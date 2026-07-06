Portugal vs España: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal dicen adiós

España acabó con el sueño de Portugal y, muy probablemente, con el último baile de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. La Roja venció 1-0 en Dallas con un gol agónico de Mikel Merino al 90+1’, justo cuando el partido parecía condenado al alargue, y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El clásico ibérico tuvo tensión, ocasiones y una figura determinante en Diogo Costa, quien sostuvo a Portugal con atajadas clave ante Lamine Yamal y Álex Baena. Cristiano también buscó su momento, incluso con un remate acrobático en el primer tiempo, pero el gol nunca llegó para el capitán luso.

En el tiempo agregado, Portugal tuvo una última oportunidad a balón parado, pero no encontró el remate salvador. El silbatazo final dejó una imagen cargada de historia: Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales después de disputar y anotar en seis Copas del Mundo, cerrando una era que marcó al fútbol moderno. Su last dance terminó sin la gloria máxima, pero con un legado imposible de borrar.

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