América vs Tigres femenil, en vivo Campeón de Campeonas Liga MX 2026: goles y resultados

Tigres, con paso perfecto en el Campeón de Campeones

Tigres Femenil presume ser la escuadra con más títulos de Campeón de Campeonas en la novel historia de la Liga MX Femenil, esto al sumar tres cetros en sus vitrinas.

El primero de ellos llegó en la temporada 2020-21, mismo que obtuvieron de forma automática tras ganar el Apertura 2020 y el Clausura 2021, mientras que el segundo, mismo que se disputó a serie de ida y vuelta lo terminó obteniendo tras global 3-0, precisamente ante las Águilas del América, dentro de la temporada 2022-23.

Finalmente, en la temporada 2023-24, las felinas ganarían su tercera estrella, tras doblegar por global 3-2 a las Rayadas de Monterrey.

El América va por su primer cetro de esta envergadura, ya que la única visita que tuvo a este tipo de encuentros cayó ante las ‘Amazonas’.