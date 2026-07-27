América vs Tigres femenil, en vivo Campeón de Campeonas Liga MX 2026: goles y resultados
El encuentro definirá el primer título de la temporada entre las actuales campeonas del Clausura y la Concacaf, las Águilas, y las Amazonas, vigentes monarcas del Apertura
Tigres, con paso perfecto en el Campeón de Campeones
Tigres Femenil presume ser la escuadra con más títulos de Campeón de Campeonas en la novel historia de la Liga MX Femenil, esto al sumar tres cetros en sus vitrinas.
El primero de ellos llegó en la temporada 2020-21, mismo que obtuvieron de forma automática tras ganar el Apertura 2020 y el Clausura 2021, mientras que el segundo, mismo que se disputó a serie de ida y vuelta lo terminó obteniendo tras global 3-0, precisamente ante las Águilas del América, dentro de la temporada 2022-23.
Finalmente, en la temporada 2023-24, las felinas ganarían su tercera estrella, tras doblegar por global 3-2 a las Rayadas de Monterrey.
El América va por su primer cetro de esta envergadura, ya que la única visita que tuvo a este tipo de encuentros cayó ante las ‘Amazonas’.
Mariana Gutiérrez y la Liga Femenil MX: “Denos el beneficio de la duda con este cambio”
La Liga Femenil BBVA atraviesa una etapa de transformación que incluye cambios en el sistema de competencia y en la organización del calendario. Las modificaciones han generado cuestionamientos entre parte de la afición, que todavía muestra dudas sobre el rumbo del proyecto y sus posibles efectos en el torneo.
Mariana Gutiérrez, presidenta de la liga, pidió confianza en el proceso y explicó que la reestructuración fue trabajada con especialistas y personas relacionadas con la cancha. “¿Qué le diría a la afición? Que nos den el beneficio de la duda. Se trabajó mucho con gente que sabe de esto, con gente de cancha para poderles dar un mejor producto”, declaró en entrevista con AS México.
La dirigente también sostuvo que una menor carga de partidos puede ayudar a las futbolistas y a los clubes a cumplir sus objetivos. “Siempre digo que lo que han conquistado estas jugadoras y clubes con un calendario así de cargado. Ahora imagínense la capacidad que van a tener de alcanzar sus objetivos con descansos. Entonces, pedirles el beneficio de la duda”, señaló.
¿Cómo se ganaron el derecho de disputar el Campeón de Campeonas?
América y Tigres llegaron a la pelea por el cetro máximo dentro del fútbol mexicano, tras conseguir los campeonatos del Apertura 2025 y Clausura 2026.
Las ‘Amazonas’ se llevaron el cetro del Apertura 2025, tras imponerse por global 4-3, precisamente a la escuadra capitalina. Por su parte, la escuadra azulcrema se llevó el cetro del pasado torneo, esto tras vencer 3-1 en el global a las Rayadas de Monterrey.
Así se jugará la Liga MX Femenil: nuevo formato, 14 partidos y clasificación renovada
La competencia femenil de Primera División en México comenzará una nueva etapa a partir del Apertura 2026. El torneo cambiará su sistema de competencia, reducirá la fase regular y presentará una identidad que incluirá nombre, logotipo, balón e himno para la temporada 2026-2027.
Después de nueve años como Liga MX Femenil, el campeonato adoptará el nombre de Liga Femenil BBVA. La modificación acompañará la continuidad de los torneos Apertura y Clausura, además de la incorporación de un logotipo para la categoría. Voit volverá como proveedor del balón y el himno será relanzado mediante una colaboración con Amazon Music.
En el plano deportivo, los 18 clubes dejarán de competir en una tabla única y serán repartidos en dos grupos de nueve equipos. Cada conjunto disputará 14 partidos durante la fase regular: ocho ante los integrantes de su sector y seis frente a clubes del grupo contrario. El calendario tendrá tres encuentros menos por equipo respecto al formato de 17 jornadas.
El Grupo A estará integrado por Tigres, Rayadas, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna. En el Grupo B competirán América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Necaxa y Puebla. Cada sector contará además con tres bloques, los cuales servirán para definir los cruces intergrupales.
Al concluir las 14 jornadas, los primeros cuatro lugares de cada grupo avanzarán de manera directa a los cuartos de final. No habrá repechaje ni Play-In. Los ocho clasificados serán ordenados del primero al octavo para establecer las series, mientras que los cuartos de final y las semifinales se disputarán a ida y vuelta, con la posición en la tabla como criterio de desempate.
Liga MX 2026 femenil: ¿A qué hora juega América vs Tigres y dónde ver en vivo el partido de Campeón de Campeonas?
El partido lo podrás disfrutar a través del canal de Youtube de la Liga MX Femenil, en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.
¡¡¡BIENVENIDOS Y BUENAS TARDES, Arrancamos con el directo de América vs Tigres!!!
El Campeón de Campeonas 2026 ya está listo para escribir un nuevo capítulo. América Femenil y Tigres Femenil se enfrentan este domingo 26 de julio en el Toyota Field de San Antonio, Texas, para definir al equipo que levantará el primer título de la temporada, en un duelo que reúne a las dos escuadras más ganadoras y protagonistas de la Liga MX Femenil. Las Águilas llegan como campeonas del Clausura 2026 y de la Concacaf W Champions Cup, mientras que las Amazonas buscan sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas tras conquistar el Apertura 2025. Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO con todas las acciones, goles, incidencias y el resultado del partido, que comenzará a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Liga Femenil BBVA.