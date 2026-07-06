Tour de Francia 2026, etapa 3: lo mejor de Isaac del Toro hoy 6 de julio

Revive los mejores momentos de la etapa de hoy lunes en el Tour, con un recorrido de 195.9 kilómetros

El domingo, Isaac del Toro hizo historia en el Tour de France al ganar la etapa 2. El pelotón no para y el lunes tenemos la tercera jornada de La Grande Boucle, en la que el mexicano buscará seguir entre los cinco mejores del pelotón en una jornada que inició en Granollers y ya cruzó a territorio francés, cerrando en Les Angles.

Una jornada con montaña y que puede tener cambios en la clasificación general, que lidera desde la primera etapa Jonas Vingegaard, pero los ciclistas del UAE, Tadej Pogacar e Isaac del Toro, acechan para vestirse de amarillo.

¿A qué hora arranca la etapa 3 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

El resumen de la etapa 3 del Tour lo podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, este lunes 6 de julio.

¿Cuál es el recorrido de hoy 6 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

El lunes 6 de julio se corre la etapa 3 del Tour de France 2026, con salida en Granollers y llegada en Les Angles. Un recorrido de 195.9 kilómetros y más de 4 mil metros de desnivel acumulado.

La jornada contará con el Col de Toses como puerto principal y el Col du Calvaire antes del ascenso final de 1.8 kilómetros al 6.5% de pendiente en Les Angles. Esta etapa de montaña representa un primer examen clave para los líderes y aspirantes al título.

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