Cambio de escenario con Julián Álvarez

Se cumplen quince días del anuncio del jugador pidiendo un traspaso. El Barcelona no esperará mucho

El Caso Julián le impediría fichar al Barcelona. | JUAN MABROMATA / AFP

La tremenda novela que se armó para decidir el futuro de Julián Álvarez podría ser más corto de lo previsto. El escenario ha cambiado desde que hace quince días (se cumplen hoy lunes) el jugador expresara, tras un partido con Argentina en el Mundial, que quería irse traspasado diciendo que “lo mejor para todos es una transferencia” y que “deseaba cumplir un sueño”. Desde entonces se sucedieron los acontecimientos. Primero con la intervención de Joan Laporta minutos después de ser investido presidente de nuevo y con la de Diego Simeone desde Miami en ESPN. Pasarán más cosas, pero los que se imaginaban una negociación estirada hasta el límite del mercado igual se llevan un disgusto.

Laporta ya dejó muy claro en el primer acto ante la prensa después de su toma de posesión el pasado miércoles 1 de julio que la “oferta del Barcelona no es ilimitada en el tiempo”. Informó el presidente que en su día el club blaugrana se dirigió al Atlético de Madrid haciendo una oferta de 100 millones por el jugador y que el Atlético les dijo que no estaba en venta porque “no tenían alternativa para sustituirle”. Lee la nota completa AQUÍ.

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