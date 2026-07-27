Isaac del Toro hace historia: sus mejores momentos en el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano se quedó con el tercer lugar de la clasificación general, algo nunca antes visto en el deporte nacional

El Tour de Francia 2026 llegó a su fin con Isaac del Toro como uno de los protagonistas de la competencia. El ciclista de Ensenada, Baja California, ganó una etapa, conquistó el maillot blanco y terminó tercero en la clasificación general durante su primera participación en la carrera.

El mexicano completó las 21 etapas con el UAE Team Emirates-XRG y compartió el podio de París con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Su resultado representó el primer podio de un ciclista nacional en la historia de la competencia más importante en el ciclismo mundial, con lo que superó los octavos lugares conseguidos por Raúl Alcalá en 1989 y 1990. Una actuación más que plausible, por lo que ‘Torito’ dejó grandes momentos a lo largo de estos 21 días de actividad.

Del Toro brilla: así fue su camino al podio del Tour de Francia 2026. Claro Sports

Llegada en primer lugar en la etapa 2 por el impulso de Pogacar

La etapa 2, disputada entre Tarragona y Barcelona, marcó el inicio del recorrido de Del Toro hacia los primeros planos. El mexicano se mantuvo con el grupo de favoritos durante el cierre y aprovechó el trabajo realizado por el UAE Team Emirates-XRG para disputar el triunfo en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Tadej Pogacar tenía posibilidades de quedarse con la jornada, pero permitió que Del Toro cruzara primero la meta como reconocimiento al esfuerzo realizado por su compañero. El mexicano levantó los brazos y después se llevó las manos a la cabeza, mientras el esloveno llegó detrás de él.

Isaac del Toro habla tras ganar en el Tour de France | REUTERS/Gonzalo Fuentes

Celebración al ganar su primera etapa en el Tour de Francia

La victoria representó la primera etapa ganada por Del Toro en el Tour y terminó con una espera de 36 años para el ciclismo mexicano. Raúl Alcalá había sido el último representante nacional en conseguir un triunfo parcial, después de imponerse en jornadas de las ediciones de 1989 y 1990.

“Es un momento de éxtasis. La posición en la que me ponen es inmensa”, expresó Del Toro después de la ceremonia de premiación. El corredor también dedicó el resultado a su familia, sus amigos y sus compañeros, a quienes reconoció por colocarlo en condiciones de pelear por el triunfo.

La celebración se trasladó al podio y a la zona del equipo. Isaac recibió las camisetas correspondientes al liderato juvenil y a la clasificación por puntos, mientras procesaba un resultado que no contemplaba conseguir tan pronto en su debut.

Isaac del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026 | Reuters

Invasión de mexicanos para apoyar a Isaac del Toro

Las banderas mexicanas aparecieron en distintos puntos de las carreteras durante las tres semanas de actividad. Los seguidores acompañaron a Del Toro en las etapas de montaña, en Barcelona y en los recorridos previos al cierre en París, donde el mexicano defendía un lugar entre los primeros de la clasificación.

La participación de ensenadense significó el regreso de México al Tour de Francia después de 29 años. Antes del bajacaliforniano, los únicos ciclistas nacionales que habían participado en la competencia fueron Raúl Alcalá, con nueve apariciones, y Miguel Arroyo, quien disputó tres ediciones y corrió por última vez en 1997.

La respuesta de los aficionados también se hizo presente tras la etapa 2. Un grupo de mexicanos se acercó a Pogacar para agradecerle el gesto que tuvo con Del Toro y coreó el nombre del esloveno durante los festejos en Barcelona.

Apoyo total a Isaac del Toro en el Giro | Captura

El increíble rebase de Isaac del Toro a Seixas que le valió el podio

Isaac del Toro protagonizó uno de los rebases más importantes del Tour de Francia 2026 durante el cierre de la etapa 14. A 450 metros de la meta, Jonas Vingegaard lanzó un último esfuerzo para reducir la diferencia frente a Tadej Pogacar, mientras Paul Seixas preparaba su ataque. En ese momento, el mexicano aceleró, superó al francés y dejó una imagen que habría resultado decisiva en la lucha por el tercer lugar de la clasificación general.

La maniobra anticipó el duelo que Del Toro y Seixas sostuvieron hasta la etapa 20, cuando el ciclista mexicano confirmó su ventaja en Alpe d’Huez. El corredor de 22 años y el francés de 19 se enfrentaron en cuatro ocasiones durante la temporada, aunque el Tour representó el punto más alto de su competencia.

Paul Seixas e Isaac Del Toro, en el Tour Auvergne / Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Un lugar en el podio del Tour de Francia

Del Toro llegó a la etapa 20 colocado en el tercer puesto, pero todavía debía contener los intentos de Paul Seixas, Lenny Martínez y otros corredores que buscaban recortar diferencias. El mexicano resistió durante el recorrido hacia Alpe d’Huez y terminó quinto, con el mismo registro de Pogacar, para asegurar su posición antes de la llegada a París.

El integrante del UAE Team Emirates-XRG terminó el Tour a nueve minutos y 42 segundos de Pogacar, quien ganó la competencia, y por detrás de Remco Evenepoel. Del Toro superó por dos minutos y 14 segundos a Seixas, cuarto de la clasificación general.

La última etapa presentó un momento de tensión cuando Del Toro sufrió un problema mecánico a 44 kilómetros de la meta y tuvo que cambiar de bicicleta. La neutralización de los tiempos en el circuito final evitó que el incidente pusiera en riesgo el tercer lugar y permitió que el mexicano subiera al podio en los Campos Elíseos. Un hecho histórico en el ciclismo mexicano y que se espera repetir el año siguiente.

Isaac del Toro hace historia para México en la Grande Boucle | Reuters

Mejor ciclista joven del Tour de Francia 2026

Del Toro también terminó como líder de la clasificación juvenil. La lucha por el maillot blanco tuvo cambios durante la competencia, ya que el mexicano perdió esa posición después de la etapa 10, pero logró recuperarla en la jornada 15 tras finalizar tercero en Plateau de Solaison.

El ciclista de Ensenada cerró la clasificación de jóvenes con una ventaja de dos minutos y 14 segundos sobre el francés Paul Seixas y de tres minutos y 20 segundos respecto a Lenny Martínez. De esta manera, repitió para México el logro alcanzado por Raúl Alcalá en 1987.

La camiseta blanca acompañó al mexicano durante el recorrido final por París y en la ceremonia de premiación. El reconocimiento confirmó el rendimiento de Del Toro durante las etapas de montaña, los descensos y las jornadas en las que trabajó al servicio de Pogacar.

El Isaac del Toro conquista el maillot blanco del Tour de Francia | Reuters

Amistad con Tadej Pogacar dentro y fuera de la bicicleta

La relación entre los dos ciclistas fue uno de los ejes del Tour. Pogacar impulsó el triunfo del mexicano en la etapa 2, mientras Del Toro trabajó en las jornadas posteriores para que el esloveno recuperara y defendiera el maillot amarillo. En la tercera etapa, el bajacaliforniano marcó el ritmo en el ascenso final antes del ataque con el que su compañero consiguió la victoria.

Durante la etapa 20, el esloveno asumió la tarea de proteger el tercer lugar de Isaac ante los ataques de Seixas. El campeón marcó el ritmo en los ascensos, esperó al mexicano cuando perdió terreno y ambos cruzaron juntos la meta, donde celebraron el resultado y se abrazaron tras completar la última jornada de montaña.

La conexión también quedó reflejada en los festejos. Pogacar se colocó una bandera de México después de la victoria de ‘Torito’ en Barcelona y compartió con él la ceremonia final en París. “Yo lo ayudé a llegar al podio, pero él me ayudó a vestir de amarillo”, reconoció el esloveno al explicar que el resultado fue consecuencia del trabajo de ambos.

Del Toro y su embestida a la historia. Asegura podio en el Tour. | Reuters.

Pogacar señaló que Del Toro cuenta con condiciones para asumir mayores responsabilidades en el UAE Team Emirates-XRG. El cinco veces campeón del Tour destacó la inteligencia, el talento y la capacidad de aprendizaje del mexicano, a quien ubicó como una posible opción para tomar su relevo dentro del equipo.

Isaac del Toro cerró su debut en la carrera con una victoria de etapa, el maillot blanco y el tercer lugar general. Los resultados, el respaldo de los aficionados mexicanos y su alianza con Pogacar convirtieron su participación en un punto de referencia para el ciclismo nacional.

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