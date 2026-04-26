Lista la Liguilla Liga MX Femenil 2026: ¿Cuándo se juegan los cuartos de final y dónde ver en vivo?

La Liguilla Femenil 2026 quedó definida con América como líder. Ya están listos los cruces de cuartos y se espera el anuncio de fechas y transmisión

Liguilla Liga MX Femenil definida | Imago7

La Liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2026 quedó definida tras el cierre de la jornada 17, con América como líder general y ocho equipos listos para pelear por el título. La fase regular terminó con movimientos en la parte alta, el último boleto resuelto y cruces que medirán a los equipos mejor ubicados contra los clubes que cerraron del quinto al octavo puesto.

La última fecha dejó resultados clave: América venció 3-2 a Pachuca, Chivas empató 1-1 ante Toluca, Monterrey cayó 0-3 frente a Tigres, Atlas perdió 1-2 con FC Juárez, Tijuana superó 2-0 a Mazatlán, Puebla derrotó 3-2 a Necaxa, Cruz Azul empató 1-1 con Pumas y Santos Laguna venció 3-0 a Querétaro.

El balance de la temporada regular dejó a América en la cima con 42 puntos, seguido por Monterrey con 40, Tigres con 37 y Pachuca con 36. Más abajo quedaron Chivas con 34, Toluca con 33, Cruz Azul con 31 y FC Juárez con 29, mientras que Tijuana quedó fuera pese a cerrar con 28 unidades.

Con este panorama, la Liguilla arranca con series de ida y vuelta, en las que el equipo mejor ubicado en la tabla cerrará como local. América, Rayadas, Tigres y Pachuca llegan con esa ventaja deportiva para los partidos de vuelta, mientras que FC Juárez, Cruz Azul, Toluca y Chivas deberán abrir sus eliminatorias en casa.

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Liga MX Femenil 2026? Partidos confirmados

Los cuartos de final se disputan bajo el formato tradicional de eliminación directa a dos partidos, con el orden definido por la tabla general: el primero enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto.

América (1) vs FC Juárez (8)

Monterrey (2) vs Cruz Azul (7)

Tigres (3) vs Toluca (6)

Pachuca (4) vs Chivas (5)

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Las fechas y horarios oficiales de los cuartos de final aún están por confirmarse por parte de la Liga MX Femenil. Los reportes indican que los horarios se anunciarían el lunes 27 de abril, con la posibilidad de que las idas se disputen entre miércoles y jueves, y las vueltas entre sábado y domingo.

Por el formato de competencia, las series deberán cerrar en casa de los equipos mejor ubicados. Es decir, América, Monterrey, Tigres y Pachuca recibirán los partidos de vuelta, siempre sujetos al calendario oficial que publique la Liga MX Femenil.

¿Quién transmite en vivo la Liguilla Femenil de la Liga MX 2026 y dónde ver por TV y online?

La transmisión de la Liga MX Femenil depende de los acuerdos de cada club local, por lo que los canales de cada partido se confirmarán junto con los horarios oficiales. Durante la fase regular, la cobertura se repartió entre TV abierta, televisión de paga, streaming y plataformas oficiales, con opciones como Azteca 7, TUDN, ESPN, ViX, Disney+, FOX en Tubi, FOX One, YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

Para la Liguilla, la recomendación es revisar cada partido cuando se publiquen los horarios, ya que la señal puede cambiar según la sede de ida y vuelta. Como referencia reciente, la Liguilla del Apertura 2025 se transmitió mediante FOX, ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil.

¿Quién avanza a las semifinales si quedan empatadas en el global? Criterios y reglamento

En cuartos de final y semifinales, avanza el equipo que anote más goles en el marcador global después de los dos partidos. Si la serie queda empatada, el criterio de desempate favorece al club mejor ubicado en la tabla general de la fase regular.

Esto significa que, en caso de empate global, América eliminaría a FC Juárez, Monterrey avanzaría sobre Cruz Azul, Tigres dejaría fuera a Toluca y Pachuca superaría a Chivas. La final es distinta: si el marcador global queda igualado al término del tiempo reglamentario, el título se define por penales.

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