Once Caldas vs Cúcuta, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: ¡Lucas Ríos descuenta para la visita!

El ‘Blanco Blanco’ regresa a Palogrande ante un rival que lucha por salvar la categoría.

Once Caldas vs Cúcuta, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Once Caldas vs Cúcuta y dónde ver en vivo hoy 26 de julio de 2026?

Este duelo, a disputarse en el Palogrande de Manizales, tendrá su pitazo inicial este domingo a las 8:15 de la noche (hora COL) con el arbitraje de Bismarks Santiago. Usted podrá ver este juego por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol.

Alineaciones Once Caldas vs Cúcuta: así salen a la fecha 1 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Juan Castaño, Andrés Correa; Jader Quiñónes, Jaime Alvarado, Andrés Felipe Roa; Jefry Zapata, Andrés Felipe Gómez y Michael Barrios. DT: Hernán Darío Herrera.

Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Sebastián Támara, Diego Calcaterra, Víctor Mejía, Hernán Lópes; Mauricio Duarte, Kevin Londoño, Juan Ceballos, Leider Berdugo; Lucas Ríos y Jaime Peralta. DT: Richard Páez.

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Según la inteligencia artificial, el ‘Blanco Blanco’ no debería tener problemas para llevarse la victoria. Esto se debe a que los dirigidos por Hernán Darío Herrera se hacen fuertes en Manizales, manteniendo una base muy competitiva que ha sido animadora del torneo. Cúcuta se ve crudo y con una nómina inferior, además de haber sufrido mucho en el primer semestre.

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