza de playoffs en la Zona Sur.

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