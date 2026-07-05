Real Madrid hace oficial el fichaje de Denzel Dumfries

El futbolista neerlandés firma con los merengues por las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030

Denzel Dumfries llega procedente del Inter de Milán | Claro Sports

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Denzel Dumfries, jugador neerlandés de 30 años de edad quien llega procedente del Inter de Milán. El conjunto blanco y el lateral derecho arriban en un acuerdo por las próximas cuatro temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2030.

“El Real Madrid C. F. y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030″, informó el cuadro merengue en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

El nacido en Rotterdam viene de disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección de Países Bajos, con la que disputó la totalidad de minutos hasta la eliminación en dieciseisavos de final frente a Marruecos. Dumfries jugó los 90′ ante Japón, Suecia y Túnez, mientras que estuvo en la cancha los 120′ frente al conjunto marroquí. Durante la justa mundialista aportó tres asistencias: dos en el triunfo de 5-1 contra los suecos y una ante los tunecinos en la victoria de 3-1.

A lo largo de su carrera Dumfries ha defendido la camiseta nacional en 76 partidos, anotando 11 goles y firmando 25 asistencias. En su trayectoria destacan dos Mundiales disputados (Qatar 2022 y Norteamérica 2026).

A nivel de clubes el Real Madrid será el quinto en su carrera, luego de su paso por el Sparta de Rotterdam, el Heerenveen y el PSV en Países Bajos, así como el Inter en Italia. Con los Nerazzurri jugó cinco temporadas (desde la 2021-22 a la fecha), ganando dos títulos de Serie A (2024 y 2026), tres de Supercopa de Italia (2021, 2022 y 2023) y tres de Copa Italia (2022, 2023 y 2026).

El fichaje de Dumfries no es una sorpresa, ya que desde inicios de junio el neerlandés confirmó su fichaje como merengue en una publicación en Instagram. El pasado 9 de junio, Denzel agradeció una publicación del VV Smitshoek que lo felicitó por su entonces no confirmado fichaje con el conjunto blanco. Por si fuera poco la campaña de Florentino Pérez rumbo a las elecciones presidenciales del Real Madrid tenía a Dumfries como uno de los objetivos de mercado.

De esta forma Dumfries se une a otros fichajes merengues en el presente mercado, junto a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. El debut del Real Madrid en LaLiga será en casa frente a la Real Sociedad, partido a disputarse el fin de semana del 14 al 16 de agosto.

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