El actual campeón del mundo compartió terreno de juego y vestidor con uno de los mexicanos más destacados en Europa

Rodri y la vez que jugó con Jonathan dos Santos | Reuters/Imago 7

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, se convirtió en la gran consolidación futbolística para Rodri, futbolista campeón del mundo con España, quien había ganado todo, pero a su lista de éxitos le faltaba justamente la Copa del Mundo, misma que consiguió tras ser el motor de la Furia Roja en el mediocampo.

Ahora ya con cartel de campeón del mundo, Rodri se ha convertido en el deseo del FC Barcelona, equipo que ya ha enviado un par de ofertas al Manchester City para hacerse con los servicios del mediocampista, quien eligió al cuadro culé, por encima del Real Madrid. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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