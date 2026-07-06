Portugal vs España: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026
Last Dance de Cristiano Ronaldo; el capitán portugués se despide de la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo y Portugal dicen adiós
España acabó con el sueño de Portugal y, muy probablemente, con el último baile de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. La Roja venció 1-0 en Dallas con un gol agónico de Mikel Merino al 90+1’, justo cuando el partido parecía condenado al alargue, y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.
El clásico ibérico tuvo tensión, ocasiones y una figura determinante en Diogo Costa, quien sostuvo a Portugal con atajadas clave ante Lamine Yamal y Álex Baena. Cristiano también buscó su momento, incluso con un remate acrobático en el primer tiempo, pero el gol nunca llegó para el capitán luso.
En el tiempo agregado, Portugal tuvo una última oportunidad a balón parado, pero no encontró el remate salvador. El silbatazo final dejó una imagen cargada de historia: Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales después de disputar y anotar en seis Copas del Mundo, cerrando una era que marcó al fútbol moderno. Su last dance terminó sin la gloria máxima, pero con un legado imposible de borrar.
LO MÁS SEGURO ES QUE VIMOS LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE CR7 EN UNA COPA DEL MUNDO
Portugal 0-1 España | Min 90+8 | LAST DANCE. SE ACABÓ. SE TENÍA QUE IR UNO Y SE FUE CR7, DEJANDO SU ÚLTIMO BAILE EN MUNDIALES LUEGO DE DISPUTAR Y ANOTAR EN SEIS COPAS DEL MUNDO
¡SE ACABÓ! Cristiano Ronaldo es eliminado del Mundial
Portugal 0-1 España | Min 90+8 | Tras un nuevo cobro de falta, Joao Neves, quien había tenido una discusión con Cristiano Ronaldo al principio del Mundial trató de peinar el balón quitándole la oportunidad al mismo CR7 para emptar el juego. Cristiano se va de la Copa del Mundo
Portugal 0-1 España | Min 90+7 | FERRAN TORRES COMETE FALTA SOBRE CONCEICAO Y LE DA A PORTUGAL UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Portugal 0-1 España | Min 90+6 | BERNARDO SILVA TUVO EL EMPATE CON UN GRAN CABEZAZO QUE SE VA POR ENCIMITA DEL TRAVESAÑO. ESTA PARECE SER LA ÚLTIMA DEL JUEGO… AUNQUE VA A INGRESAR BORJA IGLESIAS POR OYARZABAL.
Portugal 0-1 España | Min 90+5 | Portugal busca a Cristiano en el área, pero no pueden levantar un buen centro. Y sí te lo digo a ti Rafa Leao.
Le quedan tres minutos de vida a Cristiano Ronaldo en los Mundiales
Portugal 0-1 España | Min 90+3 | Cristiano Ronaldo busca mantenerse con vida en lo que sería su last dance en los Mundiales de fútbol
GOOOOOOOOOOOOOOL
Portugal 0-1 España | Min 90+1 | Mikel Merino recibe un pase filtrado de Ferran Torres que lo deja solo de frente a Diogo Costa para definir pegado al poste. ¡Justo en el momento en el que se levantó el cartel electrónico para anunciar que se iban a agregar seis minutos!
Tarjeta amarilla
Portugal 0-0 España | Min 89 | Bernardo Silva le metió una embestida a Fabián Ruiz, olvidándose del balón con lo que se gana la primera amarilla del juego.
Portugal 0-0 España | Min 88 | Ferran Torres se hace pelotas con el balón y termina regalándolo luego de querer buscar a Lamine Yamal con un pase filtrado en el área.
Portugal 0-0 España | Min 87 | En cuanto a cambios, Portugal se quedó sin ellos, mientras que España aún tiene dos. Recordemos que si esto se va al alargue, ambos equipos suman una nueva modificación.
De la Fuente mueve su banco
Portugal 0-0 España | Min 85 | Cambios de España. Se van Pedri y Dani Olmo para darle su lugar a Fabián Ruiz y Mikel Merino
Portugal 0-0 España | Min 83 | Cambios en Portugal. Pedro Neto se va junto con Vitinha para darle entrada a Conceicao y a Bernardo Silva. Portugal se acaba sus cinco cambios.
Portugal 0-0 España | Min 82 | Rafael Leao se quedó muy cerca de llevarse a Pedro Porro. El jugador del Milan entró al área, pero el defensa español se barrió para desviar su centro y que Unai Simón se quedara con el balón.
Gran barrida de Dias
Portugal 0-0 España | Min 80 | Luego de que se acomodara tras una media vuelta, Dani Olmo sacó un disparo que Rúben Dias impide que llegue a la portería luego de una excelente barrida. En otra jugadas posterior, Nelson Semedo tuvo complicaciones para despejar el balón y le regala a España un córner.
Portugal 0-0 España | Min 77 | Ferran Torres se barre en el área para alcanzar un servicio de sus compañeros. El jugador del FC Barcelona llega al balón, pero su remate besa la red por fuera.
Portugal 0-0 España | Min 76 | Disparo de Bruno Fernandes que toca la red de Unai Simón por fuera. España mueve su banco al darle salida a Alex Baena por Ferran Torres.
LAMINE YAMAL NO ESTÁ EN DALLAS
Portugal 0-0 España | Min 75 | LAMINE YAMAL NO LLEGÓ A DALLAS, SE QUEDÓ EN OTRO JUEGO O EN BARCELONA. Se botó Dani Olmo para propulsarlo por la banda derecha, el jugador culé recortó para hacer su jugada clásica, pero en lugar de eso pasó el balón, mismo que fue cortado por Portugal.
Nuevo aviso de Lamine
Portugal 0-0 España | Min 73 | Disparo de Lamine Yamal tras un tiro libre que Diogo Costa manda a tiro de esquina tras desviar el balón por encima del travesaño.
Cambios en Portugal
Portugal 0-0 España | Min 72 | Salen Joao Félix y Joao Cancelo para darle entrada a Diogo Dalot y Rafael Leao.
Portugal 0-0 España | Min 71 | Se reanuda el juego en Dallas tras la pausa de hidratación. Seguimos sin goles en el marcador.
Pausa de hidratación
Portugal 0-0 España | Min 68 | España se mantiene con el control del balón desde la acción anterior de Álex Baena, sin embargo, el último toque le está fallando a sus mediocampistas (Pedri y compañía).
Portugal 0-0 España | Min 66 | El partido se rompió por un segundo a favor de España. Pedri y Álex Baena encontraron espacios para acercarse el área de Portugal, pero fue un error lo que les terminó ayudando dándole el tiempo suficiente a Baena para disparar al arco… un tiro bien controlado por Diogo Costa.
Portugal 0-0 España | Min 63 | Los dos conjuntos ibéricos están priorizando el defenderse bien que ir por el gol o atacar. Por eso hemos visto menos acciones en las áreas hasta este momento del segundo tiempo.
Portugal 0-0 España | Min 61 | Disparo de Pedri desviado por la defensa de Portugal. España tiene tiro de esquina.
Portugal 0-0 España | Min 60 | Tras una hora de partido, Joao Félix demuestra su labor de sacrificio y junto a Nelson Semedo le hacen el dos contra uno a Lamine Yamal y le quitan el balón.
Portugal 0-0 España | Min 58 | España parece ceder la posesión del balón; pese a la lesión de Nuno Mendes, Portugal podría vivir su mejor momento del partido. Ronaldo disparó incómodo tras un centro al área.
¡SE CONFIRMA LA LESIÓN DE NUNO MENDES!
Portugal 0-0 España | Min 56 | El equipo de las Quinas está en problemas. Nuno Mendes sale del juego por lesión. Nelson Semedo ocupa su lugar. Ojo porque esto le podría abrir camino a Lamine Yamal por el sector derecho español.
Portugal 0-0 España | Min 55 | Nuno Mendes es atendido sobre el terreno de juego. Parece que podría abandonar el partido por lesión.
Portugal 0-0 España | Min 54 | Cristiano Ronaldo había dejado a dos jugadores de España atrás, pero al momento de acelerar un tercero se le barre directamente al balón, lo derriba, pero sin falta.
Portugal 0-0 España | Min 53 | Lamine Yamal desborda hasta la línea de fondo de Portugal, saca centro, pero no había nadie de su equipo en el centro del área de Diogo Costa.
Lamine Yamal no puede contra Nuno Mendes
Portugal 0-0 España | Min 51 | En un desdoble ofensivo de España, Pedri manda el balón hacia Lamine Yamal quien trató de driblar y quitarse a Nuno Mendes, pero el jugador del PSG se plantó y le quitó el balón al jugador del FC Barcelona.
Portugal 0-0 España | Min 49 | Centro de Portugal al área de España que controla con las dos manos el arquero del Athletic Club, Unai Simón.
Portugal 0-0 España | Min 47 | Portugal maneja el esférico en busca de algún resquicio en la defensa de España, sin embargo, sus trazos fueron mal realizados lo que le dio la oportunidad de España de volver a tener el balón.
¡EL ESFÉRICO SE VUELVE A MOVER Y LA TIERRA SE VUELVE A DETENER!
Portugal 0-0 España | Min 45 | Los equipos vuelven a la cancha, el balón sale del círculo central y se reanudan las hostilidades en el Portugal vs España.
Estadísticas al término del primer tiempo
¡SE ACABA LA PRIMERA PARTE!
Portugal 0-0 España | Min 45+6 | Se marca una falta ofensiva de Joao Félix en plena área española. Unai Simón despeja y con eso se termina la primera parte de este duelo entre Lusos y la Roja.
Portugal 0-0 España | Min 45+4 | España guarda el balón durante los momentos finales del primer tiempo.
¡LAMINE YAMAAAAAAAAAAL!
Portugal 0-0 España | Min 45+2 |Gracias a los Dioses del Fútbol que fue marcado un offside… porque Lamine Yamal ya había recibido de gran manera, en una recepción inmejorable, pero cuando tiró, lo quiso hacer de tres dedos y la mandó a la tribuna. Como dije, fue sancionado una posición adelantada.
¡Disparo de Rodri!
Portugal 0-0 España | Min 45 | España volvió a llegar hasta el área de Portugal donde un disparo de media distancia del Balón de Oro español no preocupó al arquero portugués. Se agregarán seis minutos al juego.
Portugal 0-0 España | Min 43 | Durante los últimos minutos del partido, Cristiano Ronaldo y Portugal han emparejado las acciones de este primer tiempo.
Portugal 0-0 España | Min 41 | Disparo de Portugal de parte de Nuno Mendes que es desviado por Pedro Porro hacia el travesaño de su propia portería. ¡Se salva España!
Portugal 0-0 España | Min 39 | Pedro Neto de Portugal le dice a su banca que busque un nuevo zapato ya que el suyo ya se rompió.
REMATE ACROBÁTICO DE CRISTIANO RONALDO
Portugal 0-0 España | Min 38 | Recentro de cabeza de Joao Félix para Cristiano Ronaldo que remata con la pierna derecha, pero de espaldas a la portería, en un remate bastante raro y acrobático. Unai Simón que estaba fuera del arco, regresó para quedarse con el balón con ambas manos.
Portugal 0-0 España | Min 36 | Diogo Costa juega su área para cortar un servicio de Pau Cubarsí hacia Mikel Oyarzabal.
Portugal 0-0 España | Min 34 | De Lamine Yamal para Dani Olmo que centra… a nadie. En la zona del manchón de penal no se encontraba absolutamente nadie del equipo español lo que hizo más fácil el despeje de la defensa de Portugal.
España está cerca
Portugal 0-0 España | Min 31 | Un servicio filtrado de parte de Pedri lo dejan pasar hasta la posición de Diogo Costa quien la rechaza y éste, le queda a Dani Olmo quien no pude dirigir su remata de cabeza hacia la portería de Portugal perdiendo una nueva acción de peligro.
Portugal 0-0 España | Min 28 | Tras la pausa de hidratación, Portugal maneja el balón afuera del área de España, mientras que La Roja trata de esperar y quitarles el balón para contragolpear, de hecho, lo hicieron con un servicio a Lamine Yamal que la defensa lusa corta.
El juego se reanuda tras la hidratación
Portugal 0-0 España | Min 26 | Diogo Costa pone el esférico en movimiento para seguir con el partido, el mismo que él ha mantenido sin goles.
Portugal 0-0 España | Min 23 | Nos vamos a la pausa de hidratación con música de viento del respetable en Dallas.
Cancelo vuelve a probar
Portugal 0-0 España | Min 21 | Luego de una jugada de asociación por la banda derecha entre Joao Cancelo y Vitinha, el primero saca un remate por arriba de la cabaña de España que termina siendo anulada por posición adelantada.
Portugal 0-0 España | Min 18 | Una nueva aproximación de España termina en falta ofensiva sobre Rubén Dias.
DIOGO COSTA REALIZA DOBLE ATAJADÓN
Portugal 0-0 España | Min 16 | Increíble participación de Diogo Costa. Primero al detener un disparo de Lamine Yamal y después al desviar a córner el contrarremate de Álex Baena. Las dos a mano cambiada reflejando al máximo su técnica
Portugal 0-0 España | Min 15 | Portugal trata de ponerle hielo al balón teniéndolo bajo sus pies y sin prestarlo a España.
Portugal 0-0 España | Min 14 | Baena agarró un rebote pero la mandó hasta Houston. Diogo Costa tendrá un nuevo saque de meta.
Portugal 0-0 España | Min 12 | Cristiano se queja de un jalón de parte de Rodri en plena área… siento que esa no la marcan ni en la Liga MX. Ronaldo tuvo su revancha con un tiro potente luego de una bicicleta a primer poste de Simón.
¡SE LA COMIÓ CON PATATAS!
Portugal 0-0 España | Min 9 | Así como dicen en España, se la comió con todo y patatas… Oyarzabal recibió el balón luego de dos pases rápidos y de primera intención de Pedri y Olmo. El delantero de la Real se quedó solo frente al portero Diogo Costa, pero cruzó demasiado su disparo.
Cancelo saca el primer tiro para Portugal
Portugal 0-0 España | Min 7 | Después del primer intento de parte del equipo español, Joao Cancelo contesta con un disparo por encima del travesaño de Unai Simón.
¡DISPARO DE OYARZABAL!
Portugal 0-0 España | Min 4 | Primer disparo del partido del jugador de la Real Sociedad. Oyarzábal sacó un tiro de media distancia que el portero Diogo la detiene con las dos manos.
Portugal 0-0 España | Min 3 | Primer intento de Lamine Yamal. El joven futbolista español trató de recibir de lujo, pero se le escapó el balón por la línea de banda.
Portugal 0-0 España | Min 2 | Mientras Unai Simón tiene el primer saque de meta, la cámara ubica a Javier Bardem, una vez más, el actor español está presente para apoyar a su equipo.
¡EL ESFÉRICO SE MUEVE Y LA TIERRA SE DETIENE!
Portugal 0-0 España | Min 0 | El balón sale del círculo central y… el partido entre Portugal y España comienza. El clásico ibérico ya se juega en Dallas.
España escucha atentamente la Marcha Real
Rodri, por su parte, dirige a sus compañeros para escuchar el Himno Nacional de España, la Marcha Real.
Portugal interpreta su Himno Nacional
Cristiano Ronaldo comanda la interpretación del Himno Nacional de Portugal.
¡HOY SE VA UNO DE LOS FAVORITOS!
La ceremonia previa al juego comienza. Se despliegan las banderas y los símbolos de la FIFA previo a que entren los jugadores al terreno de juego.
Los equipos saltan a la cancha para la ceremonia de los Himnos Nacionales
Luego de ver la sonrisa de Cristiano Ronaldo y la concentración de toda España, los equipos se encuentran en los túneles previo a salir a la ceremonia de los Himnos.
¿Podrá Cristiano llegar a 12 goles en Mundiales?
Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia frente a Croacia al marcar su undécimo gol en una Copa Mundial de la FIFA, además de conseguir por primera vez una anotación en una ronda de eliminación directa. Ahora, el capitán portugués buscará ampliar su registro goleador y convertirse nuevamente en el hombre que guíe a Portugal hacia los cuartos de final.
¿Y si ‘SIIIIIIIU’?
¿Y esto? La selección de Portugal ha adoptado la frase mexicana que nació con los Pumas de la UNAM agregándole un ‘guiño’ a CR7.
Antecedentes en Mundial entre Portugal y España
España y Portugal tienen una larga historia de enfrentamientos, aunque en Copas del Mundo solo se han medido en dos ocasiones. El balance mundialista incluye una victoria para La Roja y un empate cargado de emociones.
El primer antecedente llegó en Sudáfrica 2010, durante los octavos de final. España venció 1-0 a Portugal con gol de David Villa al minuto 62, en un partido en el que Cristiano Ronaldo formó parte del cuadro luso. Aquel triunfo fue parte del camino que llevó a la selección española a conquistar su primer título mundial.
El segundo cruce ocurrió en Rusia 2018, dentro de la fase de grupos, con un espectacular empate 3-3. Cristiano Ronaldo marcó los tres goles de Portugal, incluido el tanto del empate al minuto 88, mientras que Diego Costa firmó un doblete y Nacho completó la cuenta para España.
El historial completo entre España y Portugal
España mantiene la ventaja global en el cara a cara, con 17 victorias en 41 enfrentamientos frente a las seis de Portugal, mientras que 18 partidos han terminado en empate. Seis de sus últimos siete enfrentamientos han finalizado empatados tras el tiempo reglamentario, el más reciente en la final de la UEFA Nations League 2025 en Munich, donde Portugal se impuso por 5-3 en la tanda de penaltis tras un empate 2-2.
CRISTIANO RONALDO SALE AL CAMPO CON UNA SONRISA
Como si no fuera un partido de octavos de final, como si fuera un juego del Real Madrid contra Mallorca, así salió Cristiano Ronaldo escoltado por sus compañeros de selección al duelo ante España por un lugar entre los ochos mejores equipos del mundo. ¿Será que se viene una de las mejores actuaciones del Bicho en una Copa del Mundo?
¿Cómo llegó España a esta fase de octavos de final?
Al igual que Portugal, España empezó dubitativa su participación en esta Copa del Mundo tras igualar 0-0 ante Cabo Verde. Después ganó con comodidad 4-0 a Arabia Saudita para terminar su participación en el Grupo H 1-0 contra Uruguay. Para la ronda de 32, España eliminó a Austria con un marcador de 3-0.
¿Cómo llegó Portugal a esta fase de octavos de final?
La selección portuguesa inició su andar en el Mundial dentro del Grupo K con un empate 1-1 contra República Democrática del Congo. Portugal se repuso con un 5-0 sobre Uzbekistán y terminó la fase de grupos con empate 0-0 ante Colombia. Para la ronda de 32, Portugal derrotó 2-1 a Croacia con toda la polémica del mundo.
Análisis de Portugal vs España
España y Portugal llegan a los octavos de final del Mundial 2026 con argumentos suficientes para firmar uno de los duelos más parejos del torneo. La Roja presume una solidez defensiva notable, con su portería en cero en nueve de sus últimos diez partidos oficiales, apenas dos tarjetas amarillas en la Copa del Mundo, más del 64% de posesión en todos sus encuentros, una racha de 14 partidos sin perder y al menos seis tiros de esquina a favor por juego. Del otro lado, Portugal también atraviesa un gran momento, con nueve partidos invicto y el antecedente reciente de haber vencido a España en la última final entre ambas selecciones, un dato que añade tensión y expectativa a este clásico ibérico.
Ojo aquí, España repite alineación
Luis de la Fuente mantiene la misma alineación que ganó a Austria el pasado jueves: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Álex Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal… o sea que equipo que gana REPITE.
Marchena: “Los partidos entre España y Portugal siempre son muy intensos”
España y Portugal volverán a cruzar caminos este lunes en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, reeditando uno de los enfrentamientos más recordados entre ambas selecciones. El antecedente más importante se remonta a Sudáfrica 2010, cuando la selección española se impuso por 1-0 gracias a un gol de David Villa y continuó su camino hacia la conquista del único campeonato mundial de su historia, tras eliminar posteriormente a Paraguay y Alemania antes de vencer a Países Bajos en la final.
Para Carlos Marchena, campeón de Europa en 2008 y del mundo en 2010 con España, este tipo de enfrentamientos tienen un ingrediente especial por la rivalidad entre países vecinos. El exdefensor, quien disputó 69 partidos con la selección española y también levantó el Mundial sub 20 en 1999, señaló que los duelos entre españoles y portugueses suelen caracterizarse por la intensidad y el amplio conocimiento que ambos equipos tienen del estilo de juego de su rival.
Alineaciones Portugal vs España: así juegan los octavos de final del Mundial
Estas son las alineaciones confirmadas del partido entre Portugal y España.
Portugal: Diogo Costa (P); Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Joao Felix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo (c).
España: Unai Simon (P); Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Alex Baena, Rodri (c), Pedri; Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal
Portugal vs España: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?
Según un análisis basado en el rendimiento reciente, el momento futbolístico de ambas selecciones y la profundidad de sus plantillas, España parte como ligera favorita para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, aunque el margen es muy reducido y se espera un partido sumamente parejo.
La selección española llega con argumentos sólidos tras su victoria por 3-0 sobre Austria en la ronda previa, mostrando un equipo equilibrado, con buen control del balón y una generación joven encabezada por Lamine Yamal, que atraviesa un gran momento. Además, España ha mantenido una identidad de juego consistente durante el torneo.
Portugal, por su parte, eliminó a Croacia por 2-1 y cuenta con una plantilla de enorme calidad, liderada por Cristiano Ronaldo, quien afronta lo que podría ser su última Copa del Mundo. La experiencia de jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rúben Dias convierte al conjunto luso en un rival capaz de resolver el partido con una sola jugada.
En un escenario hipotético de probabilidades, un pronóstico razonable sería: España: 55% y Portugal: 45% Pronóstico: España 2-1 Portugal.
¿Dónde ver Portugal vs España hoy 6 julio de 2026?
Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio en el Estadio Dallas, en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro iniciará a las 13:00 horas en México y Centroamérica, 15:00 horas del Este y 12:00 del Pacífico en Estados Unidos, 14:00 en Colombia y 16:00 en Argentina, con más de 80 mil aficionados esperados para presenciar el duelo entre dos potencias europeas.
La transmisión podrá seguirse por distintas señales según el país: en México a través de TUDN, TV Azteca y ViX; en Centroamérica por Telecadena 7, 4DTVC, Tigo Sports y Fox+ de Costa Rica; en Estados Unidos por FOX, fuboTV y Telemundo; en Colombia por Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports y Paramount+; y en Argentina por Flow Sports, DIRECTV Sports y Paramount+. Además, Claro Sports tendrá cobertura completa con estadísticas, alineaciones, análisis, declaraciones y seguimiento minuto a minuto.
¿Quién se va del Mundial Portugal o España?
España y Portugal protagonizan este lunes 6 de julio uno de los duelos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, con el Estadio Dallas como escenario de una batalla directa por el boleto a los cuartos de final. Dos selecciones candidatas al título se miden en un partido cargado de talento, historia y máxima exigencia.
El encuentro también tendrá un atractivo especial por el choque generacional entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. La joven figura española busca confirmar su peso en la Copa del Mundo, mientras que el capitán portugués encara una cita que podría representar una de sus últimas oportunidades para levantar el trofeo más importante del fútbol.
Con ambos equipos obligados a responder en una fase sin margen de error, el duelo promete intensidad desde el primer minuto. España y Portugal llegan a una noche clave del Mundial 2026, en la que solo uno mantendrá vivo el sueño de seguir avanzando rumbo a la gloria.