Colombia suma más kilómetros que nadie en el Mundial 2026: un desafío antes de enfrentar a Suiza

Colombia afronta un desafío único en el Mundial 2026: será la única selección que competirá en los tres países anfitriones y la de mayor kilometraje del torneo.

Juanfer Quintero y James Rodríguez | FCF.

La Selección Colombia escribirá este martes un nuevo capítulo en la historia del Mundial 2026 al convertirse en la única selección del torneo que habrá disputado partidos en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará en Vancouver su duelo de octavos de final frente a Suiza, completando un recorrido sin precedentes en la edición número 23 de la Copa del Mundo, marcada por su formato expandido y la enorme exigencia logística.

El conjunto cafetero llegará al BC Place de Vancouver después de un largo periplo por Norteamérica. Su aventura mundialista comenzó el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde derrotó 3-1 a Uzbekistán. Posteriormente viajó a Guadalajara para imponerse 1-0 a República Democrática del Congo y, días más tarde, se trasladó a Estados Unidos para cerrar la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal en Miami, resultado que le permitió terminar como líder del Grupo K.

Un desafío físico y logístico para los cafeteros

La ruta continuó en Kansas City, donde Colombia venció 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final disputados en el Arrowhead Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte estadounidense. Apenas tres días después de ese compromiso, la delegación emprendió un nuevo desplazamiento hacia Vancouver para preparar el compromiso frente a Suiza, acumulando miles de kilómetros recorridos en menos de un mes de competencia.

Este itinerario convierte a Colombia en el equipo con el mayor desgaste logístico del Mundial 2026. Nunca antes una selección había tenido que competir en tres países distintos durante una misma Copa del Mundo. Incluso el Mundial de Corea y Japón 2002, el primero organizado por dos naciones, representó un reto menor en comparación con la magnitud geográfica del certamen actual.

Suiza llega con una ventaja en el recorrido

El panorama contrasta con el de Suiza, rival de Colombia en los octavos de final. El conjunto europeo ha desarrollado toda su participación en la costa oeste de Norteamérica, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado y el desgaste físico. Su recorrido comenzó en San Francisco, continuó en Los Ángeles y finalizó en Vancouver, ciudad donde también disputó su último partido de la fase de grupos y el encuentro de dieciseisavos.

En caso de superar a Suiza, Colombia deberá regresar a territorio estadounidense para disputar los cuartos de final en Kansas City frente al ganador de la serie entre Argentina y Egipto. Si el sueño mundialista continúa, el camino llevaría posteriormente a Atlanta para las semifinales y, finalmente, al área de Nueva York/Nueva Jersey para una eventual final, completando así un recorrido histórico que ninguna otra selección habrá logrado en el Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Suiza vs Colombia, y a qué hora inicia el partido de octavos del Mundial 2026?

El encuentro que definirá el último clasificado a los cuartos de final se disputará el próximo martes 7 de julio en territorio canadiense. Tanto Colombia como Suiza llegarán con un aliciente adicional: antes del pitazo inicial ya conocerán a su posible rival en la siguiente fase, ya que el compromiso entre Argentina y Egipto abrirá la jornada de los octavos de final. El escenario será el BC Place de Vancouver, donde el balón rodará en los siguientes horarios:

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos: 16:00 (ET), 15:00 (CT) y 13:00 (PT).

16:00 (ET), 15:00 (CT) y 13:00 (PT). Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina, Chile y Paraguay: 17:00 horas.

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