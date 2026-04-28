Alexia Delgado lanza advertencia en la Liga MX Femenil: Tigres va por el bicampeonato

Alexia Delgado tiene dos objetivos claros: el bicampeonato para Tigres Femenil y el boleto para el Mundial 2027 con la selección mexicana

Alexia Delgado busca el bicampeonato | Imago7

Alexia Delgado, una de las principales figuras de Tigres Femenil, aseguró en charla con Juegan Ellas de AS Claro por W Radio que el conjunto felino afronta la Liguilla sin presión, pese a partir como uno de los grandes favoritos; no obstante, dejó claro que existe un firme compromiso interno por conquistar el bicampeonato en el Clausura 2026, de cara al arranque de su participación en los cuartos de final este jueves 30 de abril, cuando visiten a las Diablas Rojas en Toluca.

La futbolista de la selección mexicana femenil aceptó que aún hay detalles por corregir en el funcionamiento colectivo, pero resaltó que la unión y la confianza dentro del plantel se han consolidado como un pilar clave de cara al arranque de la fase final en la Liga MX Femenil.

“Más que vernos como las favoritas, creo que a nosotras el tema de estar en Liguilla otra vez es una motivación para nosotras. Creo que de las veces que hemos estado aprendes a cómo jugarlas, cómo vivirlas y lo que tiene este grupo es la unión. Cuando las cosas no van bien nos agarramos una de otra y hacemos que las cosas salgan a flote. Somos un grupo en el que confiamos la una en la otra. Si las cosas están bien estaremos ahí y si estamos mal estaremos ahí”, declaró Alexia Delgado en Juegan Ellas de AS Claro por W Radio. “Más que verlo como una obligación lo vemos como una ilusión y una oportunidad. Pocos equipos pueden ganar el bicampeonato y entonces nuestro foco está en esa oportunidad que tenemos este torneo. Lo vemos más por las cosas positivas y lo emocionante que será ganarlo, más que verlo como una presión”.

Tigres Femenil afrontará una serie clave al visitar a Toluca Femenil este jueves 30 de abril y cerrar los cuartos de final en casa el sábado 2 de mayo, una oportunidad ideal para reafirmar su hegemonía en el fútbol mexicano, donde presume siete títulos que colocan a la institución como la más ganadora; bajo esa línea, Alexia Delgado dejó claro que el objetivo es ir por la octava corona, impulsadas además por el envión anímico tras imponerse 0-3 a Monterrey Femenil en el Clásico Regio, resultado con el que superaron a otra de las favoritas del Clausura 2026.

“Creo que terminar la fase regular de esa manera nos dio mucha vida, mucha confianza para lo que se nos viene. ¿Y cómo va el equipo? Creo que no podíamos terminar de mejor manera; en casa de tu acérrimo rival, quitamos el invicto… Obviamente hay cosas que mejorar, pero es un plus que vamos a tomar de cara a la Liguilla. Muy enfocadas para lo que se nos viene”, indicó la futbolista mexicana. “Sabemos que la Liguilla es un torneo completamente diferente. Podemos tomar de referencia lo que hicimos en la temporada contra ellas, pero al final sabemos que este es un torneo completamente diferente. Dos rivales que se están jugando pasar a otra fase. Todavía no vemos a detalle a Toluca y a enfocarnos en las áreas de mejora de nosotras”.

Alexia Delgado sueña con el boleto para el Mundial 2027

La selección mexicana femenil afrontará un compromiso determinante ante la Haití el próximo 28 de noviembre dentro del Campeonato Concacaf W 2026, certamen que se celebrará en Texas y que representa una ruta directa hacia el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El equipo mexicano llega tras una fase clasificatoria perfecta, pero con la exigencia de mantener el nivel en una instancia de eliminación directa.

“Se nos pone la piel chinita porque cada vez estamos más cerca. Somos conscientes de que lo que hicimos en Puerto Rico es dar un paso más, pero al final no hemos ganado nada. Sabemos que esta selección me gusta porque es comprometida, pero sin hacernos ideas de más. Es una selección muy humilde, trabajadora y consciente de que lo más difícil está por venir porque son 90 minutos para clasificarnos al Mundial”, sentenció Alexia Delgado. “Lo hemos demostrado en cancha, con resultados y contra rivales de mucha jerarquía como en su momento fue contra Estados Unidos y recientemente contra Brasil. Entonces, tener ese tipo de resultados nos da la confianza y este feeling de que podemos hacer grandes cosas. Todas vamos con la intención de sumar, sea el rol que nos toque, sea dentro o fuera de la cancha. Y todas lo toman de la mejor manera. En el vestidor hablamos mucho entre nosotras y no sólo por decir”.

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